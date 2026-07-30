Thông tin Đề nghị phối hợp xác minh chủ sử dụng 2 thửa đất để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND xã Đạ Tẻh 2 phối hợp xác minh chủ sử dụng đối với 2 thửa đất tại thôn Tôn K'Long nhằm hoàn thiện hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Thông báo số 917/TB-UBND ngày 02/7/2026 về kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện và công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND xã Đạ Tẻh 2 phối hợp triển khai các nội dung liên quan.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, hiện tại khu vực thôn Tôn K'Long, xã Đạ Tẻh 2 còn 2 thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng hoặc không thể liên lạc với chủ sử dụng đất. Việc này khiến công tác kiểm kê, kiểm đếm và lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng chưa thể thực hiện theo quy định.

Thông tin các thửa đất như sau:

Thửa 24/2 bản đồ dự án thuộc Thửa 42 tờ bản đồ địa chính số 12 có diện tích thu hồi 2048,8 m2 địa chỉ Thôn Tôn K’ Long, xã Đạ Tẻh 2 (trước đây xã Đạ Pal).

Phía Bắc giáp suối

Phía Nam giáp đường bê tông

Phía Đông giáp đất ông Võ Anh Kiệt

Phía Tây giáp đất ông Trần Thái Sơn

Thửa 62/2 bản đồ dự án thuộc Thửa 39 tờ bản đồ địa chính số 13 có diện tích thu hồi 304,2 m2 địa chỉ Thôn Tôn K’ Long, xã Đạ Tẻh 2 (trước đây xã Đạ Pal).

Phía Bắc giáp đường bê tông

Phía Nam giáp suối

Phía Đông giáp đất ông Lê Kim Linh

Phía Tây giáp đất ông K' Din

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đề nghị UBND xã Đạ Tẻh 2 khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh chủ sử dụng đối với các thửa đất nêu trên để thực hiện việc gửi thông báo thu hồi đất đến người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Trường hợp không xác định được hoặc không liên lạc được với chủ sử dụng đất, việc thông báo thu hồi đất sẽ được thực hiện theo điểm b, khoản 2 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, thông báo được đăng trên một trong các báo hằng ngày của Trung ương hoặc cấp tỉnh trong 3 số liên tiếp; phát trên đài phát thanh hoặc truyền hình của Trung ương hoặc cấp tỉnh 3 lần trong 3 ngày liên tiếp; đồng thời niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND cấp xã trong suốt thời gian thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sau khi hoàn thành việc thông báo theo quy định mà vẫn không có chủ sử dụng đất liên hệ, cơ quan chức năng sẽ thực hiện quy trình kiểm đếm vắng mặt theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Văn bản số 4686/SNNMT-CCQLĐĐ ngày 17/4/2026.

Việc khẩn trương xác minh chủ sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ bồi thường và xử lý các trường hợp chưa xác định được chủ sử dụng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu triển khai Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.