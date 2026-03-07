Giáo dục - Đào tạo Dấu ấn giáo dục ở phường trung tâm Đà Lạt Là địa bàn trung tâm của đô thị Đà Lạt, phường Xuân Hương - Đà Lạt đã có nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực giáo dục, với chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao cùng nhiều thành tích nổi bật trong năm học 2025 - 2026.

Học sinh Trường Tiểu học Đoàn Kết tại Ngày hội Giáo dục STEM năm học 2025 - 2026

Gần 90% trường học đạt chuẩn quốc gia

Hiện phường Xuân Hương - Đà Lạt có 67 cơ sở giáo dục, gồm 13 trường mầm non (6 công lập, 7 ngoài công lập), 10 trường tiểu học, 3 trường THCS, 1 trường tiểu học và THCS ngoài công lập, 1 trường THCS và THPT, 3 trường THPT (trong đó có 1 trường chuyên), 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và 35 nhóm, lớp mẫu giáo độc lập...

Theo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Hương - Đà Lạt, đến nay, có 17/19 trường công lập trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 89,5%; trong đó 6/6 trường mầm non, 9/10 trường tiểu học và 2/3 trường THCS. Ngoài ra, phường còn có 2 trường mầm non ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia là Mầm non Thăng Long và Mầm non Thiên Hương. Hiện tất cả các trường tiểu học trên địa bàn đều tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú.

Trong năm học, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn cho học sinh và chủ động phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 27/27 cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý về công tác bán trú, an toàn vệ sinh thực phẩm và các khoản thu, chi ngoài ngân sách.

“Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục, bảo đảm hệ thống trường học hoạt động ổn định. Đồng thời, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng trường học an toàn, hướng tới mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện”, ông Trương Văn Thanh - Phó Phòng Văn hóa - Xã hội phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết.

Học sinh một lớp học tại Tiểu học Đoàn Kết trong giờ học

Điểm sáng của ngành giáo dục

Điểm nhấn của giáo dục phường trong năm học qua, theo ông Trương Văn Thanh là các phong trào thi đua được triển khai sôi nổi tại hầu hết các trường học, với nhiều thành tích nổi bật ở các cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia và quốc tế.

Tiêu biểu, tại cuộc thi World Robot Contest Final 2025 tổ chức ở Giang Tô (Trung Quốc), học sinh Trường THCS Nguyễn Du xuất sắc giành 2 huy chương Vàng, Cúp Vinh danh và lọt Top 10 đội mạnh nhất thế giới. Tại cuộc thi Robotics Quốc tế châu Á 2025 - AI for the Future (Youth Science and Technology Elite Gala), các trường trên địa bàn giành 1 huy chương Vàng và 3 huy chương Bạc.

Học sinh THCS Nguyễn Du, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Ở cấp quốc gia, cuộc thi “Tìm hiểu an toàn giao thông” năm học 2025 - 2026 có 4 sản phẩm của các trường THCS Phan Chu Trinh, THCS Nguyễn Du, Tiểu học Đoàn Thị Điểm và Tiểu học Mê Linh được chọn tham dự vòng toàn quốc. Kết quả, đoàn đoạt 1 giải Nhất dành cho giáo viên, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích dành cho học sinh. Bên cạnh đó, tại cuộc thi “Sáng tạo Robotics” toàn quốc năm 2025, nhiều trường trên địa bàn đoạt giải, trong đó Trường THCS Nguyễn Du đoạt giải Nhì.

Bên cạnh đó, trong năm học 2025 - 2026, học sinh và giáo viên các trường trên địa bàn tiếp tục đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi cấp quốc gia và khu vực như: “Học sinh với an ninh mạng”, Olympic Tin học miền Trung - Tây Nguyên, Robocon ORC khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS và THPT, cuộc thi Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế hoạt động dạy học môn Tiếng Anh... Trong đó, nhiều trường như: THCS Nguyễn Du, THCS Quang Trung, THCS Phan Chu Trinh đạt kết quả nổi bật.

“Các trường tổ chức dạy học đúng yêu cầu chương trình, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Các hoạt động giáo dục được duy trì nền nếp, chất lượng giáo dục ở các cấp học tiếp tục được nâng lên rõ rệt”, ông Trương Văn Thanh, khẳng định.

Năm học 2026 - 2027, phường sẽ đưa vào hoạt động Trường Tiểu học - THCS Xuân Hương với 22 lớp (10 lớp tiểu học, 12 lớp THCS), quy mô khoảng 900 học sinh. Theo ông Thanh, phường sẽ điều phối học sinh từ các trường trên địa bàn TP Đà Lạt cũ để bảo đảm sĩ số các lớp theo quy định.