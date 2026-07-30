Kinh tế Đầu tư công ở khu vực Đức Trọng tăng tốc về đích Các cơ quan, đơn vị khu vực Đức Trọng đang tập trung cao cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 thông qua việc đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu khu vực trung tâm Đức Trọng

Tăng tốc thi công công trình trọng điểm

Những ngày cuối tháng 7, tại công trường dự án Xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu khu vực trung tâm Đức Trọng, không khí thi công diễn ra khẩn trương ngay cả trong điều kiện thời tiết còn nhiều bất lợi.

Từ sáng sớm, máy xúc, xe vận chuyển vật liệu cùng hàng chục công nhân được huy động đồng loạt trên các tuyến mương, cống thoát nước.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026 với tổng mức đầu tư 117,719 tỷ đồng. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng, hoàn thiện hệ thống thoát nước cho khu vực trung tâm Đức Trọng.

Dự án Xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu khu vực trung tâm Đức Trọng thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026, với tổng mức đầu tư 117,719 tỷ đồng

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến thoát nước số 01 đã hoàn thành; tuyến số 02 đang tiếp tục đào bóc phong hóa; tuyến số 03-1 đã hoàn thành phóng tuyến, nạo vét, phát quang gần như toàn bộ chiều dài và đang thi công bê tông đáy, bê tông thành mương cùng các cầu qua kênh; tuyến số 03-2 cũng được triển khai đồng thời nhiều hạng mục nền móng cống.

Ông Kiều Quang Đức, đại diện đơn vị thi công cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công nhiều mũi, tranh thủ thời tiết thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đã cam kết với chủ đầu tư.

“ Chúng tôi xác định mỗi ngày trên công trường là một ngày chạy đua với thời gian. Dù thời tiết còn nhiều bất lợi, đơn vị vẫn tổ chức thi công nhiều mũi, huy động tối đa nhân lực và thiết bị để bảo đảm tiến độ. Ông Kiều Quang Đức, đại diện đơn vị thi công

Trực tiếp phụ trách kỹ thuật tại công trình, ông Trần Văn Hải, cán bộ phụ trách công trình chia sẻ, khó khăn lớn nhất hiện nay là mưa lớn kéo dài và việc điều tiết nước thủy lợi khiến một số đoạn thi công phải tổ chức lại biện pháp kỹ thuật. Tuy vậy, anh em trên công trường vẫn duy trì thi công liên tục, tăng ca khi điều kiện cho phép để bù tiến độ.

“ Mưa lớn có thể làm chậm một ca thi công nhưng không thể làm chậm quyết tâm của anh em trên công trường. Chúng tôi bám hiện trường từng giờ, điều chỉnh biện pháp kỹ thuật theo thực tế để vừa bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, vừa giữ nhịp tiến độ. Ông Trần Văn Hải, cán bộ phụ trách công trình

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng, công tác thu hồi đất cơ bản đã hoàn tất với 83.746/84.106 m² được bàn giao. Dự án không thuộc trường hợp phải thực hiện tái định cư. Gói thầu xây lắp khởi công ngày 25/12/2025 và đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 36% theo thiết kế.

Đến nay, tại dự án Xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu khu vực trung tâm Đức Trọng, khối lượng thực hiện đạt khoảng 36% theo thiết kế

Về nguồn vốn, lũy kế bố trí cho dự án đến nay đạt hơn 72,1 tỷ đồng. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 được giao gần 44 tỷ đồng và đã giải ngân hơn 30,5 tỷ đồng, đạt khoảng 69,5%. Đây là mức giải ngân khá tích cực so với nhiều công trình khác trên địa bàn.

Nỗ lực hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026

Dù tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu, quá trình triển khai dự án vẫn gặp không ít khó khăn.

Ban Quản lý dự án cho biết, thời tiết cực đoan, mưa lớn kéo dài, việc điều tiết nước thủy lợi và còn 2 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số đoạn tuyến. Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương tiếp tục vận động người dân bàn giao phần diện tích còn lại để thi công đồng bộ toàn tuyến.

Chủ đầu tư phối hợp với địa phương vận động 2 hộ dân bàn giao phần diện tích còn lại để hoàn thành thi công đồng bộ dự án Xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu khu vực trung tâm Đức Trọng

Từ thực tiễn công trình này có thể thấy, việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu về tiến độ tài chính mà còn là động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng, tạo việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Võ Văn Thường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng cho biết, trong năm 2026, đơn vị được giao làm chủ đầu tư 11 dự án với tổng nguồn vốn hơn 244,36 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến ngày 15/7 đạt hơn 104,8 tỷ đồng, tương ứng 42,9%. Ban đang tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục và đôn đốc các nhà thầu tăng tốc thi công để nâng tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm.

Theo ông Thường, bên cạnh những dự án có tiến độ khả quan như hệ thống thoát nước hạ lưu khu vực trung tâm Đức Trọng, vẫn còn một số công trình giải ngân thấp cần tập trung xử lý, như: dự án Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hiệp An 1 đạt 13,7%; dự án Hạ tầng khu tái định canh phục vụ hồ chứa nước Ta Hoét đạt 12,2%; dự án Xây dựng mới, cải tạo và mua sắm thiết bị cho Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm mới đạt 4,6%.

Tăng tốc thi công trên các công trình, dự án trọng điểm khu vực Đức Trọng

Để hoàn thành kế hoạch vốn năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng đang yêu cầu các nhà thầu lập tiến độ chi tiết theo từng tháng, tăng cường nhân lực tại các công trình trọng điểm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Những dự án có khả năng giải ngân tốt sẽ được ưu tiên điều phối nguồn lực nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn bộ kế hoạch đầu tư công của địa phương.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và bám sát tiến độ từng công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng đang dồn lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng đặt mục tiêu đến ngày 30/9 sẽ giải ngân đạt 158,8 tỷ đồng, tương ứng 65% kế hoạch; đến ngày 31/12, đạt 232,1 tỷ đồng, tương ứng 95% và phấn đấu đến ngày 31/1/2027, giải ngân đạt 244,3 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng đang yêu cầu các nhà thầu lập tiến độ chi tiết theo từng tháng, tăng cường nhân lực tại các công trình trọng điểm

Quyết tâm ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm của chủ đầu tư trong sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước mà còn góp phần thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Đức Trọng trong giai đoạn mới.