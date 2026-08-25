Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn “tăng tốc, bứt phá”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, những quyết sách được đưa ra tại kỳ họp này đã mở đường cho những không gian phát triển mới, góp phần giải phóng triệt để các nguồn lực.



Khối lượng lập pháp đặc biệt lớn



17 ngày không phải là một khoảng thời gian dài so với các kỳ họp thường lệ, nhưng khối lượng công việc tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất lại tương đương, thậm chí vượt qua nhiều kỳ họp thông thường. Trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn, các đại biểu đã làm việc liên tục các ngày trong tuần và thực hiện nhiều ca làm việc ngoài giờ. Tinh thần làm việc dân chủ, thẳng thắn được thể hiện qua những con số biết nói với 2.680 ý kiến phát biểu tại các buổi thảo luận Tổ cùng 535 ý kiến tranh luận, đóng góp trực tiếp tại Hội trường.



Đánh giá về kỳ họp, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn Hà Nội) khẳng định đây là Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, giúp kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nhanh chóng đưa chính sách vào cuộc sống. Tinh thần làm việc khẩn trương, đồng hành giữa Quốc hội và Chính phủ giúp vừa duy trì tiến độ, quy trình lập pháp, vừa tạo hành lang pháp lý tối ưu phục vụ sự phát triển của đất nước.



Cùng chung góc nhìn, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ sự ấn tượng trước nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của Quốc hội suốt các ngày nghỉ cuối tuần để hoàn thành toàn bộ khối lượng nội dung, qua đó thể hiện rõ tinh thần chủ động rà soát hệ thống pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và dễ thực thi.



Đặc biệt, đánh giá sâu về chất lượng lập pháp, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa (Đoàn Quảng Ngãi) ghi nhận các dự án luật được xem xét đạt chất lượng rất cao, đúng trình tự và kỹ thuật.



Đáng chú ý, Kỳ họp lần này đã ghi nhận bước tiến mới mang tính đột phá khi ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc phân tích, giúp công tác tổng hợp và xử lý ý kiến diễn ra nhanh chóng, chính xác.



Tinh thần ấy đúng như nhận định của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: chỉ thông qua công việc thực tế mới đánh giá được năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm; công việc càng khó, áp lực càng cao thì càng chứng tỏ bản lĩnh, năng lực, nhất là ở những thời điểm khó khăn, bộn bề nhiều công việc.



Nỗ lực tháo gỡ rào cản thể chế, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lập pháp đặc biệt lớn khi thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác. Đánh giá ở góc độ kiến tạo, đại biểu Bùi Hoài Sơn (Đoàn Hà Nội) nhấn mạnh, Quốc hội đã thông qua nhiều chính sách đặc biệt nhằm tháo gỡ các nút thắt hiện hữu, đồng thời tạo ra khung khổ pháp lý ổn định, mang tính kiến tạo đột phá cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.



Đồng quan điểm, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) đánh giá các nội dung tại kỳ họp đều mang tính cấp bách, nhiều vấn đề mới và khó; việc Quốc hội chủ động phối hợp cùng Chính phủ giải quyết vướng mắc thể chế sẽ tạo nên hành lang pháp lý hoàn chỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp.



Tư tưởng chủ đạo xuyên suốt các đạo luật được thông qua là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để. Điển hình như Luật Phát triển đô thị được thông qua đã bổ sung nhiều nội dung phân cấp cho Hội đồng nhân dân các thành phố ban hành quy định mà không phải chờ Nghị định. Minh chứng rõ nét là việc Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên nhận được cơ chế phân cấp, phân quyền “trọn gói” để chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, phát huy vai trò trung tâm tài chính, kinh tế và thu hút nhà đầu tư chiến lược.



Song song với phân cấp, nhiều nội dung sửa đổi liên quan trực tiếp đến việc cắt giảm thủ tục hành chính nhằm "khoan thư sức dân". Đại biểu Phan Đức Hiếu (Đoàn Hưng Yên) cho rằng, kỳ họp mang lại nhiều kết quả thiết thực khi Nhà nước mạnh tay cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, đồng thời đẩy mạnh miễn giảm thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.



Đánh giá thêm về đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp, đại biểu Hoàng Văn Nghĩa (Đoàn Quảng Ngãi) coi đây là liều “thuốc bổ” kịp thời giúp doanh nghiệp hồi phục sau những đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động kinh tế thế giới, kích thích tiêu dùng nội địa để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.



Những quyết sách chiến lược về hạ tầng và phát triển văn hóa - xã hội

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bên cạnh công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội đã xem xét, quyết định thông qua 7 Nghị quyết quan trọng mang tính chiến lược dài hạn, trong đó các dự án giao thông trọng điểm liên kết vùng nhận được sự quan tâm đặc biệt.



Theo đó, Quốc hội đã xem xét, quyết định các nội dung như: Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Theo quyết nghị của Quốc hội, dự án này có chiều dài khoảng 349km thuộc địa phận 7 tỉnh, thành phố; sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 288 nghìn nghìn tỷ đồng; dự kiến thực hiện dự án từ năm 2027, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.