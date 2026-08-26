Tin mới

    Đè bẹp Preston, Everton hiên ngang giành vé đi tiếp tại League Cup

    Đại Ngàn26/08/2026 21:34

    Everton dễ dàng vượt qua Preston với tỷ số 0-4 ngay tại Deepdale để tiến vào vòng trong của League Cup, qua đó chính thức loại đội chủ nhà khỏi giải đấu.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Preston 0-4 Everton: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Preston0 - 4EvertonKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Preston tiếp đón Everton.

    • 13'Everton áp đảo thế trận nhưng chưa có bàn thắng

      Bước sang phút 13, Everton hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 65% và vượt trội về số lần dứt điểm 0 - 6. Đội chủ nhà Preston đang phải lùi sâu đội hình phòng ngự kiên cường để bảo toàn tỷ số 0-0.

    • 25'T. Barry mở tỷ số cho Everton trước Preston

      Phút 25, từ đường kiến tạo của V. Mykolenko, T. Barry đã lập công đưa Everton vượt lên dẫn 0-1. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội khách trên sân Deepdale sau những phút dồn ép liên tục.

    • 25'Everton ép sân áp đảo sau nửa đầu hiệp một

      Sau gần nửa thời gian thi đấu của hiệp một, Everton đang nắm giữ hoàn toàn thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 27% - 73%. Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương khi tạo ra áp lực dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 2), buộc Preston phải lùi sâu phòng ngự số đông để giữ vững tỷ số 0-0.

    • 37'Everton áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng

      Bước sang phút 37, Everton vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 30% - 70% nghiêng về phía đội khách. Sự vượt trội được thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm 1 - 12 (trúng đích 0 - 3), buộc Preston phải lùi sâu đội hình để căng mình chống đỡ.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 51'Everton duy trì thế trận áp đảo đầu hiệp hai

      Bước sang phút 51, Everton tiếp tục duy trì thế trận vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% trước Preston. Đội khách tạo ra sức ép liên hồi khi chênh lệch dứt điểm lên tới 3 - 18 (trúng đích 0 - 6), khiến hàng thủ chủ nhà phải căng mình chống đỡ để bảo toàn cách biệt mong manh 0-1.

    • 59'T. Barry nhân đôi cách biệt cho Everton

      Phút 59, T. Barry lập công giúp Everton nâng tỷ số lên 0-2. Bàn thắng này giúp đội khách nhân đôi cách biệt và nắm giữ lợi thế vô cùng lớn trên sân Deepdale.

    • 60'Preston làm mới hàng công sau bàn thua

      Phút 60, Preston có sự điều chỉnh nhân sự khi C. Lang được tung vào sân để thay thế J. Erabi. Đội chủ nhà cần nhanh chóng tìm kiếm sự đột biến trên hàng công khi đang để Everton dẫn trước 0-2.

    • 60'Preston thay đổi nhân sự sau bàn thua

      Phút 60, Preston thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi A. McCann được tung vào sân thay thế cho T. Small. Đội chủ nhà cần làm mới đội hình để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế sau khi đã bị dẫn 0-2.

    • 60'Preston tung A. Devine vào sân tìm kiếm hy vọng

      Phút 60, Preston có sự điều chỉnh nhân sự khi A. Devine được tung vào sân thay cho L. Leroy. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới thế trận nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Everton dẫn trước 0-2.

    • 60'Preston điều chỉnh nhân sự sau khi bị dẫn 0-2

      Ở phút 60, Preston quyết định làm mới đội hình khi tung H. Clarke vào sân thế chỗ cho D. Burgzorg. Ngay sau khi để đối thủ nhân đôi cách biệt lên 0-2, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm sự thay đổi nhằm cải thiện thế trận trước sức ép lớn từ Everton.

    • 63'Everton áp đảo toàn diện sau hơn một giờ thi đấu

      Bước sang phút 63, Everton vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 67% và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân của Preston. Sự chênh lệch thể hiện rõ qua áp lực dứt điểm vượt trội 3 - 24 (trúng đích 0 - 8), khiến đội chủ nhà Preston hoàn toàn chịu trận và chưa có nổi pha dứt điểm trúng khung thành nào.

    • 64'Everton đưa N. Patterson vào sân thay T. Dibling

      Phút 64, Everton tiến hành thay người khi N. Patterson được tung vào sân thế chỗ cho T. Dibling. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-2 cùng thế trận kiểm soát vượt trội, đội khách có những điều chỉnh nhân sự để duy trì sự chắc chắn trong lối chơi.

    • 64'Everton điều chỉnh nhân sự, B. Johnson vào sân

      Phút 64, Everton có sự thay đổi người khi B. Johnson được tung vào sân thế chỗ J. Garner. Với lợi thế dẫn trước 0-2, đội khách tiếp tục đưa ra những điều chỉnh nhằm duy trì thế trận chủ động.

    • 70'T. Barry lập công nới rộng cách biệt lên 0-3 cho Everton

      Phút 70, T. Barry lập công giúp Everton nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Preston. Bàn thắng tiếp tục phản ánh thế trận áp đảo toàn diện của đội khách ngay trên sân Deepdale.

    • 72'B. Johnson nâng tỷ số lên 0-4 cho Everton

      Phút 72, B. Johnson điền tên mình lên bảng tỷ số để nới rộng cách biệt lên 0-4 cho Everton. Đội khách hoàn toàn áp đảo thế trận với sức ép liên tục, chỉ 2 phút sau bàn thắng thứ 3 đã tiếp tục có thêm pha lập công.

    • 75'Everton áp đảo toàn diện trước Preston

      Bước sang phút 75, Everton vẫn nắm giữ thế trận áp đảo với tỷ số 0-4 cùng thời lượng kiểm soát bóng 33% - 67%. Đội khách không ngừng bắn phá khung thành đối phương khi tạo ra vượt trội 4 - 27 pha dứt điểm (trúng đích 1 - 10), khiến Preston hoàn toàn rơi vào thế chịu trận.

    • 81'C. Alcaraz vào sân thay K. Dewsbury-Hall

      Phút 81, Everton thực hiện sự thay đổi người khi C. Alcaraz được tung vào sân thế chỗ K. Dewsbury-Hall. Với cách biệt dẫn trước 0-4 vô cùng an toàn, đội khách chủ động xoay tua nhằm giữ sức cho các trụ cột trong quãng thời gian còn lại của trận đấu.

    • 81'Everton rút I. Ndiaye ra nghỉ, T. George vào sân

      Phút 81, Everton thực hiện quyền thay người khi T. George được tung vào sân để thế chỗ cho I. Ndiaye. Với việc đang dẫn trước 0-4, đội khách hoàn toàn thoải mái kiểm soát thế trận trong những phút cuối trên sân Deepdale.

    • 82'Everton trao cơ hội cho A. Aznou

      Phút 82, Everton tiếp tục có sự thay đổi nhân sự khi A. Aznou được tung vào sân thay cho T. Barry. Với cách biệt an toàn 0-4, đội khách hoàn toàn làm chủ tình hình trong những phút thi đấu cuối trận trên sân Deepdale.

    • 85'Preston đưa G. Gryba vào sân ở phút 85

      Phút 85, Preston thực hiện sự thay đổi người khi G. Gryba được tung vào sân thế chỗ A. McCann. Khi cách biệt đã là 0-4 nghiêng về phía Everton, điều chỉnh này chủ yếu mang tính thử nghiệm nhân sự cho đội chủ sân Deepdale trong những phút thi đấu cuối cùng.

    • 87'Everton duy trì thế trận áp đảo tuyệt đối

      Bước sang phút 87, Everton hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi đang dẫn 0-4. Đội khách kiểm soát bóng áp đảo 34% - 66% và vượt trội hoàn toàn về số lần dứt điểm với 5 - 28 (trúng đích 1 - 10), khiến Preston gần như không thể tạo ra sức ép ngược lại.

    • KTKết thúc: Preston 0-4 Everton

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 4.

    Cập nhật lúc 03:49 27/08/2026

    Đội hình chính thức
    Preston
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paul Heckingbottom
    Everton
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leighton Baines
    21
    Lee Nicholls
    2
    Pol Valentín
    14
    Jordan Storey
    19
    Lewis Gibson
    3
    Andrija Vukčević
    15
    Jordan Thompson
    27
    Leo Leroy
    11
    Thierry Small
    23
    Andrew Moran
    37
    Delano Burgzorg
    9
    Jusef Erabi
    1
    Jordan Pickford
    34
    Merlin Röhl
    6
    James Tarkowski
    5
    Michael Keane
    16
    Vitaliy Mykolenko
    45
    Harrison Armstrong
    37
    James Garner
    20
    Tyler Dibling
    8
    Kiernan Dewsbury-Hall
    10
    Iliman Ndiaye
    11
    Thierno Barry
    Dự bị
    Preston
    1 Daniel Iversen32 Ed Nolan6 Liam Lindsay16 Andrew Hughes7 Alfie Devine4 Harry Clarke8 Ali McCann10 Callum Lang30 George Gryba
    Everton
    12 Mark Travers15 Jake O'Brien39 Adam Aznou2 Nathan Patterson81 Harvey Foster24 Carlos Alcaraz19 Tyrique George9 Beto22 Brennan Johnson
    Cập nhật đội hình lúc 01:30 27/08/2026
    PrestonThống kêEverton
    33%
    Kiểm soát bóng
    67%
    5
    Dứt điểm
    29
    1
    Trúng đích
    10
    3
    Phạt góc
    5
    3
    Phạm lỗi
    6
    1
    Việt vị
    4
    6
    Thủ môn cứu thua
    1
    Cầu thủ nổi bật
    Thierno Barry
    Thierno Barry
    Everton
    3 bàn · 1 kiến tạo
    Brennan Johnson
    Brennan Johnson
    Everton
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Vitaliy Mykolenko
    Vitaliy Mykolenko
    Everton
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Michael Keane
    Michael Keane
    Everton
    Điểm 7.5
    James Garner
    James Garner
    Everton
    Điểm 7.5
    James Tarkowski
    James Tarkowski
    Everton
    Điểm 7.3

    Cuộc đối đầu giữa Preston và Everton diễn ra vào lúc 02:00 ngày 27/08/2026 trên sân vận động Deepdale. Đây là trận đấu được tổ chức theo thể thức loại trực tiếp, mang tính chất một mất một còn khi đội giành chiến thắng sẽ bước tiếp vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ chính thức dừng bước.

    Tính chất căng thẳng của trận đấu loại trực tiếp

    Với thể thức loại trực tiếp, cả Preston và Everton đều hiểu rõ không có cơ hội sửa sai sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Không giống như thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm, tính chất knock-out buộc hai câu lạc bộ phải nhập cuộc với sự thận trọng tối đa, nơi một khoảnh khắc sơ suất nhỏ nhất cũng có thể định đoạt cả hành trình.

    Được thi đấu trên sân nhà Deepdale là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Preston. Sự cổ vũ từ khán giả nhà sẽ tiếp thêm động lực để họ sẵn sàng tạo nên thế trận sòng phẳng trước đối thủ.

    Phong độ và ưu thế từ những lần gặp nhau gần nhất

    Về mặt phong độ, Preston vừa có được niềm vui trọn vẹn với 1 trận thắng ở lần ra sân gần nhất. Kết quả tích cực này giúp tinh thần của đội chủ sân Deepdale thêm phần hưng phấn trước khi bước vào màn so tài quyết định.

    Ở chiều ngược lại, Everton nắm giữ ưu thế lớn về mặt tâm lý nhờ thành tích vượt trội trong những lần chạm trán gần đây. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Everton đã giành trọn vẹn 2 chiến thắng, không để đối thủ cầm hòa hay đánh bại. Sự vượt trội này mang lại sự tự tin đáng kể cho đội khách khi hành quân đến Deepdale.

    Thế trận thận trọng định đoạt tấm vé đi tiếp

    Trước tính chất sống còn của một trận đấu loại trực tiếp, đôi bên nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Everton với bản lĩnh từ các lần chạm trán trước đó có thể nắm quyền chủ động kiểm soát nhịp độ, trong khi Preston sẽ nỗ lực tận dụng lợi thế sân bãi để tìm kiếm cơ hội đi tiếp.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Preston · 0 thắng0 hòaEverton · 2 thắng
    03/08/2024
    Preston
    0 - 3
    Everton
    EVE
    05/09/2020
    Everton
    2 - 0
    Preston
    EVE
    Preston
    5 trận gần nhất
    BBHBB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Everton
    5 trận gần nhất
    THTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Đè bẹp Preston, Everton hiên ngang giành vé đi tiếp tại League Cup
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO