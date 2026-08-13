David Raya xuất sắc rực sáng giúp Arsenal đánh bại Como trên chấm luân lưu kịch tính tại Emirates Thủ thành David Raya tỏa sáng rực rỡ với hai pha cản phá luân lưu quyết định, giúp Arsenal vượt qua Como 4-3 sau tỷ số hòa 1-1 kịch tính tại sân Emirates.

Trận giao hữu giữa Arsenal và Como diễn ra trên sân Emirates vào rạng sáng 13/8 đã khép lại theo kịch bản vô cùng kịch tính. Dù đại diện Serie A thi đấu ngoan cường để giữ tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, bản lĩnh và chiều sâu đội hình đã giúp thầy trò HLV Mikel Arteta ca khúc khải hoàn trên chấm luân lưu cân não với tỷ số 4-3.

Arsenal đánh bại Como trên chấm luân lưu. Ảnh: Getty Images

Màn trình diễn đỉnh cao của David Raya nơi khung gỗ

Nhân tố quan trọng nhất ghi dấu ấn vào chiến thắng của Arsenal chính là phong độ chói sáng của thủ môn David Raya. Trong bối cảnh áp lực đè nặng ở loạt sút luân lưu, người gác đền người Tây Ban Nha đã chứng minh giá trị của lựa chọn số một nơi khung gỗ Pháo thủ.

Raya cản phá thành công hai cú dứt điểm của Ivan Smolcic ở lượt sút thứ ba và đặc biệt là pha đổ người chính xác khuất phục chân sút kỳ cựu Alvaro Morata ở lượt quyết định. Tuy nhiên, sự xuất sắc của anh không chỉ xuất hiện ở loạt sút 11m. Cuối hiệp hai, Raya đã có ít nhất hai tình huống phản xạ xuất thần khi đối mặt trực diện với các pha dứt điểm hiểm hóc từ Jesús Rodríguez, giữ cho Arsenal không bị thủng lưới thêm.

Sức trẻ mở đường và điểm sáng từ các tài năng học viện

Trước khi các nhân tố chủ lực xuất hiện trong hiệp hai, dàn cầu thủ trẻ của Arsenal đã tạo ra một nền tảng thi đấu vô cùng chủ động. Sự tự tin và khả năng áp sát liên tục giúp Pháo thủ hoàn toàn áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng ngay từ những phút đầu tiên.

Những tài năng trẻ của Arsenal gây ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Đáng chú ý nhất là Myles Lewis-Skelly với bàn thắng mở tỷ số đẳng cấp ở phút thứ 33. Tiền vệ trẻ này tung cú sút chân trái quyết đoán từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Bên cạnh đó, những gương mặt triển vọng như Ethan Nwaneri hay Max Dowman cũng thi đấu đầy năng nổ, liên tục vây hãm khung thành Como bằng các đợt phối hợp nhanh.

Bản lĩnh trụ cột và chiều sâu đội hình vượt trội

Bước sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta tung dàn ngôi sao hàng đầu gồm Martin Odegaard, Bruno Guimaraes, Mikel Merino và Kai Havertz vào sân. Sự xuất hiện của nhóm trụ cột lập tức thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, giúp Arsenal làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến.

Sức ép dồn dập từ Arsenal khiến Como phải lùi sâu phòng ngự. Pháo thủ tạo ra liên tiếp hơn 8 quả phạt góc, cùng các pha dứt điểm nguy hiểm từ Fabio Vieira và Noni Madueke, trong đó có cú dứt điểm đưa bóng tìm đến đúng cột dọc của Gabriel Jesus. Dù Noni Madueke thực hiện không thành công quả sút luân lưu, bản lĩnh của Odegaard, Havertz, Bruno và Christos Tzolis đã giúp Arsenal dứt điểm gọn gàng để giành chiến thắng chung cuộc.

Màn thể hiện đầy bản lĩnh trước Como không chỉ đem về một chiến thắng giải tỏa cho Arsenal mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả đấu pháp lẫn lực lượng của Pháo thủ cho các thử thách lớn phía trước.