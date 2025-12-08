Đất và người Lâm Đồng Để Lâm Đồng biển xanh có thêm tour trải nghiệm sông nước Vùng ven biển Đông Nam của tỉnh Lâm Đồng vốn nổi tiếng với “biển xanh - cát trắng - nắng vàng”, những năm qua thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước tìm đến nghỉ dưỡng, tham quan. Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch nơi đây chưa có sự mới lạ, thay đổi, mặc dù tiềm năng, lợi thế sẵn có, nên chưa có sức hút để khách quay trở lại nhiều lần…

Rừng ngập mặn được nhánh sông Cầu Ké bao quanh hình vòng cung tạo nên không gian tuyệt đẹp. Ảnh: N. Lân

Cách đây không lâu, tôi có dịp du lịch đến Hội An và trải nghiệm tour khám phá rừng dừa Bảy Mẫu bằng thuyền thúng. Nơi đây, được mệnh danh là “thủ phủ” thuyền thúng khi đã có hơn 1.200 thúng chai chuyên phục vụ du khách thăm rừng dừa Nam Bộ bằng những trải nghiệm rất thú vị. Dù chỉ mới trải nghiệm 1 lần, nhưng cách họ làm du lịch khiến tôi thầm nhủ phải trở lại trong năm nay. Và tôi liên tưởng đến vùng biển của tỉnh mình, nơi mà hình ảnh thuyền thúng rất gần gũi, thân quen với số lượng cũng không hề nhỏ và nhiều điểm thích hợp để làm. Vậy tại sao tỉnh không khai thác mô hình này làm điểm nhấn du lịch?

Mấy năm trước, tôi có dịp cùng ngành chức năng khảo sát rừng ngập mặn (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng). Đây là khu rừng ngập mặn cuối cùng nằm trong vùng nội thị chạy dọc theo bờ Sông Cái có diện tích hơn 32 ha. Tôi bỗng nghĩ nơi đây rất thích hợp để làm tour trải nghiệm sông nước khi được nhánh sông Cầu Ké bao quanh hình vòng cung tạo nên không gian tuyệt đẹp.

Từ cảng cá Phú Hài nếu đi bằng thuyền thúng đến khu rừng ngập mặn ngắm quần thể mảng xanh rộng lớn, mát mắt cũng vô cùng thú vị và độc đáo. Giữa rừng còn có các con lạch nhỏ, nhiều tôm, cá, một số chim và cò về trú ngụ, tạo nên hệ sinh thái đa dạng, phong phú, rất thích hợp cho những du khách mê khám phá. Không chỉ vậy, len lỏi trong khu rừng, du khách còn dễ dàng bắt gặp từng đàn cò, chim cà kheo, rẻ quạt, bìm bịp, bói cá săn mồi.

Các loại hoa cỏ dại mọc 2 bên đường, hoa rừng xen lẫn tiếng chim hót líu lo, mang lại cảm giác lãng mạn và bình yên. Nơi đây từng được nghiên cứu, làm công viên cây xanh, chỉnh trang 2 bên bờ sông tạo nên 1 khu sinh thái đẹp giữa lòng phố thị. Với ý tưởng này, tỉnh sẽ có khu sinh thái ngập mặn đặc biệt cho người dân, thậm chí tạo điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch.

Hiện tại, khu rừng ngập mặn đã hình thành thảm xanh rất đẹp, đủ điều kiện để hình thành được tour thuyền thúng đưa khách tham quan. Ngoài việc ngắm cảnh, trải nghiệm sông nước, ngư dân cũng có thể giăng lưới bắt cá thêm phần sinh động hoặc cho du khách tập điều khiển thúng chai sao cho chiếc thúng tròn có thể tiến về phía trước…

Biết rằng, để hình thành nên tour bài bản, ngành chức năng cần có kế hoạch, lên chương trình, thiết kế tour, sẽ tổ chức tập huấn để mỗi ngư dân nơi vùng biển này ngoài có thêm thu nhập, sẽ là 1 tuyên truyền viên, 1 hướng dẫn viên với sự chất phác, thật thà vốn có, đủ để du khách ấn tượng và nhớ mãi.

Ở các phường, xã ven biển, du khách trải nghiệm bằng thuyền thúng không phải không có, nhưng hiện nay chỉ là tự phát, chưa được ngành chức năng tạo thành tour tham quan bài bản. Tại khu vực làng chài Mũi Né, nhiều khách nước ngoài được ngư dân nơi đây mời trải nghiệm thuyền thúng khi thấy họ tỏ vẻ thích thú.

Ông Nguyễn Năm, một ngư dân có thúng chia sẻ: “Dịp hè, khách nước ngoài đến làng chài đông lắm. Họ thích chụp hình bên thuyền thúng và xem hải sản vừa đánh bắt vô. Tôi thấy vậy, có mời họ lên thúng chai rồi chèo đưa họ ra cách bờ chừng vài chục mét cho họ trải nghiệm, chụp hình”. Khu vực này nước êm quanh năm, là nơi neo đậu của nhiều tàu thuyền và là bến đỗ của hàng trăm thuyền thúng của ngư dân chuyên đánh bắt gần bờ. Phong cảnh nơi đây khá hữu tình, là điểm dừng chân của nhiều du khách khi đến Mũi Né tham quan, thưởng ngoạn.

Không riêng gì khu vực làng chài Mũi Né, dọc sông Cà Ty, hay mũi Kê Gà mùa nước êm… bên cạnh hoạt động chèo sup, thì việc thả mình bồng bềnh trên thuyền thúng lúc bình minh hay hoàng hôn còn gì thú vị bằng.