Thông tin Dấu ấn 8 năm xây dựng thương hiệu Real House đẳng cấp trong thiết kế Được thành lập vào năm 2017 tại Hà Nội, Real House đã trải qua hành trình gần 8 năm phát triển và khẳng định vị thế trên thị trường thiết kế kiến trúc và nội thất Việt Nam. Dù còn tương đối trẻ so với nhiều "đàn anh" trong ngành, thương hiệu này đã nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng vững chắc và trở thành địa chỉ tin cậy của đông đảo khách hàng trên khắp cả nước.

Triết lý thiết kế đặc biệt tạo nên dấu ấn Real House

Điều khiến công ty thiết kế nhà Real House trở nên đặc biệt và khác biệt so với nhiều đối thủ cạnh tranh chính là cam kết tạo ra những công trình mang đậm tính cá nhân hóa. Thay vì áp dụng các mẫu thiết kế có sẵn, đội ngũ kiến trúc sư của Real House luôn chú trọng sự giao thoa giữa thị hiếu, thẩm mỹ và nhu cầu khách hàng.

Triết lý này giúp thương hiệu thiết kế nhà Real House tạo ra những tác phẩm kiến trúc độc đáo, thể hiện sự tôn trọng cá tính riêng biệt của từng gia chủ. Trong thời đại mà xu hướng cá nhân hóa không gian sống đang trở thành tiêu chuẩn mới, Real House đã đi đúng hướng và tạo được lợi thế cạnh tranh bền vững.

Dịch vụ thiết kế thi công đa dạng cho mọi nhu cầu

Thiết kế kiến trúc đa phong cách

Kiến trúc Real House cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc với phạm vi rộng lớn, từ những dinh thự, lâu đài theo phong cách truyền thống, cổ điển, tân cổ điển đến các dự án hiện đại tinh tế. Đặc biệt, công ty nổi bật với chuyên môn thiết kế nhà 2 mặt tiền kinh doanh tân cổ điển Pháp, đáp ứng xu hướng được đông đảo khách hàng ưa chuộng.

Danh mục dự án của Real House bao gồm:

Biệt thự từ 1 đến 6 tầng với đa dạng phong cách

Nhà phố, nhà ống, nhà vườn, nhà cấp 4

Lâu đài và dinh thự cao cấp

Các công trình thương mại như khách sạn, nhà hàng, văn phòng

Thi công xây nhà trọn gói

Real House cung cấp dịch vụ thi công xây nhà trọn gói Đà Nẵng, từ thiết kế bản vẽ đến giám sát thi công, đồng thời nhận sửa chữa và cải tạo công trình cũ. Dịch vụ này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính đồng bộ, thuận tiện bảo hành sau thi công và tối ưu chi phí nhờ loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết.

Thiết kế nội thất chuyên nghiệp

Bên cạnh kiến trúc, Real House còn phát triển dịch vụ thiết kế nội thất cho nhiều loại công trình như nhà phố, chung cư, văn phòng, quán café, khách sạn, nhà hàng. Với phong cách thiết kế đa dạng từ hiện đại đến cổ điển, Real House đáp ứng tốt nhu cầu thẩm mỹ và sở thích của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Những dự án tiêu biểu và thành tựu đáng tự hào

Sau hơn 8 năm hoạt động, công ty Real House đã để lại dấu ấn đậm nét qua hàng loạt dự án ấn tượng trên khắp cả nước. Danh sách các dự án đã thực hiện của công ty trải dài từ Bắc vào Nam, bao gồm các tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Một số dự án nổi bật có thể kể đến:

Thiết kế biệt thự 3 tầng tân cổ điển tại Bắc Ninh

Thiết kế lâu đài kiểu Pháp tại Thanh Hóa

Thiết kế dinh thự hiện đại tại Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh

Các dự án khách sạn cao cấp tại Hạ Long và Sài Gòn

Thiết kế trụ sở văn phòng cho nhiều tập đoàn lớn

Real House tự hào là địa chỉ tin cậy đã tiếp nhận rất nhiều đơn đặt hàng nhưng chưa bao giờ để xảy ra sự cố, minh chứng cho sự chuyên nghiệp và uy tín của thương hiệu.

Đội ngũ chuyên nghiệp dẫn dắt bởi KTS Lê Xuân Đức

Đặc biệt, Real House có sự dẫn dắt của Thạc sĩ Kiến trúc sư Lê Xuân Đức – vừa là Giám đốc vừa là Kiến trúc sư chủ nhiệm dự án. Sự kết hợp giữa vai trò quản lý và chuyên môn của người đứng đầu đảm bảo chất lượng cao cho từng công trình và tạo nên sự đồng bộ trong toàn bộ quy trình từ thiết kế đến thi công.

Công ty kiến trúc Real House cam kết sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy của khách hàng trên toàn quốc, bằng mọi nỗ lực để duy trì vị thế là thương hiệu uy tín trong ngành xây dựng. Với tầm nhìn "Mỗi công trình đều là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo", công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và đào tạo nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Realhouse

Trụ sở: 59LK - 6C, Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Hà Đông, TP Hà Nội

Chi nhánh 1: 268-270 đường 30/4, phường‍ Hòa‍ Cường, TP Đà Nẵng

Chi nhánh 2: 51 đường 21, TP Hồ Chí Minh

Email: lienhe.realhouse@gmail.com

Phone: 0777.303.888 - 0765.22.1111

Website: https://realhouse.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/kientrucrealhouse