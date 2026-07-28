DDR5 của CXMT đắt hơn Samsung: Cơn sốt AI dập tắt hy vọng RAM giá rẻ Dù sử dụng tiến trình sản xuất cũ và tiêu thụ nhiều điện hơn, chip bộ nhớ DDR5 của CXMT hiện có giá vượt Samsung do nhu cầu bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu AI.

Kỳ vọng của cộng đồng công nghệ về một nhà sản xuất RAM giá rẻ giúp hạ nhiệt thị trường DDR5 đã không trở thành hiện thực. Chip DDR5 do công ty CXMT (ChangXin Memory Technologies, Trung Quốc) sản xuất hiện có giá bán lẻ vượt qua các giải pháp tương đương từ thương hiệu Samsung, phản ánh áp lực nguồn cung nghiêm trọng trên thị trường máy chủ và trí tuệ nhân tạo.

Bối cảnh tăng giá và mức định giá của CXMT

Từ cuối năm 2025 đến năm 2026, cơn sốt giá bộ nhớ DRAM khiến người dùng cá nhân lẫn các doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp thay thế từ Trung Quốc. Lý thuyết thị trường cho thấy sự xuất hiện của đối thủ mới cạnh tranh với ba gã khổng lồ Micron, SK Hynix và Samsung sẽ giúp tăng sản lượng và kéo giá RAM xuống. Tuy nhiên, chiến lược giá của CXMT lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Ghi nhận trên thị trường bán lẻ, một thanh bộ nhớ RDIMM 64 GB DDR5-5600 sử dụng chip của CXMT đang được chào bán với giá lên tới 18.999 NDT (khoảng 2.800 USD). Mức giá này cao hơn đáng kể so với các thanh RDIMM cùng thông số kỹ thuật của Samsung.

Module bộ nhớ KingBank sử dụng chip CXMT

Báo cáo từ Reuters chỉ ra rằng CXMT đã chủ động nâng giá dòng module DDR5 64 GB dành cho máy chủ vượt mốc 1.240 USD của Samsung. Công ty này giữ vững mức giá cao ngay cả khi nhà sản xuất thiết bị lớn như Huawei đưa ra đề nghị chiết khấu.

Đánh đổi kỹ thuật: Tiến trình cũ hơn và mức tiêu thụ điện năng

Về mặt công nghệ, chip DRAM của CXMT vẫn tồn tại những hạn chế kỹ thuật nhất định khi so sánh trực tiếp với các đối thủ lâu đời:

Tiến trình sản xuất (Fabrication Node): CXMT sử dụng tiến trình cũ hơn so với tiến trình tiên tiến của Samsung, SK Hynix hay Micron.

CXMT sử dụng tiến trình cũ hơn so với tiến trình tiên tiến của Samsung, SK Hynix hay Micron. Tối ưu năng lượng: Các chip của CXMT tiêu thụ nhiều điện năng hơn trên cùng một mức tải.

Các chip của CXMT tiêu thụ nhiều điện năng hơn trên cùng một mức tải. Hiệu năng đỉnh: Mức xung nhịp tối đa thấp hơn và khả năng ép xung (overclocking) hạn chế hơn.

Tuy vậy, đối với các khách hàng trong mảng máy chủ và trung tâm dữ liệu, khả năng cung ứng ổn định được ưu tiên hàng đầu so với thông số ép xung. Các trung tâm dữ liệu AI và đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscalers) đang tiêu thụ phần lớn công suất wafer của toàn ngành, khiến CXMT không có nhiều lý do để duy trì mức giá rẻ.

Dự báo thị trường bộ nhớ trong giai đoạn tới

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, CXMT đang lên kế hoạch mở rộng công suất sản xuất từ 200.000 wafer/tháng lên 600.000 wafer/tháng thông qua các nhà máy mới đi vào hoạt động tại Hefei và Shanghai. Công ty cũng đã ký kết các thỏa thuận cung ứng kéo dài đến năm 2027 với nhiều nhà sản xuất PC tại Trung Quốc.

Tại sự kiện COMPUTEX 2026, đại diện khu vực Úc và New Zealand của Lexar, ông Chris Xia, nhận định rằng xu hướng tăng giá bộ nhớ sẽ còn kéo dài. Ông đưa ra khuyến nghị người dùng không nên chờ đợi mức giá thấp hơn xuất hiện trong vài năm tới, bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung DRAM cấp độ enterprise vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.