Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu.

Theo dự thảo Nghị định, đối tượng áp dụng gồm sĩ quan Công an đã nghỉ hưu (bao gồm: cấp Tướng, cấp Tá, cấp Úy); đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu.

Về chế độ nghỉ dưỡng, dự thảo Nghị định quy định về mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng; phiếu mời nghỉ dưỡng và chế độ khi sĩ quan Công an nghỉ hưu được mời đi nghỉ dưỡng tại các nhà nghỉ dưỡng thuộc CAND. Trong đó, tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng được thiết kế hưởng theo nhóm đối tượng; mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng bằng với mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của sĩ quan Công an đang công tác có cùng cấp bậc hàm và được chi trả trong quý I hằng năm.

Về chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, dự thảo Nghị định quy định sĩ quan Công an nghỉ hưu nếu mắc một trong các bệnh thuộc danh mục bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được khám giám định bệnh hiểm nghèo, nếu được hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận mắc bệnh hiểm nghèo thì được hưởng các chế độ, chính sách: Hằng quý được hỗ trợ bằng 2 lần mức lương cơ sở, thời điểm tính từ quý được hội đồng giám định y khoa kết luận mắc bệnh hiểm nghèo; khi điều trị nội trú ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài Công an được đảm bảo tiền ăn bệnh lý chênh lệch so với tiền ăn cơ bản hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong CAND.

Dự thảo Nghị định cũng quy định về chế độ thông tin; chế độ hỗ trợ tổ chức lễ tang, xây mộ đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu từ trần thuộc đối tượng được tổ chức lễ tang cấp Nhà nước, lễ tang cấp cao thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành; hỗ trợ kinh phí đối với Công an đơn vị, địa phương chủ trì tổ chức lễ tang hoặc tham gia ban tổ chức lễ tang theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu khi từ trần.