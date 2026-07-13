Dòng chảy thông tin Để không còn tiếng thét xé lòng như ở đập Đắk Pót 1. Chưa đầy 2 tuần, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của nhiều trẻ em đang ở tuổi hồn nhiên nhất.

Đồng chí Lê Trọng Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi gia đình các nạn nhân

Ngày 26/6, tại xã Đắk Mil, 2 anh em nhỏ mới 7 và 8 tuổi mãi mãi không trở về sau khi tắm ao nước gần nhà. Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai thì sáng 10/7, cả tỉnh lại bàng hoàng khi 5 em học sinh lớp 6 của Trường THCS Nâm N’Đir tử vong tại đập Đắk Pót, xã Nâm Nung.

Những tiếng khóc xé lòng của cha mẹ, người thân bên linh cữu các em không chỉ là nỗi đau của từng gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh đối với toàn xã hội.

Chính vì thế, chúng ta không thể coi đây đơn thuần là những vụ tai nạn ngoài ý muốn, khi đuối nước liên tiếp xảy ra. Thống kê chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã có 22 vụ đuối nước làm 25 trẻ em tử vong, điều đó cho thấy đây là một vấn đề cấp bách đòi hỏi những giải pháp quyết liệt và bền vững.

Đáng suy nghĩ là hầu hết các vụ đuối nước đều có những điểm chung: trẻ tự rủ nhau đi tắm, thiếu sự giám sát của người lớn, khu vực ao hồ, đập nước chưa được cảnh báo hoặc rào chắn đầy đủ, trong khi kỹ năng bơi và kỹ năng xử lý tình huống của các em còn rất hạn chế.

Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được vui chơi, khám phá sau những tháng ngày học tập. Nhưng ở nhiều vùng nông thôn, nơi ao hồ, sông suối, hồ thủy lợi xuất hiện dày đặc, mùa hè cũng đồng nghĩa với nguy cơ tai nạn đuối nước tăng cao. Chỉ cần vài phút lơ là của người lớn và một quyết định bột phát của trẻ, hậu quả có thể là mất mát không gì bù đắp được.

Vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại đập Đắk Pót thuộc bon Đắk Prí, xã Nâm Nung

2. Ngay sau vụ việc tại Nâm Nung, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đến chia buồn với các gia đình nạn nhân; UBND tỉnh ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em; Thủ tướng Chính phủ cũng có Công điện yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa trên phạm vi cả nước. Đây là sự chỉ đạo kịp thời, thể hiện quyết tâm không để những thảm kịch tương tự tiếp tục tái diễn. Tuy nhiên, văn bản chỉ đạo sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Trước hết, gia đình vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất bảo vệ trẻ. Cha mẹ cần biết con mình đang ở đâu, chơi với ai, tuyệt đối không để trẻ tự ý đến ao hồ, sông suối hay các đập thủy lợi. Việc dạy con nhận biết nguy hiểm và tuân thủ các quy tắc an toàn cần được thực hiện thường xuyên, chứ không chỉ sau mỗi vụ tai nạn.

Nhà trường cũng cần coi giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước là một nội dung thiết yếu trong dịp hè và đầu năm học. Không chỉ dạy bơi, học sinh phải được trang bị kỹ năng nhận biết vùng nước nguy hiểm, kỹ năng tự cứu và đặc biệt là nguyên tắc không tự ý lao xuống cứu bạn khi chưa được huấn luyện. Nhiều trường hợp thương tâm đã xảy ra khi một em gặp nạn kéo theo nhiều em khác cùng tử vong vì cố cứu nhau.

Chính quyền địa phương cần khẩn trương rà soát toàn bộ các ao hồ, đập nước, sông suối có nguy cơ cao; lắp đặt biển cảnh báo dễ nhận biết, rào chắn tại những vị trí đặc biệt nguy hiểm, tổ chức kiểm tra thường xuyên, nhất là trong kỳ nghỉ hè. Những khu vực từng xảy ra tai nạn cần có phương án quản lý chặt chẽ hơn, không để biển cảnh báo chỉ mang tính hình thức.

Bên cạnh đó, việc phổ cập dạy bơi cần được xem như một chương trình đầu tư cho tương lai. Mỗi trẻ biết bơi an toàn sẽ có thêm một cơ hội bảo vệ chính mình. Song song với đó là việc tập huấn sơ cấp cứu đuối nước cho giáo viên, cán bộ cơ sở, đoàn viên, phụ huynh và cộng đồng để nâng cao khả năng ứng cứu khi sự cố xảy ra.

Đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh nếu mỗi gia đình, nhà trường, địa phương và toàn xã hội cùng hành động với tinh thần không chủ quan, lơ là, để mỗi đứa trẻ được lớn lên an toàn, không còn những bi kịch đau lòng như ở đập Đắk Pót.