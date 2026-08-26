Thể thao 360 Để mô hình Cụm thể thao hoạt động hiệu quả 124 phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được chia thành 20 cụm để tham gia các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Lâm Đồng lần thứ I-2026. Đến nay, nhiều cụm đã có sự phối hợp khá tốt giữa các thành viên, song một số cụm vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình vận hành.

Đội Pickleball phường Xuân Hương - Đà Lạt tham gia thi đấu Đại hội TDTT tỉnh

Tự chọn môn

Trải dài trên địa bàn rộng, Cụm 2 gồm 10 xã, trong đó 6 xã thuộc khu vực huyện Đức Trọng cũ: Đức Trọng, Hiệp Thạnh, Tân Hội, Tà Hine, Tà Năng và Ninh Gia; 4 xã thuộc khu vực huyện Đơn Dương cũ: Đơn Dương, D’ran, Quảng Lập và Ka Đô.

Nằm gần đô thị Đà Lạt, Đức Trọng và Đơn Dương nhiều năm qua là những địa phương có phong trào thể thao phát triển mạnh của Lâm Đồng. Tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I-2026, Cụm 2 đăng ký tham gia từ 18-20 môn trong tổng số 23 môn và phân môn thể thao của đại hội. “Chúng tôi đã cho các xã trong cụm tự chọn môn thế mạnh của địa phương mình để đăng ký thi đấu, mỗi xã 1-2 môn hoặc nhiều hơn tùy tình hình kinh phí”, ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đức Trọng, đại diện Cụm 2 cho biết.

Tuy nhiên, việc lựa chọn các môn thể thao thế mạnh của từng xã không có nghĩa vận động viên (VĐV) chỉ được tuyển chọn trong phạm vi địa bàn xã. Theo ông Anh, các xã có thể phối hợp với Cụm trưởng để tập hợp những VĐV có thành tích tốt từ các xã khác trong cụm cùng tham gia thi đấu. “Cụm trưởng sẵn sàng hỗ trợ. Các xã khi đăng ký môn thi đấu phải chủ động liên hệ VĐV, sắp xếp tập luyện, thi đấu và tự quyết toán phần kinh phí được phân bổ. Các xã cũng được khuyến khích huy động thêm nguồn lực xã hội hóa”, ông Anh cho biết.

Với vai trò Cụm trưởng, xã Đức Trọng đăng ký thi đấu 4 môn gồm võ cổ truyền, billiards, karate và bóng bàn. Theo ông Anh, đến nay các xã trong cụm đều có sự chuẩn bị và tham gia khá tốt ở những môn đã đăng ký. Tính đến thời điểm kết thúc 14 môn thi đấu gần đây, Cụm 2 đã giành 49 huy chương (HC), trong đó có 12 HC Vàng, xếp thứ 5 toàn tỉnh.

Thi đấu đối kháng môn Võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần 1-2026

Bốc thăm chọn môn

Trong khi đó, Cụm 1 với 5 phường và 1 xã gồm phường Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt và xã Lạc Dương lại có cách vận hành khác khi tổ chức cho các phường, xã bốc thăm các môn thi đấu.

Tại Đại hội TDTT tỉnh năm nay, Cụm 1 đăng ký thi đấu 16 môn và phân môn. Bình quân mỗi đơn vị trong cụm phụ trách 3 môn. “Dù được phân công qua bốc thăm nhưng các phường, xã có thể thống nhất hoán đổi các môn thi đấu với nhau để phù hợp với điều kiện và thế mạnh của từng địa phương”, ông Hồ Hữu Tường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Xuân Hương - Đà Lạt, đại diện Cụm 1 cho biết.

Theo ông Tường, sau khi các môn thi đấu, các phường, xã chủ động cân đối nguồn kinh phí để tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu. Các đơn vị có thể tăng cường VĐV từ những địa phương khác trong cụm cũng như vận động thêm nguồn lực xã hội hóa để phục vụ tập luyện và thi đấu. Sau 14 môn thi đấu, Cụm 1 giành 42 HC, trong đó có 14 HC Vàng, tạm xếp thứ 4 toàn tỉnh.

Tuy nhiên, không phải cụm nào cũng vận hành thuận lợi. Ông Nguyễn Đức Duy - đại diện Cụm 10 cho biết, cụm gồm 6 xã: Kiến Đức, Quảng Tín, Nhân Cơ, Tuy Đức, Quảng Trực và Quảng Tân, đăng ký tham gia 9 môn thi đấu. Do một số xã chậm đóng góp kinh phí, Cụm trưởng gặp không ít khó khăn trong việc chủ động nguồn lực để tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vướng mắc lớn nhất hiện nay là cơ chế tài chính khi tổ chức thi đấu theo cụm. Dù các địa phương đã được phân chia thành cụm, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về mức đóng góp, phân bổ kinh phí cũng như chế độ chi tiền công, tiền ăn, tiền nghỉ cho VĐV, huấn luyện viên. Vì vậy, Cụm trưởng và các thành viên gặp khó trong việc chủ động kinh phí và thanh quyết toán.

Ngành chức năng cần sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ chế tài chính và trách nhiệm của các đơn vị để mô hình “Cụm thi đấu” vận hành thuận lợi, hiệu quả hơn.