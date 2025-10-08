Pháp luật Đề nghị phối hợp xử lý triệt để việc khai thác cát lậu giáp ranh Lâm Đồng - Đắk Lắk Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị cơ quan cùng cấp tỉnh Đắk Lắk phối hợp xử lý triệt để hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Cơ quan chức năng phát hiện điểm khai thác cát trái phép tại hạ lưu Nhà máy Thủy điện Yan Tann Sien, xã Đam Rông 4, giáp ranh tỉnh Đắk Lắk ngày 3/8

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các địa phương giáp ranh tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản.

Qua theo dõi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng ghi nhận khu vực giáp ranh tỉnh Đắk Lắk có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp, tập trung nhiều thiết bị, phương tiện tại các địa phương, khai thác với quy mô và hình thức khác nhau (ngày nghỉ, lễ, ban đêm…) gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước.

Do đó, ngoài đề xuất cơ quan cùng cấp tỉnh Đắk Lắk phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm địa bàn giáp ranh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng, xem xét, hỗ trợ các địa phương trong công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản (cát, sỏi, đá, đất, sét, cao lanh…) không có giấy phép, trái phép.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND các phường, xã tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử nghiêm các vi phạm (khai thác trái phép, không có giấy phép, các bãi tập kết…) theo thẩm quyền; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép kéo dài theo quy định hiện hành.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, nếu vi phạm kiên quyết xử lý theo thẩm quyền, báo cáo đề xuất UBND tỉnh đình chỉ, thu hồi giấy phép theo quy định.

Điểm khai thác cát giáp ranh Lâm Đồng - Đắk Lâm (Đắk Lắk) vừa bị Công an Lâm Đồng triệt phá ngày 3/8

Trước đó, Báo Lâm Đồng điện tử đã đưa tin, ngày 3/8, Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện vụ khai thác cát lậu quy mô tại hạ lưu Nhà máy Thủy điện Yan Tann Sien, xã Đam Rông 4, giáp ranh tỉnh Đắk Lắk.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận ông Trương Văn Hưng (36 tuổi, ngụ xã Đam Rông 2) đang điều khiển máy đào múc sỏi từ lòng suối lên xe ben do ông Võ Đức Hùng (46 tuổi, ngụ phường Lâm Viên - Đà Lạt) điều khiển. Trên xe lúc này có khoảng 6 m³ cát sỏi.

Cách vị trí múc sỏi khoảng 20m, tổ công tác phát hiện thêm một giàn nổ gắn củ bơm hút cát, khoảng 30m ống dây phi 90mm cùng một giàn sàng khung sắt. Tại khu vực lân cận còn có xe ben đang đỗ và một máy múc cùng một bãi cát khoảng 30 m³.

Qua làm việc, ông Nguyễn Văn Thành (57 tuổi, ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt) thừa nhận khu vực khai thác do mình quản lý nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Đam Rông 4 tiếp thu, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định và tổng hợp kết quả xử lý gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/8 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.