Giáo dục - Đào tạo Đầu tư đồng bộ để nâng cấp độ trường chuẩn quốc gia Trường THPT Đức Linh nằm trên địa bàn thị trấn Võ Xu (nay là xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng). Tiền thân là Trường trung học vừa học vừa làm, đến năm 1985, tách thành trường công lập và đặt tên là Trường THPT Đức Linh.

Với bề dày lịch sử hơn 40 năm, trải qua bao thăng trầm và khó khăn, tập thể giáo viên, học sinh Trường THPT Đức Linh đã nỗ lực, cố gắng vươn lên trong giảng dạy và học tập; xây dựng được cơ sở vật chất trường, lớp an toàn, chất lượng, phòng học khang trang, xanh - sạch - đẹp với trang thiết bị khá đầy đủ; các phòng học, phòng thực hành đều có đủ dụng cụ học tập, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận kiến thức, đồng thời, tạo sự hứng thú trong học tập, thúc đẩy khả năng sáng tạo của học sinh.

Trường THPT Đức Linh

Trường THPT Đức Linh hiện có hơn 1.300 học sinh với 33 lớp. Với phương châm coi trọng giáo dục toàn diện, thời gian qua nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện dạy và học đạt kết quả tốt. Ngoài công tác chuyên môn, nhiều giáo viên còn dành thời gian để nghiên cứu khoa học, đưa ra những sáng kiến hữu ích cho việc đổi mới phương pháp giáo dục. Ngoài trọng trách giáo dục, đào tạo, Trường THPT Đức Linh luôn tạo điều kiện để học sinh thể hiện tài năng, phát triển kỹ năng.

Trường có 5 câu lạc bộ nổi bật, gồm: múa, nhảy, hát, tiếng Anh và truyền thông. Mỗi câu lạc bộ đều có lượng thành viên đông đảo, hoạt động nhiệt huyết. Những năm gần đây, chiến dịch “Hoa phượng đỏ” đã trở thành bản sắc của Đoàn Trường THPT Đức Linh. Mỗi dịp hè đến, các chiến sĩ “Hoa phượng đỏ” được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như: thử làm nông dân, phụ hồ, chăm sóc người già, trẻ em...

Nhà trường luôn khuyến khích học sinh tự tin, sáng tạo, phát triển tư duy và kỹ năng mềm thông qua các hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, học sinh luôn đạt nhiều thành tích nổi bật trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng, tiếng hát Hoa phượng đỏ, giai điệu tuổi hồng… Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt cao hơn bình quân chung của tỉnh. Năm 2020, Trường THPT Đức Linh đã đạt trường THPT chuẩn quốc gia.

Tuy nhiên, do cơ sở vật chất của trường được xây dựng khá lâu, đến nay đã xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu dạy, học cho học sinh (còn thiếu một số phòng học bộ môn, hỗ trợ học tập và phụ trợ, nhà đa năng). Để tạo điều kiện cho nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tháng 10/2024 HĐND tỉnh Bình Thuận (cũ) đã ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục Trường THPT Đức Linh có tổng mức vốn đầu tư khoảng hơn 39,3 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Dự án xây dựng mới, sửa chữa Trường THPT Đức Linh có quy mô đầu tư phần xây mới gồm: khối phòng học bộ môn nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu); khối phòng phụ trợ nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu); nhà vệ sinh học sinh nhà 2 tầng; nhà đa năng. Đồng thời, sửa chữa khối hành chính quản trị - phòng học tập - hỗ trợ học tập - phụ trợ nhà 3 tầng; sửa chữa 2 khối 12 phòng học nhà 2 tầng và sửa chữa, cải tạo các hạng mục phụ trợ khác.

Khi dự án hoàn thành, Trường THPT Đức Linh có đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học; thu nhận nhiều học sinh trên địa bàn; nâng cấp độ xây dựng trường chuẩn quốc gia trong những năm tới.