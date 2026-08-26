60' Preston điều chỉnh nhân sự sau khi bị dẫn 0-2

Ở phút 60, Preston quyết định làm mới đội hình khi tung H. Clarke vào sân thế chỗ cho D. Burgzorg. Ngay sau khi để đối thủ nhân đôi cách biệt lên 0-2, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm sự thay đổi nhằm cải thiện thế trận trước sức ép lớn từ Everton.