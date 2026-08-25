Bộ Quốc phòng đề xuất cách tính hưởng trợ cấp 1 lần với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi, không bị trừ tỷ lệ lương hưu.

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ về Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2025/TT-BQP và Thông tư số 162/2017/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Dự thảo có đề xuất nội dung về cách tính trợ cấp 1 lần với quân nhân đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi theo quy định.

Quân nhân đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định không bị trừ tỷ lệ lương hưu, hưởng đủ chế độ ưu đãi, được hưởng cả chế độ trợ cấp 1 lần

Trong đó, Dự thảo đề xuất Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và ngoài chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành, còn được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

Cách tính trợ cấp 1 lần được hướng dẫn cụ thể như sau:

Trợ cấp 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi

a) Trợ cấp 05 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước hạn tuổi, được tính theo công thức sau:

Tiền trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định = Số năm được trợ cấp (tính theo thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định) x 05 tháng x Tiền lương tính hưởng trợ cấp hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này

Trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

b) Trợ cấp 05 tháng lương cho 20 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, mỗi năm công tác được trợ cấp 0,5 tháng lương, tính theo công thức sau: