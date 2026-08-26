Đè bẹp Preston, Everton hiên ngang giành vé đi tiếp tại League Cup
Everton dễ dàng vượt qua Preston với tỷ số 0-4 ngay tại Deepdale để tiến vào vòng trong của League Cup, qua đó chính thức loại đội chủ nhà khỏi giải đấu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Preston tiếp đón Everton.
- 13'Everton áp đảo thế trận nhưng chưa có bàn thắng
Bước sang phút 13, Everton hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 65% và vượt trội về số lần dứt điểm 0 - 6. Đội chủ nhà Preston đang phải lùi sâu đội hình phòng ngự kiên cường để bảo toàn tỷ số 0-0.
- 25'T. Barry mở tỷ số cho Everton trước Preston
Phút 25, từ đường kiến tạo của V. Mykolenko, T. Barry đã lập công đưa Everton vượt lên dẫn 0-1. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội khách trên sân Deepdale sau những phút dồn ép liên tục.
- 25'Everton ép sân áp đảo sau nửa đầu hiệp một
Sau gần nửa thời gian thi đấu của hiệp một, Everton đang nắm giữ hoàn toàn thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 27% - 73%. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tạo ra áp lực dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 2), buộc Preston phải lùi sâu phòng ngự số đông để giữ vững tỷ số 0-0.
- 37'Everton áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng
Bước sang phút 37, Everton vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 30% - 70% nghiêng về phía đội khách. Sự vượt trội được thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm 1 - 12 (trúng đích 0 - 3), buộc Preston phải lùi sâu đội hình để căng mình chống đỡ.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 51'Everton duy trì thế trận áp đảo đầu hiệp hai
Bước sang phút 51, Everton tiếp tục duy trì thế trận vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% trước Preston. Đội khách tạo ra sức ép liên hồi khi chênh lệch dứt điểm lên tới 3 - 18 (trúng đích 0 - 6), khiến hàng thủ chủ nhà phải căng mình chống đỡ để bảo toàn cách biệt mong manh 0-1.
- 59'T. Barry nhân đôi cách biệt cho Everton
Phút 59, T. Barry lập công giúp Everton nâng tỷ số lên 0-2. Bàn thắng này giúp đội khách nhân đôi cách biệt và nắm giữ lợi thế vô cùng lớn trên sân Deepdale.
- 60'Preston làm mới hàng công sau bàn thua
Phút 60, Preston có sự điều chỉnh nhân sự khi C. Lang được tung vào sân để thay thế J. Erabi. Đội chủ nhà cần nhanh chóng tìm kiếm sự đột biến trên hàng công khi đang để Everton dẫn trước 0-2.
- 60'Preston thay đổi nhân sự sau bàn thua
Phút 60, Preston thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi A. McCann được tung vào sân thay thế cho T. Small. Đội chủ nhà cần làm mới đội hình để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế sau khi đã bị dẫn 0-2.
- 60'Preston tung A. Devine vào sân tìm kiếm hy vọng
Phút 60, Preston có sự điều chỉnh nhân sự khi A. Devine được tung vào sân thay cho L. Leroy. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới thế trận nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Everton dẫn trước 0-2.
- 60'Preston điều chỉnh nhân sự sau khi bị dẫn 0-2
Ở phút 60, Preston quyết định làm mới đội hình khi tung H. Clarke vào sân thế chỗ cho D. Burgzorg. Ngay sau khi để đối thủ nhân đôi cách biệt lên 0-2, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm sự thay đổi nhằm cải thiện thế trận trước sức ép lớn từ Everton.
- 63'Everton áp đảo toàn diện sau hơn một giờ thi đấu
Bước sang phút 63, Everton vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 67% và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của Preston. Sự chênh lệch thể hiện rõ qua áp lực dứt điểm vượt trội 3 - 24 (trúng đích 0 - 8), khiến đội chủ nhà Preston hoàn toàn chịu trận và chưa có nổi pha dứt điểm trúng khung thành nào.
- 64'Everton đưa N. Patterson vào sân thay T. Dibling
Phút 64, Everton tiến hành thay người khi N. Patterson được tung vào sân thế chỗ cho T. Dibling. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2 cùng thế trận kiểm soát vượt trội, đội khách có những điều chỉnh nhân sự để duy trì sự chắc chắn trong lối chơi.
- 64'Everton điều chỉnh nhân sự, B. Johnson vào sân
Phút 64, Everton có sự thay đổi người khi B. Johnson được tung vào sân thế chỗ J. Garner. Với lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách tiếp tục đưa ra những điều chỉnh nhằm duy trì thế trận chủ động.
- 70'T. Barry lập công nới rộng cách biệt lên 0-3 cho Everton
Phút 70, T. Barry lập công giúp Everton nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Preston. Bàn thắng tiếp tục phản ánh thế trận áp đảo toàn diện của đội khách ngay trên sân Deepdale.
- 72'B. Johnson nâng tỷ số lên 0-4 cho Everton
Phút 72, B. Johnson điền tên mình lên bảng tỷ số để nới rộng cách biệt lên 0-4 cho Everton. Đội khách hoàn toàn áp đảo thế trận với sức ép liên tục, chỉ 2 phút sau bàn thắng thứ 3 đã tiếp tục có thêm pha lập công.
- 75'Everton áp đảo toàn diện trước Preston
Bước sang phút 75, Everton vẫn nắm giữ thế trận áp đảo với tỷ số 0-4 cùng thời lượng kiểm soát bóng 33% - 67%. Đội khách không ngừng bắn phá khung thành đối phương khi tạo ra vượt trội 4 - 27 pha dứt điểm (trúng đích 1 - 10), khiến Preston hoàn toàn rơi vào thế chịu trận.
- 81'C. Alcaraz vào sân thay K. Dewsbury-Hall
Phút 81, Everton thực hiện sự thay đổi người khi C. Alcaraz được tung vào sân thế chỗ K. Dewsbury-Hall. Với cách biệt dẫn trước 0-4 vô cùng an toàn, đội khách chủ động xoay tua nhằm giữ sức cho các trụ cột trong quãng thời gian còn lại của trận đấu.
- 81'Everton rút I. Ndiaye ra nghỉ, T. George vào sân
Phút 81, Everton thực hiện quyền thay người khi T. George được tung vào sân để thế chỗ cho I. Ndiaye. Với việc đang dẫn trước 0-4, đội khách hoàn toàn thoải mái kiểm soát thế trận trong những phút cuối trên sân Deepdale.
- 82'Everton trao cơ hội cho A. Aznou
Phút 82, Everton tiếp tục có sự thay đổi nhân sự khi A. Aznou được tung vào sân thay cho T. Barry. Với cách biệt an toàn 0-4, đội khách hoàn toàn làm chủ tình hình trong những phút thi đấu cuối trận trên sân Deepdale.
- 85'Preston đưa G. Gryba vào sân ở phút 85
Phút 85, Preston thực hiện sự thay đổi người khi G. Gryba được tung vào sân thế chỗ A. McCann. Khi cách biệt đã là 0-4 nghiêng về phía Everton, điều chỉnh này chủ yếu mang tính thử nghiệm nhân sự cho đội chủ sân Deepdale trong những phút thi đấu cuối cùng.
- 87'Everton duy trì thế trận áp đảo tuyệt đối
Bước sang phút 87, Everton hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi đang dẫn 0-4. Đội khách kiểm soát bóng áp đảo 34% - 66% và vượt trội hoàn toàn về số lần dứt điểm với 5 - 28 (trúng đích 1 - 10), khiến Preston gần như không thể tạo ra sức ép ngược lại.
- KTKết thúc: Preston 0-4 Everton
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 4.
Cập nhật lúc 03:49 27/08/2026
Cuộc đối đầu giữa Preston và Everton diễn ra vào lúc 02:00 ngày 27/08/2026 trên sân vận động Deepdale. Đây là trận đấu được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp, mang tính chất một mất một còn khi đội giành chiến thắng sẽ bước tiếp vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức dừng bước.
Tính chất căng thẳng của trận đấu loại trực tiếp
Với thể thức loại trực tiếp, cả Preston và Everton đều hiểu rõ không có cơ hội sửa sai sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Không giống như thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, tính chất knock-out buộc hai câu lạc bộ phải nhập cuộc với sự thận trọng tối đa, nơi một khoảnh khắc sơ suất nhỏ nhất cũng có thể định đoạt cả hành trình.
Được thi đấu trên sân nhà Deepdale là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Preston. Sự cổ vũ từ khán giả nhà sẽ tiếp thêm động lực để họ sẵn sàng tạo nên thế trận sòng phẳng trước đối thủ.
Phong độ và ưu thế từ những lần gặp nhau gần nhất
Về mặt phong độ, Preston vừa có được niềm vui trọn vẹn với 1 trận thắng ở lần ra sân gần nhất. Kết quả tích cực này giúp tinh thần của đội chủ sân Deepdale thêm phần hưng phấn trước khi bước vào màn so tài quyết định.
Ở chiều ngược lại, Everton nắm giữ ưu thế lớn về mặt tâm lý nhờ thành tích vượt trội trong những lần chạm trán gần đây. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Everton đã giành trọn vẹn 2 chiến thắng, không để đối thủ cầm hòa hay đánh bại. Sự vượt trội này mang lại sự tự tin đáng kể cho đội khách khi hành quân đến Deepdale.
Thế trận thận trọng định đoạt tấm vé đi tiếp
Trước tính chất sống còn của một trận đấu loại trực tiếp, đôi bên nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Everton với bản lĩnh từ các lần chạm trán trước đó có thể nắm quyền chủ động kiểm soát nhịp độ, trong khi Preston sẽ nỗ lực tận dụng lợi thế sân bãi để tìm kiếm cơ hội đi tiếp.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)