Thời sự Lâm Đồng Đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận Chiều 10/8, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Thuận

Tại đây, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã đến kiểm tra, thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Đây là các đơn vị tham gia khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Sau lễ viếng và kiểm tra thực tế công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm ADN, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia nhiệm vụ đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, vượt kế hoạch đề ra.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ tỉ mỉ, chu đáo, bảo đảm chặt chẽ và đúng quy trình; thể hiện sự trân trọng, thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ và người đã khuất.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là sớm xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trả lại tên, tuổi và quê hương cho các anh hùng liệt sĩ. Qua đó góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận là nghĩa trang liệt sĩ cuối cùng và có số phần mộ cần xác định thông tin nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với 3.431/ gần 9.000 phần mộ cần xác định thông tin.

Các lực lượng làm nhiệm vụ vẫn đang tích cực để sớm hoàn thành chỉ tiêu

Ban Chỉ đạo đã huy động 5 tổ lấy mẫu chuyên trách cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh, đội ngũ pháp y, công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan trực tiếp hỗ trợ công tác khai quật mộ liệt sĩ.

Sau hơn 2 tuần triển khai, các lực lượng đã khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại 3.177 phần mộ liệt sĩ. Đến nay, số mẫu sinh phẩm được thu nhận đạt gần 87%.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho các lực lượng

Với khoảng 300 phần mộ còn lại, các lực lượng phấn đấu hoàn thành trước ngày 12/8. Nếu đạt tiến độ này, nhiệm vụ lấy mẫu sẽ hoàn thành sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch ban đầu, thay vì kết thúc vào ngày 15/11.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận.

Cũng trong chiều 10/8, đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận.

Dịp này, đoàn đã trao tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ trong các tổ công tác khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.