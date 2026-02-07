Giáo dục - Đào tạo Dạy trẻ làm quen với nước từ bậc mầm non Phòng, chống đuối nước không chỉ bắt đầu từ những lớp học bơi mà còn từ việc giúp trẻ làm quen với nước ngay trong những năm đầu đời. Với cách tiếp cận này, nhiều cơ sở giáo dục mầm non ở Lâm Đồng đã chủ động xây dựng môi trường trải nghiệm an toàn, để mỗi giờ vui chơi dưới nước trở thành một bài học về sự tự tin, kỹ năng sinh tồn và khả năng tự bảo vệ bản thân.

Trẻ tại Trường Mầm non Bá Thiên thích thú học bơi

Giúp trẻ làm quen với nước

Trong hồ bơi nhỏ giữa sân Trường Mầm non Phan Thiết (phường Phú Thủy), tiếng cười của những đứa trẻ vang lên khiến cái nắng đầu hè như dịu lại. Những bàn tay bé xíu khua nước, những cú đạp chân còn vụng về, những gương mặt lúc đầu còn e dè rồi nhanh chóng rạng rỡ khi được cô giáo động viên…

Điều khiến các giáo viên vui nhất không phải là trẻ bơi được bao xa mà là sự thay đổi từng ngày trong tâm lý của các em. Có những bé ban đầu chỉ dám bám chặt thành hồ, ánh mắt lo lắng mỗi khi nước chạm mặt. Chỉ sau vài buổi, các em đã mạnh dạn bước xuống nước, cười nói với bạn và hào hứng tham gia các trò chơi vận động.

Theo cô Trần Thị Thanh Vân - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Mầm non Phan Thiết, nhiều năm nay, nhà trường duy trì mô hình hồ bơi di động và tổ chức cho trẻ làm quen với nước như một hoạt động phát triển thể chất. “Mục tiêu của chúng tôi không phải dạy trẻ biết bơi trong vài tuần mà giúp các bé yêu nước, không sợ nước và hình thành những kỹ năng an toàn ban đầu. Khi trẻ có tâm lý tự tin, việc học bơi ở những cấp học sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”, cô Vân chia sẻ.

Để mỗi giờ học thực sự an toàn, giáo viên dạy bơi và giáo viên chủ nhiệm luôn cùng theo sát từng nhóm trẻ. Mọi hoạt động đều được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi, từ tập hít thở, giữ thăng bằng, đập chân đến các trò chơi dưới nước. Trẻ không bị ép thực hiện những động tác vượt quá khả năng mà được khuyến khích khám phá môi trường nước bằng tâm thế thoải mái nhất. Bé Đỗ Quỳnh Châu, lớp lá 1, cười tươi sau giờ học: “Con thích xuống hồ bơi lắm. Con biết đạp nước, biết thở bằng mũi. Trước con sợ xuống nước, giờ con không sợ nữa”.

Giáo viên luôn theo sát học sinh trong giờ học bơi.

Tiếp tục nhân rộng mô hình

Không chỉ Trường Mầm non Phan Thiết, nhiều cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Lâm Đồng cũng đang tìm những cách làm phù hợp để cho trẻ làm quen với môi trường nước. Tại Trường Mầm non Bá Thiên (phường 2 Bảo Lộc), nhà trường đầu tư hồ bơi nước ấm rộng 60 m², chia thành 3 khu vực với độ sâu khác nhau để phù hợp từng lứa tuổi.

Điều đặc biệt là phương pháp “học bơi không ép buộc” được giáo viên kiên trì áp dụng. Với những trẻ còn sợ nước, các cô không yêu cầu xuống hồ ngay mà bắt đầu bằng những trò chơi, hoạt động tương tác để trẻ từng bước hình thành cảm giác an toàn. Sau mỗi buổi học, trẻ được tắm lại bằng nước sạch, sấy tóc, thay quần áo theo quy trình khép kín, giúp phụ huynh thêm yên tâm.

Từ những mô hình này có thể thấy, dạy trẻ làm quen với nước ở bậc mầm non không đơn thuần là một hoạt động ngoại khóa mà là một cách tiếp cận giáo dục sớm đối với kỹ năng sinh tồn. Thay vì đợi đến khi trẻ lớn mới học bơi, nhiều trường đã lựa chọn bắt đầu bằng việc giúp trẻ thích nước, hiểu nước và biết cách ứng xử an toàn khi tiếp xúc với môi trường nước.

Trẻ tại Trường Mầm non Bá Thiên thích thú học bơi.

Theo Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025 - 2026, mô hình cho trẻ làm quen với nước đã phát huy hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và phòng, chống đuối nước trong các cơ sở giáo dục mầm non. Từ những kết quả bước đầu, ngành giáo dục sẽ tiếp tục khuyến khích các trường đầu tư điều kiện phù hợp để trẻ được làm quen với nước, học bơi và từng bước trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước ngay từ những năm đầu đời.