Thời sự Đầu tư công giúp Hàm Thạnh vững vàng trước mùa mưa lũ Bước vào mùa mưa lũ năm nay, người dân tại các khu vực từng xảy ra sạt lở, lũ quét ở xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) đã yên tâm hơn khi nhiều công trình khắc phục, ứng phó thiên tai được đầu tư hoàn thiện.

Kè bao chống sạt lở và đường dẫn lên khu sản xuất 300 ha thôn 1, xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng)

Trở lại thôn 1, xã Hàm Thạnh, chúng tôi ghi nhận được sự “đổi thay” của khu vực dân cư từng bị mưa lũ gây sạt lở hồi cuối năm 2025. Dẫn chúng tôi ra khu vực tuyến kè kiên cố vừa được xây dựng hoàn thiện, anh Lê Văn Ngọ, một hộ đồng bào dân tộc Rai không giấu được niềm vui khi cho biết, người dân sống ven sông Linh giờ đã yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa đến.

“ “Mùa lũ cuối năm 2025, tình trạng sạt lở đã ăn sát vào khu vực nhà dân nên mỗi khi mưa lớn, bà con ai cũng lo sợ nước lũ cuốn trôi nhà cửa. Nay được Nhà nước quan tâm đầu tư tuyến kè bảo vệ khu dân cư và tuyến đường lên khu sản xuất, chúng tôi rất phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh, chính quyền địa phương", anh Lê Văn Ngọ phấn khởi chia sẻ.

Anh Lê Văn Ngọ, thôn 1, xã Hàm Thạnh bên tuyến kè bảo vệ khu dân cư sông Linh

Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hàm Thạnh cho biết, công trình kè chống sạt lở sông Linh dài hơn 700 m, được xây dựng bằng bê tông kiên cố cùng với hệ thống đường dẫn vào khu sản xuất hơn 300 ha của người dân thôn 1. Công trình được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh, giúp người dân yên tâm hơn trước mùa mưa bão sắp tới.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch để sớm tổ chức nạo vét ở những khu vực bị lũ bồi lấp nhằm khơi thông dòng chảy sông Linh, tránh trường hợp nước lũ gây sạt lở công trình giao thông, đất sản xuất của người dân”, ông Nguyễn Đình Quang thông tin thêm.

Tuyến đường bê tông dẫn vào khu sản xuất của người dân thôn 1, xã Hàm Thạnh vừa được xã vận động khắc phục hư hỏng do mưa lũ gây ra

Do đặc thù địa bàn xã Hàm Thạnh có các khu dân cư phân bố cách xa nhau, trong đó khó khăn nhất là thôn Mỹ Thạnh, nơi chỉ có duy nhất một tuyến đường kết nối với trung tâm xã và các địa phương lân cận.

Để tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân, nhất là trong mùa mưa lũ, xã Hàm Thạnh vừa đầu tư xây dựng cầu bê tông kiên cố bắc qua suối Bom Bi trên tuyến đường Mỹ Thạnh - Hàm Thạnh.

Việc di chuyển của người dân thôn Mỹ Thạnh, xã Hàm Thạnh được an toàn hơn vì đã có cầu bắc qua suối

Theo ông Huỳnh Thúc Lương, Trưởng thôn Mỹ Thạnh, xã Hàm Thạnh, mỗi khi mưa lớn, lượng nước ở thượng nguồn đổ về khu vực suối Bom Bi rất lớn, dòng nước chảy xiết nên người dân đi qua không được, phải đợi nước rút mới dám đi.

"Mùa mưa năm nay, chúng tôi không còn lo sợ nước lũ ảnh hưởng tới việc đi lại nữa vì cầu bê tông bắc qua suối Bom Bi đã xây dựng xong, 329 hộ dân trong thôn, ai cũng phấn khởi", ông Huỳnh Thúc Lương chia sẻ.

Người dân thôn Mỹ Thạnh yên tâm di chuyển trong mùa mưa vì đã có cầu bắc qua suối Bom Bi

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng, sạt lở do mưa lũ cuối năm 2025 cũng như một số vị trí xung yếu trên địa bàn xã Hàm Thạnh đã được UBND tỉnh và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư khắc phục, xây dựng mới nhằm phục vụ đời sống Nhân dân.

Những tuyến kè chống sạt lở và các cây cầu "vượt lũ" vừa được đầu tư kiên cố không chỉ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân mà còn giúp bà con thêm vững tin, yên tâm khi mùa mưa lũ cận kề.