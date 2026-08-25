Bộ Quốc phòng đang đề xuất cách tính trợ cấp theo số năm công tác cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Đề xuất này được nêu tại Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2025/TT-BQP và Thông tư số 162/2017/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Trong đó, Thông tư cũng đề xuất và hướng dẫn cách tính trợ cấp một lần với các trường hợp công tác của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Cụ thể, nội dung này sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 của Thông tư số 25/2025/TT-BQP như sau:

"d) Cách tính hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số…/2026/NĐ-CP như sau:

Cách tính trợ cấp cho số năm nghỉ hưu trước hạn tuổi

Trợ cấp cho số năm nghỉ hưu trước hạn tuổi tính theo công thức:

Tiền trợ cấp cho số năm nghỉ hưu trước hạn tuổi = Số năm được trợ cấp (tính theo thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định) x 05 tháng x Tiền lương tính hưởng trợ cấp hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này

Cách tính trợ cấp cho số năm công tác

Trợ cấp cho số năm công tác tính theo công thức:

Trường hợp có từ đủ 20 năm công tác trở lên:

Tiền trợ cấp cho số năm công tác = {5 tháng = [(tổng số năm công tác - 20 năm) x 05 tháng]} x Tiền lương tính hưởng trợ cấp hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này

Trường hợp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác:

Tiền trợ cấp cho số năm công tác = 05 tháng x Tiền lương tháng hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này

Ví dụ cách tính như sau:

Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Bình, Trợ lý; sinh tháng 01 năm 1970; từ tháng 12 năm 1995 vào làm lao động hợp đồng tại Tổng cục X, đến tháng 10 năm 2007 được tuyển dụng công chức quốc phòng; tháng 7 năm 2013 được chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp; tháng 6 năm 2016 được phong quân hàm sĩ quan.

Theo quy định hiện hành, đến hết tháng 01 năm 2028 đồng chí Bình hết hạn tuổi phục vụ cao nhất theo cấp bậc quân hàm Đại tá, nhưng do thay đổi biểu tổ chức biên chế, Quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, đồng chí Bình được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi kể từ ngày 01/8/2026 (đủ 56 tuổi 7 tháng), đồng chí Bình có nguyện vọng nghỉ hưu và hưởng lương hưu ngay (không nghỉ chuẩn bị hưu).

Tính đến hết tháng 7 năm 2026, đồng chí Bình có tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 30 năm 8 tháng (đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 157/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân, dân quân thường trực và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân); có thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm Đại tá là: (58 tuổi - 56 tuổi 7 tháng = 01 năm 5 tháng), đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được tính tròn là 1,5 năm.

Giả sử mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước thời điểm hưởng lương hưu hằng tháng là23.900.000 đồng; khi nghỉ hưu, ngoài việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, đồng chí Bình còn được hưởng trợ cấp như sau:

Trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi:

1,5 năm x 05 tháng x 23.900.000 đồng = 179.250.000 đồng.

Trợ cấp cho số năm công tác:

Đồng chí Bình có tổng thời gian công tác trong Quân đội từ tháng 10 năm 2007 đến hết tháng 7 năm 2026 là 18 năm 10 tháng nên được hưởng trợ cấp cho số năm công tác bằng 05 tháng lương trước khi nghỉ hưu: tháng x 23.900.000 đồng = 119.500.000 đồng.

Tổng số tiền trợ cấp một lần đồng chí Bình được nhận là: 298.750.000 đồng".



