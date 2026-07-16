Davis Cup 2026: Tuyển tennis Việt Nam thua Ả Rập Xê Út trong ngày ra quân Thất bại của Phạm La Hoàng Anh và Vũ Hà Minh Đức trước các đối thủ Ả Rập Xê Út cho thấy khoảng cách về thể lực và kinh nghiệm của lứa trẻ khi thiếu vắng trụ cột Lý Hoàng Nam.

Đội tuyển quần vợt Việt Nam đã có khởi đầu đầy gian nan tại Davis Cup 2026 nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. Thất bại chung cuộc 0-2 trước Ả Rập Xê Út trong hai trận đánh đơn không chỉ là một kết quả bất lợi về mặt tỷ số, mà còn phơi bày những thách thức lớn về sức bền và bản lĩnh thi đấu của lứa vận động viên trẻ trong kỷ nguyên hậu Lý Hoàng Nam.

Lỗ hổng từ sự vắng mặt của trụ cột

Bước vào giải đấu năm nay, tennis Việt Nam đối mặt với thực tế khắc nghiệt khi tay vợt số 1 Lý Hoàng Nam đã chuyển sang thi đấu pickleball chuyên nghiệp. Những thành tích đối đầu ấn tượng trước Ả Rập Xê Út trong quá khứ phần lớn gắn liền với giai đoạn đỉnh cao của Hoàng Nam. Khi thiếu đi "cánh chim đầu đàn", gánh nặng tâm lý và chuyên môn đổ dồn lên vai các tay vợt trẻ vốn ít có cơ hội cọ xát tại các giải nhà nghề quốc tế.

Đội hình tuyển Việt Nam dự Davis Cup năm nay. Ảnh: VTF

Nỗ lực đến kiệt cùng của Phạm La Hoàng Anh

Trong trận đơn mở màn, Phạm La Hoàng Anh - tay vợt vừa giành danh hiệu quốc gia sau thời gian tập huấn tại Mỹ - đối đầu với Saud Alhogbani (hạng 2,497 thế giới). Sự chênh lệch về đẳng cấp thể hiện rõ trong set 1 khi Hoàng Anh để thua chóng vánh 1-6.

Tuy nhiên, tay vợt trẻ của Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi trong set 2. Anh nỗ lực đòi lại break và kéo đối thủ vào loạt tie-break cân não. Đáng tiếc, khi thể lực bị bào mòn nghiêm trọng, Hoàng Anh đã không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận thất bại 5-7 trong loạt đấu súng. Hình ảnh Hoàng Anh khuỵu xuống lưới ngay sau trận đấu là minh chứng rõ nét nhất cho sự khắc nghiệt của đấu trường Davis Cup đối với các vận động viên trẻ.

Vũ Hà Minh Đức và bài toán duy trì phong độ

Trận đánh đơn thứ hai mang theo hy vọng lật ngược thế cờ khi tay vợt số 1 Việt Nam hiện tại là Vũ Hà Minh Đức (hạng 1,860 thế giới) chạm trán Ammar Alhogbani (hạng 1,071 thế giới). Minh Đức đã có khởi đầu bùng nổ với chiến thắng cách biệt 6-2 trong set đầu tiên, nhờ lối đánh thông minh và tận dụng tốt các sai lầm của đối thủ.

Thế nhưng, kịch bản cũ lại tái diễn khi vấn đề thể lực trở thành rào cản lớn nhất của tay vợt gốc Hà Nội. Minh Đức hụt hơi hoàn toàn trong set 2 với tỷ số 0-6 trước khi để thua tiếp 3-6 ở set quyết định. Thất bại này chính thức xác nhận trận thua chung cuộc của tuyển Việt Nam trước Ả Rập Xê Út, khiến trận đánh đôi sau đó giữa Nguyễn Đại Khánh/Nguyễn Minh Phát và đối thủ chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Vũ Hà Minh Đức không thể tạo nên bất ngờ. Ảnh: VTF

Áp lực nặng nề phía trước

Trận thua ngày ra quân đẩy đội tuyển tennis Việt Nam vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng và thăng hạng tại nhóm III. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên đội tuyển sẽ phải đối đầu với chủ nhà Malaysia. Dù đối thủ thiếu vắng ngôi sao số 1 Mitsuki Wei Kang Leong, nhưng với sự hiện diện của Koay Hao Sheng và Darrshan Suresh cùng lợi thế sân nhà, Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Để có thể giành kết quả khả quan, các tay vợt Việt Nam cần nhanh chóng hồi phục thể lực và cải thiện khả năng phân phối sức mạnh trong những thời điểm quyết định của trận đấu.