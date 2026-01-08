Chính trị Để chủ trương đi vào lòng dân Sức sống của mỗi chủ trương đi vào cuộc sống được đo bằng sự đồng thuận của Nhân dân, bằng những chuyển biến trong thực tiễn và niềm tin của người dân. Để chủ trương đi vào lòng dân luôn là yêu cầu xuyên suốt trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, lắng nghe dân nói, kịp thời chỉ đạo giải quyết, hướng đến tạo niềm tin, sự tin tưởng trong nhân dân

Lấy dân làm trung tâm

Đối với một địa phương mới như Lâm Đồng sau hợp nhất, việc triển khai các chủ trương càng đòi hỏi sự đồng thuận của xã hội cao. Khi địa giới hành chính thay đổi, bộ máy được kiện toàn, phương thức quản lý có nhiều điểm mới, người dân không tránh khỏi những băn khoăn ban đầu. Điều họ cần không chỉ là những quy định hành chính mà còn là sự giải thích rõ ràng, thái độ phục vụ tận tình và những kết quả cụ thể để cảm nhận rằng mọi thay đổi đều hướng đến lợi ích của Nhân dân.

Muốn chủ trương đi vào lòng dân, trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ là người phổ biến chủ trương mà còn là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, giữa ý Đảng và lòng dân.

Theo ông Phạm Gia Bảy - Tổ trưởng tổ dân phố An Sơn 1, phường Xuân Hương - Đà Lạt, điều quan trọng nhất để chủ trương của Đảng thực sự đi vào cuộc sống là phải được người dân hiểu rõ và thấy được lợi ích thiết thực. “Ở khu dân cư, khi cán bộ dành thời gian gặp gỡ, giải thích cặn kẽ, lắng nghe ý kiến của người dân, những vấn đề còn băn khoăn đều được tháo gỡ. Người dân không chỉ đồng tình mà còn chủ động tham gia thực hiện. Chúng tôi xác định, tổ dân phố chính là nơi trực tiếp chuyển tải chủ trương đến từng hộ dân và cũng là nơi phản ánh trung thực nhất tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến cấp ủy, chính quyền”, ông Bảy chia sẻ.

Cùng với tuyên truyền, điều quan trọng hơn cả là biến chủ trương thành những hành động cụ thể. Người dân không đánh giá một chính sách qua những lời hứa mà qua những đổi thay họ trực tiếp cảm nhận được. Một thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, một tuyến đường được hoàn thành đúng tiến độ, một khu dân cư sạch đẹp hơn, một chính sách an sinh được thực hiện kịp thời... chính là nhờ cách tuyên truyền thuyết phục nhất.

Gặp gỡ, lắng nghe, tuyên truyền, vận động nhân dân trong mọi hoạt động được Bí thư Tỉnh uỷ rất quan tâm

Từ đồng thuận đến hành động

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, việc đưa chủ trương đến với người dân còn cần đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông. Quan trọng hơn, phải chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để định hướng dư luận, không tạo khoảng trống cho những thông tin sai lệch.

Thời gian qua, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được triển khai với quy mô lớn, đồng bộ và linh hoạt trên toàn tỉnh. Toàn tỉnh đã thiết lập 1.173 điểm cầu trực tuyến, thu hút 57.817 cán bộ, đảng viên tham dự, từ điểm cầu cấp tỉnh đến các đảng ủy trực thuộc, sở, ngành và đơn vị cơ sở. Song song đó, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân theo dõi hội nghị qua hệ thống phát thanh, truyền hình và các nền tảng mạng xã hội, góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền, đưa tinh thần nghị quyết lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, nắm bắt tình hình Nhân dân được xã Quảng Trực chú trọng. Ảnh: Hoàng Hoài

Sau hội nghị toàn quốc, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức 1.397 lớp học tập, quán triệt, với 69.624 đảng viên tham gia; trong đó có hàng nghìn đảng viên theo dõi trực tuyến qua truyền hình và quần chúng ưu tú tham dự. Đặc biệt, việc ứng dụng Hệ thống thông tin Tuyên giáo và Dân vận, Sổ tay đảng viên điện tử cùng hệ thống báo chí, truyền thông của tỉnh đã tạo điều kiện để đảng viên cao tuổi, đảng viên công tác xa và những trường hợp không thể tham dự trực tiếp vẫn được nghiên cứu, học tập đầy đủ nội dung nghị quyết.

Xây dựng sự đồng thuận xã hội không phải là công việc của riêng ngành tuyên giáo hay của cơ quan truyền thông, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Khi mỗi cấp ủy gần dân hơn, chính quyền phục vụ tốt hơn, cán bộ tận tâm hơn và người dân được lắng nghe nhiều hơn, khi ấy khoảng cách giữa nghị quyết với cuộc sống sẽ ngày càng được thu hẹp...