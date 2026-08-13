Giáo dục - Đào tạo Để không học sinh nào thiếu sách giáo khoa Trước thềm năm học 2026 - 2027, Lâm Đồng đang chủ động nguồn cung, tăng hỗ trợ để không học sinh nào phải bắt đầu năm học mới trong nỗi lo thiếu sách giáo khoa (SGK).

SGK được trưng bày tại các nhà sách trên địa bàn tỉnh

Sách giáo khoa đã sẵn sàng

Từ năm học 2026 - 2027, bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” được sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu mới đối với công tác chuẩn bị, phân phối sách. Nhất là ở một địa bàn rộng, có nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Lâm Đồng.

Để tránh tình trạng thiếu sách cục bộ vào thời điểm cận ngày khai giảng, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát chính xác số lượng học sinh theo từng khối lớp, từng môn học. Phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị phát hành xây dựng phương án cung ứng phù hợp. Theo kế hoạch, SGK phải được vận chuyển, phân phối đến các địa phương trước ngày 15/8/2026, trong đó ưu tiên những địa bàn xa trung tâm, giao thông khó khăn.

Tại Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ đầu tháng 5. Ông Nguyễn Minh Hà - Giám đốc Công ty cho biết, đơn vị đã chủ động nhập khoảng 3,6 triệu bản SGK cho năm học mới, tăng khoảng 7% so với năm học trước. Đến nay, khoảng 90 - 95% kế hoạch phân phối đã được thực hiện tới 50 nhà sách, đại lý trong tỉnh và các trường có nhu cầu đăng ký. Sách cũng được đưa về những địa bàn xa, trong đó có vùng sâu, vùng xa và đặc khu Phú Quý.

Không để thiếu SGK trong năm học mới

Không chỉ bảo đảm đủ sách, ngành giáo dục cũng đặt yêu cầu rõ ràng về đúng sách, đúng giá. Danh mục SGK được yêu cầu công khai để phụ huynh thuận tiện theo dõi. Các đơn vị cung ứng phải bảo đảm đủ số lượng, đúng chủng loại, niêm yết và bán đúng giá, không bán kèm, không ép buộc mua tài liệu tham khảo.

Thêm cơ hội cho học sinh khó khăn

Việc bảo đảm SGK năm nay không chỉ dừng ở việc đáp ứng nguồn cung, mà còn để không học sinh nào thiếu điều kiện học tập vì hoàn cảnh.

Ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng đang tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách miễn phí SGK theo lộ trình Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và điều kiện thực tế của tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã đề nghị Sở Tài chính bố trí kinh phí mua sắm SGK đợt 1 phục vụ năm học 2026 - 2027 cho các nhóm đối tượng ưu tiên, với tổng nhu cầu dự kiến hơn 151 tỷ đồng.

Nguồn lực này dự kiến dành cho học sinh các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, ưu tiên học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; học sinh tại 5 xã biên giới và đặc khu Phú Quý; học sinh tại 27 xã đặc biệt khó khăn; học sinh dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, mồ côi.

Cùng với đó, những cuốn sách đã qua sử dụng cũng đang được khuyến khích phát huy giá trị. Những bộ sách, sách bài tập in từ năm 2025 trở về trước, còn bảo đảm chất lượng, có thể tiếp tục sử dụng tại trường học, thư viện, đơn vị phát hành hoặc trong các gia đình. Các trường được khuyến khích xây dựng tủ sách dùng chung, thư viện sách giáo khoa và phát động phong trào tặng, trao đổi sách giữa các khóa học. Mỗi bộ sách được trao lại không chỉ giúp giảm chi phí cho phụ huynh, mà còn hạn chế lãng phí và tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

SGK sẵn sàng tại các nhà sách

Với sự chủ động từ nguồn cung đến các chính sách hỗ trợ, Lâm Đồng đang chuẩn bị một mùa tựu trường với mục tiêu bảo đảm đủ SGK và tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.