Tin mới

    Thời sự Lâm Đồng

    Đề nghị rà soát, bố trí lại cán bộ cấp xã ở Lâm Đồng

    Minh Hậu 09/08/2025 06:26

    Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề nghị chính quyền cấp xã rà soát, phân công lại nhiệm vụ cho cán bộ để đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn.

    Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu của tỉnh tổ chức rà soát, phân công cán bộ theo tiêu chí đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn và đúng số lượng theo yêu cầu nhiệm vụ.

    Sở Nội vụ cho biết, vừa qua, nhiều đơn vị hành chính cấp xã đã bố trí, phân công cán bộ, công chức chưa phù hợp, chưa đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn nghiệp vụ. Điều này dẫn đến việc thừa công chức hoặc thiếu cục bộ công chức ở một số vị trí.

    Đề nghị rà soát, bố trí lại cán bộ cấp xã ở Lâm Đồng - 1

    Cán bộ, công chức cấp xã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở Lâm Đồng Ảnh: Văn Phú

    Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã báo cáo Bí thư Đảng ủy cấp xã để tổ chức rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức hiện có của cả khối Đảng, mặt trận, chính quyền tại địa phương mình quản lý để phân công lại nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp.

    Sở Nội vụ đề nghị các địa phương bố trí cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, chuyên môn phù hợp vào các vị trí việc làm liên quan đến quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính… để đảm bảo nhu cầu công việc, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, người dân.

    Theo dantri.com.vn
    https://dantri.com.vn/noi-vu/de-nghi-ra-soat-bo-tri-lai-can-bo-cap-xa-o-lam-dong-20250807135136264.htm
    Copy Link
    https://dantri.com.vn/noi-vu/de-nghi-ra-soat-bo-tri-lai-can-bo-cap-xa-o-lam-dong-20250807135136264.htm

    Đọc tiếp

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất
            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thời sự Lâm Đồng
              Đề nghị rà soát, bố trí lại cán bộ cấp xã ở Lâm Đồng
              • Mặc định

              Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

              Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

              Địa chỉ:

              Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

              Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

              Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

              Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

              Hotline: 0977885454

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO