Yêu cầu 100% Trạm Y tế triển khai Nền tảng Trạm Y tế xã trước 31/12/2027 là đề xuất được Bộ Y tế đưa ra tại Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe.

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế đang được lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế. Trong đó, Bộ Y tế đưa ra yêu cầu về chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi và tư vấn sức khỏe toàn diện, nêu đề xuất 100% trạm Y tế triển khai Nền tảng Trạm Y tế xã trước 31/12/2027.

Triển khai Nền tảng Trạm y tế xã; xây Hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện "mỗi người dân có một bác sĩ"

Nội dung 01: Xây dựng và triển khai Nền tảng Trạm y tế xã toàn diện, thống nhất trên toàn quốc.

a) Nền tảng Trạm Y tế xã là hệ thống thông tin phục vụ

(1) Việc tạo lập, cập nhật dữ liệu sức khỏe cá nhân tại cấp xã, phường, bảo đảm các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống";

(2) Thực hiện liên thông, đồng bộ dữ liệu sức khỏe cá nhân với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cơ sở dữ liệu Quốc gia có liên quan và các kho dữ liệu y tế của địa phương, bảo đảm tiêu chí "thống nhất, dùng chung";

(3) Thực hiện nghiệp vụ quản lý, khai thác dữ liệu Hồ sơ sức khỏe, Sổ sức khỏe điện tử được đồng bộ trên toàn quốc và xuyên suốt trong hệ thống chính trị theo mô hình 3 cấp;

(4) Tích hợp với các hệ thống thông tin thực hiện các nghiệp vụ quản lý, khai thác dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của từng địa phương, từng đơn vị.

Yêu cầu 100% Trạm Y tế cấp xã triển khai Nền tảng Trạm Y tế xã trước 31/12/2027

b) Yêu cầu 100% Trạm Y tế cấp xã triển khai Nền tảng Trạm Y tế xã trước 31/12/2027, theo đó UBND tỉnh, thành phố có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin cho 100% Trạm Y tế xã, phường, đặc khu theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2026/TT-BYT ngày 29/6/2026 của Bộ Y tế hướng dẫn danh mục máy móc, thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động chuyên môn của Trạm Y tế cấp xã; bảo đảm đáp ứng các quy định của pháp luật liên quan về an toàn thông tin, an ninh mạng, hoàn thành trước 30/9/2027.

Nội dung 02: Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ Trạm Y tế.

a) Đối tượng hỗ trợ đào tạo, tập huấn:

Cán bộ công tác tại Trạm Y tế xã, phường, đặc khu. Ưu tiên cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ phụ trách chuyển đổi số.

b) Nội dung đào tạo, tập huấn

- Đào tạo các kiến thức về chuyển đổi số y tế, tập huấn, hướng dẫn việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, sử dụng Nền tảng khám, chữa bệnh từ xa.

- Hỗ trợ chương trình, tài liệu, học liệu đào tạo, tập huấn, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn

c) Tổ chức thực hiện

- Trạm Y tế cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế tỉnh, thành phố trong việc xác định nhu cầu đào tạo, cử người đi học, bố trí kinh phí đi học cho người được cử đi học.

Nội dung 03: Thực hiện triển khai Gói dịch vụ về chuyển đổi số: Dịch vụ 38 Quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân thông qua Nền tảng Trạm y tế xã và Dịch vụ 39 Tư vấn sức khỏe người dân sử dụng Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa được quy định tại Thông tư số 30/2024/TT-BYT ngày 04/11/2024 của Bộ Y tế ban hành quy định danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thực hiện.

a) Nội dung thực hiện

- Sổ Sức khỏe điện tử (là Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID) cung cấp thông tin sức khỏe cá nhân của người dân theo quản lý hành chính. Các thông tin hành chính của người dân phải được xác minh tình trạng và địa chỉ cư trú, thường trú, tạm trú.

Sổ sức khỏe điện tử được sử dụng để thực hiện khám sức khỏe từ xa

Người dân sử dụng Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID khi thực hiện khám sức khỏe, khám và điều trị tại Trạm Y tế và tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc và không phải cung cấp lại thông tin hành chính và thông tin về tiền sử bệnh tật, thông tin về lịch sử khám và điều trị bệnh tật.

Yêu cầu tạo lập Sổ sức khỏe điện tử toàn dân do Chính phủ quy định.

- Nền tảng Trạm y tế được sử dụng để quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân theo quản lý hành chính. Hồ sơ sức khỏe của người dân được quản lý chăm sóc sức khỏe theo vòng đời theo nguyên lý y học gia đình. Dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân do Bộ Y tế quy định.

- Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa tiếp nhận yêu cầu tư vấn sức khỏe của người dân, cán bộ y tế thực hiện tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, theo dõi sức khỏe tại nhà, quản lý bệnh mạn tính, … và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ y tế phù hợp. Quy trình tuân thủ trong hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế quy định.

- Danh mục Bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa thực hiện theo Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 30/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế.

Nội dung 04: Tổ chức triển khai cung cấp các hoạt động dịch vụ giá trị gia tăng trên Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa nhằm nâng cao giá trị trải nghiệm, gia tăng sự hài lòng của người dân khi đến trạm y tế

a) Nội dung thực hiện:

- Tổ chức triển khai hoặc kết nối triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng trên Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thuận tiện các dịch vụ y tế và nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi sức khỏe.

- Các dịch vụ giá trị gia tăng được triển khai phù hợp với nhu cầu của người dân và điều kiện thực tế của địa phương, bao gồm:

+ Đặt lịch khám, tư vấn sức khỏe trực tuyến;

+ Nhắc lịch khám, tái khám, tiêm chủng, sử dụng thuốc;

+ Theo dõi, ghi nhận và cảnh báo các chỉ số sức khỏe;

+ Hỗ trợ quản lý người mắc bệnh mạn tính, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và các nhóm đối tượng ưu tiên;

+ Hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ theo quy định;

+ Khảo sát mức độ hài lòng của người dân;

+ Các dịch vụ hỗ trợ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế và quy định của pháp luật.

- Khuyến khích kết nối, tích hợp các dịch vụ giá trị gia tăng của tổ chức, doanh nghiệp với Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa trên cơ sở tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối, chia sẻ dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Việc cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ y tế cơ bản của Trạm Y tế; không hạn chế quyền tiếp cận dịch vụ y tế của người dân; việc sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của người dân.

Nội dung 05: Tổ chức triển khai mô hình bác sĩ gia đình và ứng dụng thiết bị y tế thông minh trong theo dõi, chăm sóc sức khỏe chủ động của người dân tại nhà (Theo Quyết định 749/QĐ-TTg của Chính phủ: Thực hiện sáng kiến mỗi người dân có một bác sĩ).

a) Nội dung thực hiện

- Tổ chức triển khai mô hình bác sĩ gia đình gắn với quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe toàn dân và Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa nhằm theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân tại cộng đồng.

- Tổ chức theo dõi, quản lý sức khỏe người dân thông qua Hồ sơ sức khỏe điện tử; ưu tiên người cao tuổi, người mắc bệnh không lây nhiễm, phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật, người sau điều trị nội trú và các đối tượng cần theo dõi sức khỏe thường xuyên.

- Ứng dụng các thiết bị y tế thông minh, thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa và các công cụ số phù hợp để thu thập, cập nhật, theo dõi các chỉ số sức khỏe của người dân phục vụ công tác quản lý, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tại nhà.

- Thiết lập quy trình tiếp nhận, theo dõi, cảnh báo, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn người dân tự chăm sóc sức khỏe; trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, hướng dẫn người dân đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc thực hiện chuyển tuyến theo quy định chuyên môn.

- Kết nối, cập nhật dữ liệu theo dõi sức khỏe tại nhà, dữ liệu từ thiết bị y tế thông minh và kết quả tư vấn sức khỏe vào Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân theo quy định của Bộ Y tế.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, thiết bị y tế thông minh và các ứng dụng phục vụ theo dõi, quản lý sức khỏe tại nhà.

Nội dung hỗ trợ từ ngân sách nhà nước của Chương trình:

a) Vốn đầu tư công hỗ trợ nội dung: Đầu tư xây dựng "Nền tảng Trạm y tế".

b) Kinh phí thường xuyên hỗ trợ các nội dung:

- Chi nâng cấp, hoàn thiện, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, quản trị, vận hành, duy trì, bảo trì, bảo dưỡng Nền tảng Trạm Y tế xã và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ Tiểu dự án;

- Chi tạo lập, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật, chuyển đổi, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi, tư vấn sức khỏe người dân;

- Chi xây dựng tài liệu, học liệu, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật;

- Chi kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tiểu dự án;

- Các nội dung chi khác phục vụ trực tiếp mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án theo quy định của pháp luật và quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Nội dung 4.4 về dịch vụ giá trị gia tăng không sử dụng kinh phí của Chương trình; các địa phương, cơ quan, đơn vị được huy động nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện theo quy định./.



