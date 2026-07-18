Đời sống Đấu tranh, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả Mở cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường trong những tháng cuối năm.

Lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ quản lý thị trường (Ảnh minh họa)

Vẫn còn diễn biến phức tạp

Tại địa phương, thực tế cho thấy tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian gần đây vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Điển hình như rạng sáng ngày 6/6/2026 tại xã Hàm Liêm, lực lượng công an bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển, tàng trữ tổng cộng 18.020 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, Scolt, Hero do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm bắt quả tang, đối tượng điều khiển xe ô tô bán tải cố tình tăng ga lao thẳng phương tiện vào Tổ công tác nhằm mục đích tẩu thoát nhưng bị lực lượng thực thi nhiệm vụ phối hợp truy bắt. Vụ việc gây thương tích nghiêm trọng cho một đồng chí công an, do vậy cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự “Giết người”, “Buôn bán hàng cấm”, “Vận chuyển hàng cấm”...

Trước đó, vào tháng 4/2026, Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh gas trên địa bàn xã Đinh Văn Lâm Hà thì phát hiện cơ sở này không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định và hành vi san chiết, nạp LPG trái phép từ chai LPG dung tích lớn sang chai LPG mini. Qua đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 37,5 triệu đồng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 27 triệu đồng.

Đặc biệt, qua triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng cũng phát hiện và xử lý 31 vụ vi phạm liên quan hàng hóa giả mạo nhãn hiệu (trong đó khởi tố hình sự 1 vụ). Nổi cộm là trường hợp cửa hàng thời trang trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt bị phát hiện tồn kho 534 sản phẩm/33 mặt hàng áo khoác hiệu THE NORTH FACE, ARC’TERYX, adidas, Columbia, SUPERDRY JPN có tổng giá niêm yết trên sản phẩm gần 470 triệu đồng. Tuy nhiên, chủ cửa hàng khai nhận toàn bộ sản phẩm không phải là hàng chính hãng mà đặt mua trôi nổi và đặt sản xuất trong nước, không được đơn vị sở hữu các nhãn hiệu ủy quyền cho phép sản xuất hoặc kinh doanh...

Tới đây công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường (Ảnh minh họa)

Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn

Theo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lâm Đồng (BCĐ 389 tỉnh), trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 2.065 vụ, qua đó phát hiện và xử lý 1.819 vụ vi phạm với số tiền xử phạt hơn 23,8 tỷ đồng, ngoài ra còn khởi tố 66 vụ/93 đối tượng. Riêng Chi cục Quản lý thị trường phát hiện và xử lý 720 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 5,74 tỷ đồng, chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khởi tố hình sự 1 vụ… Với vụ việc điển hình được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đã góp phần ổn định thị trường, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Bước vào nửa cuối năm nay, BCĐ 389 tỉnh dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục diễn biến phức tạp. Để công tác này triển khai đem lại hiểu quả, đồng chí Lê Trọng Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là tăng cường quản lý, nắm vững diễn biến tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn để đấu tranh ngăn chặn ngay từ cấp cơ sở. Cùng với đó, tiếp tục mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn toàn tỉnh…

Triển khai nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Doanh Điền - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, trong những tháng tới đây, đơn vị sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là với các mặt hàng quan trọng. Bao gồm: thực phẩm, đường cát, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, phân bón, vật tư nông nghiệp, nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, các sản phẩm thuốc lá mới, khoáng sản... Đồng thời tăng cường phối hợp các lực lượng liên quan trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên môi trường thương mại điện tử. Song song đó cũng gắn với lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia chấp hành các quy định về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá, an toàn thực phẩm, kinh doanh thương mại điện tử.