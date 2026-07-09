Thời sự Lâm Đồng Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh tỉnh Lâm Đồng Chiều 9/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của địa phương, bảo đảm phương châm “chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”.

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị

Hoạt động đối ngoại của tỉnh tiếp tục được triển khai toàn diện trên cả 3 trụ cột, gồm: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân.

Tỉnh đã thúc đẩy quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Lào, Campuchia, Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ; ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) giai đoạn 2026 - 2030 và chuẩn bị các điều kiện để ký kết với nhiều địa phương nước ngoài. Hiện toàn tỉnh có 236 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 8,95 tỷ USD đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ báo cáo tại hội nghị

Đối ngoại Nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào và Campuchia; gặp mặt lưu học sinh; tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; chuẩn bị thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tại hội nghị

Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên báo chí và các nền tảng số được đẩy mạnh. Riêng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã thực hiện 160 tin, bài, phóng sự về công tác thông tin đối ngoại; duy trì nhiều chuyên mục: “Kinh tế hội nhập”, “Từ biển xanh đến đại ngàn”, “Biển đảo quê hương”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới”; biên dịch tin, bài sang tiếng Anh trên báo điện tử.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tại hội nghị

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục khai thác hiệu quả nền tảng số để quảng bá hình ảnh địa phương. Sở Ngoại vụ vận hành Fanpage “Lâm Đồng hội nhập quốc tế”; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch duy trì cổng thông tin song ngữ, kênh TikTok, bản đồ du lịch điện tử và trang thông tin quảng bá địa phương.

Nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch được tổ chức, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành; đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong triển khai công tác thông tin đối ngoại thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

“ Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, bảo đảm phương châm “chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả". Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ

Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, người có sức ảnh hưởng trong quảng bá hình ảnh Lâm Đồng.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng yêu cầu tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển của tỉnh, những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh dự hội nghị

Cùng với đó, đẩy mạnh quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào, Campuchia và các đối tác nước ngoài; thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, tuyên truyền về biển, đảo, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và kiểm soát chặt chẽ hoạt động đoàn theo đúng quy định.

Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh dự hội nghị

Về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ yêu cầu tăng cường theo dõi dư luận xã hội và thông tin trên không gian mạng, chủ động định hướng tuyên truyền, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị và xây dựng hình ảnh Lâm Đồng thân thiện, năng động, an toàn, hội nhập trong mắt bạn bè quốc tế.