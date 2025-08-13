Đời sống Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 5 cây cầu thay thế cầu yếu Lâm Đồng đang triển khai xây dựng 5 cây cầu mới để thay thế cho các cầu yếu trên địa bàn. Tỉnh đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án này.

Cầu Phước Cát đang được gấp rút thi công để thay thế cầu cũ đang xuống cấp

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư thực hiện xây dựng 5 cây cầu mới, để thay thế cho các cầu yếu trên địa bàn gồm: Cầu PRé, cầu Ba Cản, cầu Đạ Bộ, cầu Đạ Nha và cầu Phước Cát, với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn bố trí trong năm 2025 hơn 109,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu.

Các công trình trên đã tiến hành khởi công từ ngày 2/11/2023, với tiến độ hợp đồng hoàn thành đến ngày 30/11/2025. Lũy kế, các đơn vị đã thực hiện đạt giá trị khoảng 111/187,63 tỷ đồng; đạt 59,2% giá trị hợp đồng.

Cụ thể, công trình cầu P’Ré đã được bàn giao cho địa phương quản lý từ ngày 13/5/2025. Dự kiến đến hết tháng 9/2025 hoàn thành hệ thống chiếu sáng cầu. Cầu Ba Cản, nhà thầu đã hoàn thành bản mặt cầu và gờ lan can; hiện đường đầu cầu chưa có mặt bằng thi công. Giá trị xây lắp đạt khoảng 7,6/16,69 tỷ đồng, đạt 45,5% giá trị, trong đó đã nghiệm thu thanh toán 7,3 tỷ đồng. Dự kiến, tháng 9/2025, đơn vị thi công sẽ hoàn thành nền đường đầu cầu và tháng 10/2025 hoàn thành công trình.

Riêng cầu Đạ Bộ và cầu Đạ Nha, đến nay, đã hoàn thành các hạng mục theo hợp đồng ban đầu. Nhà thầu đang thực hiện khối lượng phát sinh 145m rãnh thoát nước dọc của cầu Đạ Nha. Giá trị xây lắp đạt khoảng 30/30,79 tỷ đồng, đạt 96,1%, trong đó đã nghiệm thu thanh toán 28,45 tỷ đồng.Cầu Phước Cát, đã hoàn thành toàn bộ kết cấu hạ bộ; khối K0, K1, K2, K3 trên trụ T1; ván khuôn khối K10 - M1. Dự kiến đến 30/11/2025 sẽ hoàn thành phần cầu và đường đầu cầu phía mố M2. Chưa thi công đường 2 đầu cầu do phía đường đầu cầu mố M1 còn vướng 2 hộ dân. Giá trị xây lắp khoảng gần 45 tỷ đồng, đạt gần 50% giá trị, trong đó đã nghiệm thu thanh toán 38,9 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Hiệp - Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong số 5 cây cầu được đơn vị triển khai xây dựng, đến nay, 3 cây cầu cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng gồm: cầu P’Ré, cầu Đạ Bộ và cầu Đạ Nha; 2 cây cầu đang tiếp tục được triển khai là cầu Phước Cát và cầu Ba Cản.



Hiện tại, cầu Ba Cản có 24 hộ dân bị thu hồi đất với tổng diện tích 3.916 m². Đến nay, các đơn vị đã trình thẩm định phương án bồi thường của 22 hộ, chuyển cho UBND xã Đinh Văn Lâm Hà thẩm định và phê duyệt. 2 hộ còn lại chưa đồng ý với giá đất đã được phê duyệt. Dự kiến, đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành chi trả tiền bồi thường của 22/24 hộ dân.

Còn tại công trình cầu Phước Cát, phía tỉnh Bình Phước đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Phía tỉnh Lâm Đồng có 4 hộ dân bị thu hồi đất với tổng diện tích 1.415 m². Công tác lập và phê duyệt giá đất cụ thể chưa hoàn thành, được chuyển tiếp thực hiện từ UBND huyện Đạ Huoai (cũ) sang UBND xã Cát Tiên 2 nên sẽ mất thời gian, do đang ổn định bộ máy sau sáp nhập. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2026.



Theo ông Trần Văn Hiệp, để triển khai thi công các hạng mục bảo đảm tiến độ, cũng như chất lượng các công trình, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các địa phương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là các vấn đề liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng.