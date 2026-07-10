Du lịch Để Mũi Né trở thành điểm đến mang tầm quốc tế: Còn nhiều việc phải làm Việc triển khai Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia (KDLQG) Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 bước đầu đã tạo sự thống nhất và là cơ sở quan trọng cho việc định hướng đầu tư, quản lý không gian phát triển và thu hút các nguồn lực xã hội.

Hoạt động du lịch tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng tích cực

Hoạt động du lịch tăng trưởng tích cực

Tại cuộc họp đánh giá thực hiện Quy hoạch chung xây dựng KDLQG Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 trong 6 tháng đầu năm tại các xã, phường trong KDLQG Mũi Né, ông Nguyễn Hải Đăng - Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết, 6 tháng đầu năm, hoạt động du lịch tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổng lượng khách lưu trú đạt hơn 1,1 triệu lượt, trong đó khách quốc tế tăng khá so cùng kỳ. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, môi trường du lịch ngày càng được cải thiện. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, duy tu cảnh quan tại các điểm du lịch trọng điểm được duy trì thường xuyên…

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Một số dự án đầu tư du lịch triển khai còn chậm, hệ thống hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, điểm dừng chân, hệ thống biển báo… tại một số khu vực còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ lượng khách ngày càng tăng.

Chợ hải sản tại làng chài Mũi Né

Khi bàn về giải pháp để giải quyết triệt để tình trạng chặt chém, gian lận, cân thiếu hải sản cứ tái diễn, các thành viên dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến. Đặc biệt, yêu cầu các địa phương cần nâng cao chất lượng môi trường du lịch, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch…

Sau phản ánh của du khách về tình trạng gian lận khi mua hải sản tại làng chài Mũi Né, UBND phường Mũi Né đã thành lập Tổ phản ứng nhanh về du lịch và Tổ tự quản tại khu vực bờ kè làng chài, đồng thời công khai đường dây nóng 0252.3847.847. Công an phường tiếp nhận, xử lý phản ánh 24/7 nhằm kịp thời giải quyết vụ việc, góp phần xây dựng điểm đến Mũi Né xanh, an toàn, văn minh, thân thiện.

Ưu tiên hạ tầng, làm sạch môi trường

Về vấn đề rác thải đại dương, ông Trần Văn Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh hiến kế, địa phương cần quy hoạch quỹ đất để tập kết rác thải từ đại dương, vì đặc thù rác biển (chủ yếu là lưới hỏng, ngư cụ, phao xốp và nhựa ít lẫn rác hữu cơ sinh hoạt) không có mùi hôi, do đó việc tập kết sẽ giảm thiểu diện tích, khối lượng lưu trữ trước khi thu gom xử lý, tái chế. Địa phương có thể huy động nguồn xã hội hóa và xây dựng chiến dịch “làm sạch biển” thường xuyên.

Du khách vui chơi tại Mũi Né

Lãnh đạo dự họp nhấn mạnh, để KDLQG Mũi Né trở thành điểm đến tầm quốc tế, cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng giao thông. Trong đó, phường Mũi Né phải đẩy nhanh tiến độ dự án Đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng, tuyến kết nối huyết mạch vào khu du lịch. Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển khu vực lõi, tạo động lực nâng cao chất lượng du lịch.

Tại cuộc họp, ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh yêu cầu các xã, phường nằm trong KDLQG Mũi Né chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, gắn với đầu tư công. Riêng phường Mũi Né cần khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án Đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Đình Chiểu trong đầu tháng 7 nhằm tạo diện mạo thông thoáng, nâng cao chất lượng môi trường du lịch.

Ông Võ Thành Huy đề nghị Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với 4 xã, phường trong KDLQG Mũi Né, phân công nhiệm vụ rõ ràng để xử lý hiệu quả các vấn đề về môi trường, giá cả, an ninh trật tự và xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, sạch đẹp, thân thiện, an toàn; đặc biệt, tại khu vực làng chài Mũi Né. Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng chủ động tiếp nhận, phản ứng nhanh và xử lý kịp thời phản ánh của du khách.

Phường Mũi Né cần khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án Đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Đình Chiểu

Sở cũng sẽ kiến nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư công, huy động các nguồn lực hợp pháp triển khai các dự án trọng điểm. Đồng thời, bảo đảm kinh phí thường xuyên cho công tác bảo vệ môi trường biển, thu gom rác thải và phòng, chống sạt lở bờ biển.