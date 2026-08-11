Nếu được thông qua, Luật Phát triển đô thị sẽ tạo hành lang pháp lý vượt trội góp phần giải phóng nguồn lực, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đánh giá về tầm quan trọng của dự thảo Luật, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) khẳng định, dự thảo Luật Phát triển đô thị ra đời đúng thời điểm, đáp ứng yêu cầu quy hoạch tầm nhìn dài hạn và tạo không gian phát triển mới cho các siêu đô thị. Dự thảo Luật thể hiện tính đột phá và sự quyết liệt mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Quốc hội trong việc tạo dư địa phát triển. “Thay vì các nghị quyết riêng lẻ hay chính sách đặc thù trước đây, chúng ta đang hệ thống hóa bằng một cơ sở pháp luật vững chắc, bao hàm cả mô hình phát triển khu kinh tế đặc biệt”, đại biểu nhấn mạnh.



Đánh giá cao những đổi mới trong tư duy xây dựng luật, nhất là việc đẩy mạnh phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, tạo thêm không gian để các đô thị chủ động tháo gỡ những vấn đề thực tiễn mà pháp luật hiện hành chưa theo kịp, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) cho rằng, dự thảo Luật Phát triển đô thị được đưa ra thảo luận thời điểm này hết sức cần thiết. Nội dung quan trọng nhất là dự thảo Luật đã phân cấp, phân quyền triệt để cho chính quyền đô thị với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Các địa phương sẽ được hoàn toàn tự quyết trong các lĩnh vực then chốt như quy hoạch, đất đai, nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo...