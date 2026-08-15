Thời sự Lâm Đồng Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực tăng trưởng Sáng 15/8, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 chủ trì cuộc họp của tổ công tác nhằm kiểm tra, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo, Tổ công tác số 6 đang theo dõi, đôn đốc 32 dự án thuộc 8 chủ đầu tư, với tổng kế hoạch vốn năm 2026 hơn 209,1 tỷ đồng. Đến ngày 13/8, tổng số vốn giải ngân đạt hơn 76,1 tỷ đồng, tương đương 36,4% kế hoạch.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các địa phương, đơn vị

Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân khá như: Sở Y tế đạt 84,48%; Trung tâm Y tế khu vực Đức Trọng đạt 69,97%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 61,15%. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án có tiến độ chậm, nhất là các dự án có quy mô vốn lớn như: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, trang thiết bị y tế chuyên sâu, trụ sở Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng và hệ thống CT-Scanner tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Bình Minh báo cáo tiến độ giải ngân các công trình, dự án

Tại 17 xã, phường do tổ phụ trách, tỷ lệ giải ngân mới đạt 43,4%, thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh gần 48%; trong khi cam kết hết quý III phải đạt 71,5%, đòi hỏi các địa phương phải tăng tốc quyết liệt.

Tại cuộc họp, các đơn vị tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc về tiến độ giải ngân, triển khai, thi công các công trình.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 Phạm Trung Kiên báo cáo tiến độ dự án xây dựng trụ sở Báo và Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa. Giải ngân tốt mới tạo điều kiện đưa các công trình, dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các dự án phải được triển khai với yêu cầu nhanh, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật; những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được báo cáo kịp thời để xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn

Đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị đối với từng công trình, dự án phải phân công rõ người, rõ việc, thành lập các nhóm bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công; xây dựng sơ đồ Gantt để theo dõi tiến độ cụ thể. Đối với các nhà thầu thi công yếu kém, phải chủ động có giải pháp xử lý, trường hợp cần thiết xem xét thay thế theo đúng quy định.

Sở Tài chính tiếp tục bám sát tình hình triển khai các dự án, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc tiến độ; đối với những kiến nghị, vướng mắc của các đơn vị, cần phối hợp hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.