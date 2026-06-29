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    Dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

    Thùy Linh 29/06/2026 13:02

    Sáng 29/6, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 2) tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm 2026.

    Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học bơi miễn phí vào dịp hè 2026.
    Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học bơi miễn phí vào dịp hè 2026

    Tham gia khóa học có 34 em thiếu nhi từ 7 - 14 tuổi trên địa bàn các phường: Phú Thủy, Hàm Thắng, Bình Thuận và Phan Thiết.

    Giáo viên đang phổ biến nguyên tắc an toàn khi tham gia hoạt động dưới nước
    Giáo viên đang phổ biến nguyên tắc an toàn khi tham gia hoạt động dưới nước

    Trong thời gian học từ ngày 29/6 - 26/7, các em sẽ được các giáo viên có chuyên môn phổ biến những kiến thức về phòng, chống đuối nước; hướng dẫn về nguyên tắc an toàn khi tham gia hoạt động dưới nước; cách thở đúng, tập nổi người và giữ thăng bằng trong môi trường nước; kỹ năng tự cứu và xử lý tình huống dưới nước.

    Đồng thời, các em được học các kỹ thuật bơi cơ bản như: đạp chân cơ bản, quạt tay, phối hợp tay - chân - nhịp thở, thực hành kiểu bơi bơi ếch, bơi tự do phù hợp với lứa tuổi.

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    Giáo viên hướng dẫn về kỹ thuật thở dưới nước đúng cách

    Thông qua chương trình, Ban Tổ chức cũng mong muốn lan tỏa ý thức phòng, chống đuối nước trong gia đình và cộng đồng, góp phần giúp trẻ em có một mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn.

    Các em được hướng dẫn lý thuyết trước khi thực hành trong hồ bơi
    Các em được hướng dẫn kỹ thuật phối hợp tay - chân - nhịp thở trước khi thực hành trong hồ bơi
    Thùy Linh Thùy Linh

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          Dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
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