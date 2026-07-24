Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương sắp trình Quốc hội xem xét Quảng Ninh đạt 7/7 tiêu chuẩn và hoàn thiện 5 quy hoạch chiến lược, sẵn sàng trình Quốc hội thông qua đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương tháng 8/2026.

Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh và Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Dự kiến tại Kỳ họp bất thường thứ nhất diễn ra vào tháng 8/2026, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định thông qua đề án quan trọng này.

Chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Quảng Ninh đã được Bộ Chính trị thống nhất từ đầu tháng 4/2026. Đô thị mới được định hướng phát triển theo mô hình đa đô thị, đa trung tâm, tích hợp các không gian biển, đảo, biên giới và di sản thành hệ sinh thái thống nhất.

Đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn và hoàn tất công tác chuẩn bị

Đến nay, Quảng Ninh đã đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định. Các tiêu chí bao gồm: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng, tiêu chí đô thị loại I, cùng cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Một góc tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Quảng Ninh Media Group

Quá trình lấy ý kiến nhân dân ghi nhận sự đồng thuận cao với 99,96% hộ gia đình nhất trí với chủ trương thành lập thành phố. Đề án sau đó đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành.

Hoàn thiện 5 quy hoạch chiến lược tạo nền tảng phát triển

Để chuẩn bị cho giai đoạn bứt phá sau khi nâng cấp hành chính, địa phương đã xây dựng và công bố 5 quy hoạch chiến lược trọng điểm:

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050.

đến năm 2050. Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, đồ án Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đóng vai trò hạt nhân, định hình cấu trúc không gian phát triển mới với 3 hành lang phát triển, 4 vùng kinh tế - xã hội và 5 trung tâm động lực.

Đô thị Quảng Ninh được hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Khoa học - công nghệ, chuyển đổi số cùng các mô hình kinh tế xanh, kinh tế di sản và kinh tế ban đêm được xác định là động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn tới.