Kinh tế Để đồng vốn chính sách phát huy hiệu quả Nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp sức cho hàng chục ngàn hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tạo dựng sinh kế, cải thiện thu nhập. Cùng với tăng trưởng tín dụng là việc kiểm soát chất lượng để mỗi đồng vốn ưu đãi được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Đó cũng là thước đo chất lượng của tín dụng chính sách trong giai đoạn mới.

Giải ngân vốn ưu đãi kịp thời cho người dân

Đồng vốn nhỏ tạo sinh kế bền vững

Tiếng máy may đều đặn vang lên trong căn nhà của gia đình anh Phạm Xuân Biểu ở thôn 5, xã Nam Thành. 3 năm trước, sau khi nghỉ làm công nhân may công ty, anh quyết định mang nghề về nhà, nhận may gia công với 2 chiếc máy cũ. Thiếu vốn đầu tư nên dù có đơn hàng, anh không dám nhận nhiều vì năng lực sản xuất hạn chế.

Đầu tháng 5 năm nay, gia đình anh Xuân Biểu được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đức Linh. Khoản vay giúp gia đình anh đầu tư thêm 7 máy may, mở rộng quy mô sản xuất, kịp tiến độ các đơn hàng. “Nguồn vốn vay lãi suất thấp đến đúng lúc giúp gia đình tôi có điều kiện đầu tư làm ăn lâu dài. Gia đình luôn sử dụng vốn đúng mục đích, gửi tiết kiệm hằng tháng để trả nợ đúng hạn, để nguồn vốn còn quay vòng cho những hộ khác”, anh Biểu chia sẻ.

Không chỉ ở vùng nông thôn, nguồn vốn chính sách còn tiếp sức cho ngư dân ven biển. Với nhiều ngư dân, nguồn vốn ưu đãi còn giúp họ vượt qua thời điểm biển động mà không phải vay nóng. Nhờ khoản vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm chị Lê Thị Kim Loan ở phường Mũi Né đã đầu tư thêm ngư lưới cụ, nâng sản lượng khai thác, ổn định thu nhập và tạo việc làm cho 2 lao động địa phương.

Tăng trưởng đi cùng chất lượng

Nhu cầu vay vốn ngày càng lớn đồng nghĩa yêu cầu về chất lượng tín dụng cũng cao hơn. Cùng với nguồn vốn Trung ương, ngân sách tỉnh chuyển 350 tỷ đồng ủy thác sang NHCSXH, chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” cũng huy động gần 296 tỷ đồng đã góp phần bổ sung nguồn lực cho tín dụng chính sách.

Phòng Giao dịch NHCSXH Đức Linh và Hội LHPN Nam Thành kiểm tra sử dụng vốn vay tại gia đình anh Biểu

Đến cuối tháng 6, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 20.070 tỷ đồng, tăng gần 1.794 tỷ đồng (9,81%) so với đầu năm, giúp cho 286.370 hộ vay vốn thông qua 6.404 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Song song với tăng trưởng dư nợ, NHCSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát chất lượng từng tổ TK&VV, củng cố những tổ hoạt động chưa hiệu quả, sắp xếp lại theo hướng mở rộng quy mô gắn với sáp nhập thôn, tổ dân phố và kiểm tra sau cho vay, xử lý kịp thời các khoản nợ rủi ro. Nhờ đó, đến cuối tháng 6, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,21% tổng dư nợ; riêng nợ quá hạn còn 0,09%. Toàn tỉnh có 1 phòng giao dịch và 11 xã không phát sinh nợ quá hạn.

Nhờ vốn vay, anh Biểu đầu tư thêm các loại máy may gia công

Tại phiên họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh quý II/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp nhấn mạnh: “Mục tiêu cao nhất là nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước đến kịp thời với người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Việc sử dụng vốn vay phải hiệu quả, thực chất mới góp phần giảm nghèo và nâng cao đời sống của bà con”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, NHCSXH tỉnh phải giao chỉ tiêu giảm nợ quá hạn đến từng phòng giao dịch, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn và phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn cho người vay. Qua đó nâng cao chất lượng tín dụng một cách thực chất.