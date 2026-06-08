Nông nghiệp - Nông thôn Để những mùa sầu riêng cho năng suất, chất lượng Ông Nguyễn Văn Thạnh - nông dân trồng sầu riêng ở xã Bảo Thuận cho rằng: “Rễ và lá là 2 bộ phận đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cây sầu riêng, cần phải được chăm sóc đặc biệt. Để cây sinh trưởng mạnh, phát triển tốt, người trồng sầu riêng nhất định phải biết cách chăm cho bộ rễ khỏe và giữ cho bộ lá thật xanh”.

Sầu riêng - cây sinh kế của nhiều nông hộ

Sản lượng tăng trên 12%

Tại xã Đạ Huoai 1, xã Đạ Huoai 2 và các xã lân cận, niên vụ sầu riêng 2026 đã kết thúc, những người trồng sầu riêng lại tất bật chăm sóc để cây sầu riêng phục hồi sức sau một thời gian dài dồn chất dinh dưỡng nuôi trái. Với những cây còn non, chưa tới kỳ ra trái, việc chăm kỹ cây sầu riêng ở giai đoạn cây đang kiến tạo cơ bản không chỉ hỗ trợ cây nhanh chóng tăng trưởng, còn tạo tiền đề tốt cho chất lượng trái và sản lượng trái sầu riêng khi cây bước vào giai đoạn tạo trái. Ông Lê Văn Dũng - nông dân trồng sầu riêng ở xã Đạ Huoai 3 chia sẻ: “Niên vụ sầu riêng 2026, giá bán sầu riêng ở mức chấp nhận được nên người trồng sầu riêng chúng tôi khá phấn khởi. Đó cũng là động lực cho chúng tôi bắt tay ngay vào chăm sóc, phục hồi lại vườn sầu riêng sau mùa thu hoạch trái”.

Theo ông Dũng, việc chăm sóc vườn sầu riêng của gia đình ông, cũng như những hộ trồng sầu riêng ở xã Đạ Huoai 3 là sự kết hợp giữa những kinh nghiệm thực tế và các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ông Dũng cho biết: “Riêng cây sầu riêng, phải chăm bộ rễ làm sao cho khỏe thì cây mới phát triển tốt. Cây sầu riêng có bộ rễ khỏe thì lá mới xanh, mùa thu hoạch sau năng suất trái mới cao”. Tâm đắc với ý kiến của ông Dũng, ông Trần Ngọc Huy - nông dân trồng sầu riêng ở xã Hòa Bắc, nói thêm: “Trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ và thất thường như năm nay - những điều kiện thuật lợi cho các loại nấm bệnh gây hại trên cây sầu riêng phát triển - việc kịp thời phát hiện, xử lý các loại sâu bệnh hại sẽ giữ cho cây không bị suy kiệt quá nặng làm ảnh hưởng đến năng suất của mùa vụ tới”. Theo ông Huy, sầu riêng ở xã Hòa Bắc và các xã của khu vực xung quanh thu hoạch muộn hơn so với sầu riêng ở khu vực các xã Đạ Huoai. Thời điểm này, sầu riêng ở xã Hòa Bắc đang tích lũy dưỡng chất nuôi trái. Theo số liệu của Thống kê tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có 44.246 ha đất trồng sầu riêng, tăng 4,25% so cùng kỳ năm 2025. Sản lượng sầu riêng thu hoạch trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 126.745 tấn, tăng 12,74% so cùng kỳ năm 2025. Trả lời câu hỏi: Sản lượng sầu riêng tăng cao so với cùng kỳ năm trước (12,74%, liệu rằng có phải do phát triển “nóng” diện tích đất trồng sầu riêng? Đại diện Thống kê tỉnh Lâm Đồng khẳng định: Sản lượng sầu riêng tăng là do diện tích đất trồng sầu riêng trước kia nay đã cho thu hoạch tăng.

Nâng cao ứng dụng kỹ thuật

Mặc dù là cây trồng mới, so với cây chè và cây cà phê, nhưng lợi ích kinh tế mà cây sầu riêng mang lại cho người trồng sầu riêng trên địa bàn xã Bảo Lâm 2 là không thể phủ nhận. Cây trồng này đã giúp nhiều nông hộ tăng thêm thu nhập, xây dựng nhà cửa, đầu tư cho con cái ăn học. Thấy rõ giá trị kinh tế của cây sầu riêng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Lâm 2 đã tổ chức nhiều buổi tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây sầu riêng cho các nông hộ trên địa bàn xã Bảo Lâm 2. Từ những kiến thức đó, nông hộ trồng sầu riêng đã áp dụng vào việc chăm sóc sầu riêng của gia đình, chuẩn bị đất trồng, chọn giống, xử lý đất, trồng, chăm sóc cây non, chăm sóc cây từ 1 - 4 năm tuổi, kỹ thuật kích bông, chặt đọt, sửa trái, nuôi trái, phục hồi cây sau thu hoạch trái...

Với những người trồng sầu riêng trên đất Lâm Đồng, vườn sầu riêng đẹp, phát triển tươi tốt không chỉ mang lại hi vọng về một vụ mùa bội thu, được mùa, được giá mà còn là sinh kế, nguồn thu nhập của gia đình. Để có một vụ mùa sầu riêng như mong đợi thì việc đầu tiên phải quản lý các dịch hại tốt bởi chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và sản lượng sầu riêng cuối niên vụ.