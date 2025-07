Kinh tế Để đạt mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp Bức tranh nền nông nghiệp Lâm Đồng mới không những được mở rộng diện tích, quy mô sản xuất mà còn đa dạng hóa sản phẩm hơn. Với mục tiêu đạt mức tăng trưởng 5,44% đối với khu vực I (nông - lâm - thủy) trong năm 2025, đâu là giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ này?

Sản xuất cà chua baby công nghệ cao

Trên 793.540 ha sản xuất nông nghiệp

Theo khảo sát, thống kê sơ bộ của Viện Môi trường Nông nghiệp, hiện trạng sản xuất nông nghiệp của Lâm Đồng có quy mô diện tích rất lớn với tổng diện tích trồng trọt trên 793.540 ha (số liệu được làm tròn). Trong đó, 224.000 ha canh tác cây lương thực có hạt, gần 106.500 ha rau, hoa, hơn 393.300 ha cây công nghiệp và 79.800 ha cây ăn quả. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực chăn nuôi, toàn tỉnh có gần 1,5 triệu gia súc và trên 15,8 triệu gia cầm. Riêng rừng Lâm Đồng có tổng diện tích trên 1,1 triệu ha...

Từ số liệu nêu trên cho thấy, bức tranh nông nghiệp Lâm Đồng trải rộng từ cao nguyên xuôi xuống đồng bằng duyên hải nên tích hợp điều kiện thuận lợi về mặt tài nguyên nông nghiệp. Đặc biệt là sự đa dạng địa hình, khí hậu, đất đai tạo ra các vùng sinh thái khác nhau đối với cây trồng, vật nuôi... nên kéo theo các sản phẩm nông nghiệp cũng phong phú, đa dạng hơn những tỉnh khác. Đó là các sản phẩm nông nghiệp miền ôn đới trên cao nguyên Lâm Viên hay vùng đất bình sơn nguyên đất đỏ bazan bán cao nguyên rộng lớn... cho đến vùng nhiệt đới gió mùa ven biển.

Chiếm 27,26% cơ cấu kinh tế

Dễ dàng nhận diện các sản phẩm mang lợi thế riêng có của vùng sinh thái ôn đới chuyên sản xuất rau, hoa, dâu tây, chè, cây dược liệu, nuôi cá nước lạnh và chăn nuôi bò sữa chất lượng cao... Còn vùng sinh thái đất đỏ bazan bán cao nguyên sản xuất lượng lớn cà phê, hồ tiêu, lúa gạo, cây ăn quả. Vùng khô hạn duyên hải có lợi thế sản xuất thanh long, nho, táo, măng tây, dưa lưới và chăn nuôi dê, cừu. Hiện tại, các địa phương trong tỉnh đang thúc đẩy phát triển nông nghiệp, trong đó chú trọng sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn...

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng khu vực nông - lâm - thủy tăng 5,14% so với cùng kỳ, đóng góp không nhỏ vào tốc độ tăng GRDP chung của tỉnh ước tăng 5,97% so với cùng kỳ và chiếm 27,26% cơ cấu của nền kinh tế Lâm Đồng tính đến thời điểm này.

Kịch bản tăng 5,57%

Lâm Đồng đã đề ra các nhiệm vụ cũng như giải pháp để thực hiện thành công kịch bản tăng trưởng 5,57% đối với khu vực nông - lâm - thủy trong 6 tháng cuối năm 2025 nhằm hoàn thành kế hoạch tăng 5,44% cả năm, từ đó góp phần vào mục tiêu đảm bảo tăng trưởng GRDP năm 2025 của nền kinh tế Lâm Đồng đạt từ 8% trở lên.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, chủ yếu đối với lĩnh vực nông - lâm và thủy sản. Đồng thời nhấn mạnh việc phát triển sản xuất và đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề án năm 2025. Trước mắt, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ hè thu, làm đất xuống giống vụ mùa; chăm sóc thu hoạch cây công nghiệp, cây ăn quả; mở rộng phát triển vùng sản xuất công nghệ cao, tăng hệ số gieo trồng, nâng cao năng suất, sản lượng... Song song đó là phát triển chăn nuôi và thuỷ sản theo hướng trang trại quy mô lớn, an toàn sinh học đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Mặt khác, tỉnh cũng tăng cường các giải pháp chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường, nhất là theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, nguồn nước, khí tượng thủy văn để kịp thời ứng phó, khắc phục hiệu quả nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt và an toàn cho người dân cũng như đảm bảo an ninh nguồn nước. Thực hiện nghiêm công tác quản lý và bảo vệ rừng đi đôi với việc thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, mở rộng nguồn thu từ một số dịch vụ khác...