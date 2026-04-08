Đè bẹp Indonesia 3-0, tuyển Việt Nam rộng cửa bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup tại Mỹ Đình Chiến thắng 3-0 trước Indonesia giúp tuyển Việt Nam chạm một tay vào vé bán kết ASEAN Cup 2026, đồng thời mở ra cơ hội đấu trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình.

Màn đè bẹp Indonesia 3-0 ngay trên sân khách Pakansari vào tối 3/8 không chỉ đưa tuyển Việt Nam chạm một tay vào tấm vé bán kết ASEAN Cup 2026, mà còn tạo ra bước ngoặt chiến lược cho toàn bộ chiến dịch bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á.

Hy vọng bảo vệ chức vô địch đang mở ra cho tuyển Việt Nam sau chiến thắng Indonesia.

Lợi thế tối thượng từ vị trí nhất bảng A

Thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện ngự trị trên đỉnh bảng A với 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/8, tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Campuchia trên sân nhà. Với lịch sử toàn thắng trước đối thủ này tại đấu trường Đông Nam Á, mục tiêu 3 điểm trọn vẹn nằm hoàn toàn trong tầm tay.

Ý nghĩa của ngôi đầu bảng A vượt xa việc lựa chọn đối thủ tại vòng bán kết. Theo thể thức thi đấu của ASEAN Cup, đội dẫn đầu bảng A nếu tiến vào trận đấu cuối cùng sẽ được hưởng đặc quyền đá trận chung kết lượt đi trên sân khách và đá trận lượt về quyết định trên sân nhà.

Nếu tiến vào đền chung kết, tuyển Việt Nam sẽ được chơi trận lượt về trên sân nhà.

Điểm tựa lịch sử và điểm tựa sân nhà Mỹ Đình

Lịch sử chứng minh sân vận động quốc gia Mỹ Đình luôn là nơi chắp cánh cho những khoảnh khắc đăng quang Đông Nam Á. Cả hai chức vô địch vào các năm 2008 dưới thời HLV Henrique Calisto và năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo đều chung một công thức: giành kết quả có lợi ở lượt đi trên sân khách, trước khi dứt điểm đối thủ tại Mỹ Đình trong sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà.

Ngược lại, bài học ở mùa giải 2022 vẫn còn nguyên giá trị khi việc phải chơi trận chung kết lượt về trên sân khách khiến tuyển Việt Nam phải nhận thất bại trước Thái Lan.

Bức tường thép và chuỗi 25 trận bất bại kỷ lục

Bên cạnh yếu tố địa lợi, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu chuỗi phong độ cực kỳ ấn tượng. Tuyển Việt Nam đã nối dài kỷ lục 25 trận liên tiếp bất bại tại vòng bảng ASEAN Cup suốt 12 năm qua kể từ năm 2014, giành 20 chiến thắng và 5 trận hòa. Đáng chú ý, hàng thủ "Những chiến binh sao vàng" đã giữ sạch lưới 19 trận trong số đó.

Tại giải đấu năm nay, mành lưới của Việt Nam vẫn giữ nguyên vẹn sau các cuộc đối đầu với Timor Leste, Singapore và Indonesia. Kể từ khi tiếp quản đội bóng vào tháng 10/2024, HLV Kim Sang-sik đã xây dựng một tập thể vô cùng lỳ lợm với chuỗi 20 trận bất bại trên mọi đấu trường bao gồm 17 chiến thắng. Đây chính là nền tảng vững chắc để người hâm mộ tin vào kịch bản nâng cúp vô địch rực lửa ngay tại Mỹ Đình vào cuối tháng 8 này.