Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND ĐBQH Lâm Đồng góp ý hoàn thiện chính sách hải quan, đầu tư và cơ chế đặc thù phục vụ APEC 2027 Chiều 3/8, tại phiên thảo luận Tổ 7 trong khuôn khổ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các ĐBQH đã cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư; dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tham gia phiên thảo luận, các ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách về hải quan, đầu tư và cơ chế đặc thù phục vụ APEC 2027.

Quang cảnh diễn ra phiên thảo luận

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, các đại biểu Dương Khắc Mai và Trần Hồng Nguyên đề nghị đơn giản hóa thủ tục đối với hàng hóa thương mại điện tử có giá trị thấp; quy định việc xác thực định danh điện tử chỉ thực hiện một lần và được sử dụng cho các giao dịch tiếp theo.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham gia phát biểu tại phiên thảo luận.

Đồng thời, cần làm rõ căn cứ xác định hàng hóa phải kiểm định, thời hạn trả kết quả, giá trị pháp lý của kết quả kiểm định và cơ chế xử lý khi có kết quả đánh giá khác nhau, tránh kéo dài thời gian thông quan, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên thảo luận.

Các đại biểu Trịnh Thị Tú Anh và Huỳnh Ngọc Liêm tập trung góp ý về việc ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quản lý rủi ro hải quan. Theo các đại biểu, kết quả phân tích, đánh giá do hệ thống tự động tạo ra chỉ nên được sử dụng để hỗ trợ người có thẩm quyền xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm. Đồng thời, dự thảo luật cần quy định cụ thể trách nhiệm cung cấp, xác thực, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu; bảo đảm người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại thông tin đã được cơ quan nhà nước xác thực thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Xuất phát từ thực tiễn địa phương có nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu, đại biểu Nguyễn Văn Ngọc đề nghị bổ sung cơ chế ưu tiên, rút ngắn thời hạn thông quan đối với nông sản tươi, dễ hư hỏng; không yêu cầu doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình lại chứng từ kiểm tra chuyên ngành đã được chia sẻ trên hệ thống. Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu cho phép thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất tập trung nhằm giảm áp lực tại cửa khẩu và chi phí logistics.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phát biểu tại phiên thảo luận

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư, các đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phạm Đức Hoài và Huỳnh Ngọc Liêm đề nghị cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, bảo đảm không phát sinh "giấy phép con". Đồng thời, các đại biểu đề nghị rà soát, đánh giá kỹ các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện liên quan đến quốc phòng, an ninh và dữ liệu cá nhân nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu quản lý.

Đối với dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, các đại biểu đề nghị làm rõ danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù; bảo đảm sự thống nhất với Quyết định số 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; quy định rõ thời hạn hiệu lực của nghị quyết; đồng thời quán triệt nguyên tắc không hợp pháp hóa các sai phạm có tính chất vụ lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.