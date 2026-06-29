Bộ Công an đề xuất bỏ hình phạt tử hình ở 6 tội.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Theo Bộ Công an, để tiếp tục thể chế hoá quan điểm chỉ đạo của Đảng về việc nghiên cứu thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. Bộ Công an đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình chỉ còn đối với 04/10 tội danh hiện tại, cụ thể là:

Bỏ hình phạt tử hình ở 06 tội: Tội bạo loạn (Điều 112); Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142); Tội mua bán trái phép chất ma tuý (Điều 251); Tội chống loài người (Điều 422); Tội phạm chiến tranh (Điều 423); Bỏ 01 tội danh có hình phạt tử hình do nhập Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113) vào Tội khủng bố (Điều 299).

Như vậy, còn lại 04 tội danh còn hình phạt tử hình là:

+ Tội phản bội Tổ quốc (Điều 107);

+ Tội giết người (Điều 123);

+ Tội khủng bố (Điều 299);

+ Tội sản xuất trái phép chất ma tuý (Điều 248).

*Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, trong đó bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh.

Theo đó, Luật đã bỏ hình phạt tử hình đối với 8 tội danh gồm: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109); Tội gián điệp (Điều 110); Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Điều 114); Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 194); Tội vận chuyển trái phép chất ma tuý (Điều 250); Tội tham ô tài sản (Điều 353); Tội nhận hối lộ (Điều 354); Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 421).

Dự kiến nhập Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113) vào Tội khủng bố (Điều 299)

Theo Bộ Công an, quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về hai tội danh này có sự tương đồng về hành vi và mức hình phạt, chỉ khác về mục đích.

Thực tiễn áp dụng đã gặp khó khăn, đặc biệt là việc hợp tác tương trợ tư pháp hình sự khi cần thiết phải dẫn độ đối tượng phạm tội từ nước ngoài về nước.

Việc nhập hai tội danh này và bổ sung tình tiết "nhằm chống chính quyền nhân dân" ở Phần chung của Bộ luật Hình sự sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong thực tiễn áp dụng xử lý đối với loại tội phạm này, đáp ứng yêu cầu chính trị, pháp luật, cũng như hợp tác quốc tế.