De Ligt vắng mặt giai đoạn đầu mùa giải 2026/27 của Manchester United vì chấn thương Manchester United chịu tổn thất lực lượng khi trung vệ Matthijs de Ligt và thủ thành tân binh Karl Darlow cùng lỡ hẹn với giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới.

Manchester United chính thức đối mặt với bài toán nhân sự nan giải ngay trước thềm mùa giải 2026/2027. Trung vệ trụ cột Matthijs de Ligt sẽ không kịp bình phục để tham dự những trận đấu mở màn, trong khi tân binh ở vị trí gác đền Karl Darlow cũng vắng mặt trong phần lớn giai đoạn tập huấn tiền mùa giải.

Matthijs de Ligt chưa thể trở lại thi đấu cho Manchester United.

Tổn thất nơi hàng phòng ngự với trường hợp của De Ligt

Theo báo chí Anh, tuyển thủ người Hà Lan đang trải qua quá trình phục hồi sau ca phẫu thuật chấn thương lưng được tiến hành vào tháng 5 vừa qua. Mặc dù các báo cáo y tế cho thấy tốc độ bình phục của cầu thủ 26 tuổi đang tiến triển thuận lợi và đi đúng lộ trình dự kiến, anh vẫn chưa thể đạt thể trạng tối ưu cho ngày khởi tranh.

Trung vệ này đã phải ngồi ngoài điều trị từ tháng 11 năm ngoái. Hiện tại, anh đang tập trung thực hiện các bài tập hồi phục thể lực chuyên biệt nhằm sớm đạt điều kiện sẵn sàng hội quân cùng hệ thống chiến thuật của HLV Michael Carrick.

Bài toán vị trí khung gỗ với tân binh Karl Darlow

Bên cạnh nỗi lo ở trung tâm hàng thủ, tuyến sau của Manchester United tiếp tục nhận tin không vui từ vị trí gác đền. Tân binh Karl Darlow dự kiến sẽ bỏ lỡ ít nhất nửa đầu giai đoạn tập huấn tiền mùa giải.

Thủ thành 35 tuổi vừa hoàn tất hợp đồng gia nhập sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do cách đây ba tuần. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Newcastle United vẫn chưa thể tham gia bất kỳ buổi tập chung nào cùng đội bóng mới do vừa thực hiện ca phẫu thuật vào tháng 6.

Thách thức cho quá trình chuẩn bị tiền mùa giải

Sự vắng mặt đồng thời của một trung vệ hàng đầu và một thủ môn giàu kinh nghiệm tạo ra không ít trở ngại cho kế hoạch nhân sự của ban huấn luyện. Quá trình lắp ghép đội hình và vận hành lối chơi phòng ngự của "Quỷ đỏ" sẽ đòi hỏi những phương án xoay xở và điều chỉnh kịp thời trước khi chính thức bước vào chiến dịch mới.