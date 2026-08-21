Nhịp cầu bạn đọc Đầu tư 1,2 tỷ đồng xử lý điểm ngập trên Quốc lộ 55 qua Bảo Lâm 3 Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết đã phê duyệt dự án sửa chữa đột xuất, khắc phục hư hỏng Quốc lộ 55, đoạn qua thôn 9, xã Bảo Lâm 3, với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Đoạn cống ngầm bị tắc gây ngập lụt mỗi khi mưa lớn ở Quốc lộ 55 đoạn qua xã Bảo Lâm 3



Cụ thể, tại đoạn từ Km211+700 đến Km212+300 Quốc lộ 55, qua địa bàn xã Bảo Lâm 3, dự án sẽ sửa chữa mặt đường và bổ sung hệ thống thoát nước, trong đó xây dựng cống hộp rộng 1 m, cao 1 m; đồng thời xây dựng cống ngầm dài 120 m để dẫn nước từ vị trí thường xuyên bị ngập sâu về phía hạ lưu.

Hiện đơn vị thi công đang tập kết máy móc, thiết bị, dự kiến bắt đầu thi công ngay trong ngày 21/8.

Mưa lớn, nước tràn vào nhà dân ở thôn 9, xã Bảo Lâm 3



Trước đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng phản ánh thông tin “Mưa lớn, Quốc lộ 55 đoạn qua xã bảo Lâm 3 ngập sâu nhiều ngày”, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, nhất là các hộ kinh doanh, buôn bán. Mưa kéo dài trong 4 ngày đã khiến lượng nước lớn ùn ứ, tràn vào nhà dân, các phương tiện cơ giới di chuyển khó khăn. Ghi nhận lúc 16 giờ ngày 20/8, đoạn đường dài khoảng 200 m có những chỗ ngập sâu từ 0,6 - 0,8 m.

Theo tìm hiểu, khu vực này trước đây có hệ thống thoát nước ngang Quốc lộ 55. Tuy nhiên, sau thời gian khai thác, đường ống bị tắc hoàn toàn, không còn khả năng tiêu thoát nước, dẫn đến tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn.