Thể thao 360 Dạy võ để dạy làm người Nhiều năm qua, một thầy giáo - võ sư đã dành tâm huyết góp phần phát triển phong trào Karate tại Lâm Đồng, với chủ trương gắn võ thuật với giáo dục, rèn luyện nhân cách cho học sinh.

Một kỳ thi nâng đai của các CLB Nghĩa Dũng Karate Do tại Đà Lạt

Gắn với thể thao học đường

Đó là thầy giáo - võ sư Nguyễn Quốc Túy (SN 1963), 7 đẳng huyền đai, nhiều năm liền là Chủ tịch Hiệp hội Karate Lâm Đồng và hiện là Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate Lâm Đồng phụ trách công tác chuyên môn.

Năm 1981, khi theo học Đại học Sư phạm Huế, khoa Vật lý, ông tìm đến võ thuật để rèn luyện sức khỏe và gắn bó với Karate từ đó. Tại Huế, võ đường ông chọn học lúc đó là Nghĩa Dũng Karate-do.

Tốt nghiệp năm 1985, ông vào Đà Lạt dạy học. 1 năm sau, tại Trường THCS - THPT Xuân Trường, ông mở Câu lạc bộ (CLB) Karate đầu tiên, duy trì việc dạy võ cho học sinh vào các buổi chiều, tối. Sau đó, khi chuyển công tác đến các trường THCS - THPT Chi Lăng, THPT Trần Phú, ông tiếp tục thành lập các CLB Karate trong trường học.

Ngay cả khi chuyển về công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, ông vẫn dành thời gian phát triển phong trào Karate tại nhiều trường học ở Đà Lạt. Các CLB do ông gây dựng tiếp tục được duy trì, thu hút hàng trăm môn sinh tập luyện.

Nay đã nghỉ hưu, ông vẫn đều đặn đứng lớp dạy võ. “Rất nhiều thế hệ học sinh tôi đã dạy võ. Đến giờ không nhớ hết bao nhiêu môn sinh mình đã dạy”, ông mỉm cười.

Võ sư Nguyễn Quốc Túy

Là một trong những người tiên phong đưa Karate vào giảng dạy và phát triển phong trào tại Lâm Đồng, võ sư Túy tham gia công tác hội từ rất sớm, ngay từ khi Hiệp hội Karate Lâm Đồng được thành lập. Năm 1990, ông giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Karate Lâm Đồng, đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Lâm Đồng. Khi Liên đoàn Karate Lâm Đồng được thành lập, ông tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường trực qua nhiều nhiệm kỳ cho đến nay.

Chú trọng giáo dục nhân cách

Khi nhìn lại quãng đường hơn 40 năm dạy học ở Lâm Đồng, thầy giáo - võ sư Nguyễn Quốc Túy vui vẻ cho rằng, một phần đời của mình hầu như đã gắn bó chặt chẽ với giáo dục, với trường lớp, dạy văn hóa lẫn dạy võ. Niềm vui lớn nhất của ông đến thời điểm này chính là thấy sự phát triển vượt bậc của phong trào tập luyện Karate trong tỉnh hiện nay.

Như ông chia sẻ, rất nhiều môn sinh từng học võ với ông trong các trường phổ thông sau khi vào đại học vẫn tiếp tục theo đuổi Karate, rồi trở thành huấn luyện viên, võ sư. Sau khi tốt nghiệp, họ trở về công tác tại địa phương, mở các phòng tập và lớp học ngoài giờ để truyền dạy võ thuật. Đặc biệt, nhiều môn sinh theo học ngành sư phạm khi trở thành giáo viên tại các trường phổ thông trong tỉnh cũng tiếp tục thành lập các CLB võ thuật học đường, nối tiếp con đường mà ông đã từng đi.

Các môn sinh Karate thi quyền thuật trong một kỳ thi lên đai

“Phát triển Karate trong trường học là cách làm bền vững mà Liên đoàn Karate Lâm Đồng đã kiên trì thực hiện nhiều năm qua. Hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh duy trì các CLB Karate ngoài giờ do chính các thầy cô giáo là võ sư, huấn luyện viên trực tiếp hướng dẫn”, ông Túy chia sẻ.

Theo ước tính, toàn tỉnh hiện có khoảng 4.000 môn sinh tập luyện hằng ngày tại hàng trăm CLB, phòng tập và võ đường Karate. Bên cạnh việc truyền dạy kỹ thuật, các CLB luôn chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, kỷ cương, nền nếp, tinh thần thượng võ và ý chí vượt qua nghịch cảnh cho môn sinh.

Karate Lâm Đồng từng có nhiều vận động viên đạt danh hiệu Kiện tướng quốc gia và giành nhiều huy chương tại các giải đấu toàn quốc. Hiện nay, theo ông Túy, sau khi 3 tỉnh sáp nhập tạo nên diện mạo của Lâm Đồng mới, Liên đoàn Karate Lâm Đồng có thêm nguồn lực và sức mạnh. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Liên đoàn đang nỗ lực đưa Karate Lâm Đồng tiếp tục giành thành tích cao trên đấu trường quốc gia trong thời gian tới.