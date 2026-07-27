Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, trong đó sửa đổi chế độ phụ cấp lưu trú, chi phí đi lại cho cán bộ.

Tại Dự thảo Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung liên quan đến chế độ phụ cấp lưu trú và chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, lãnh đạo,...

Quy định thanh toán chi phí đi lại

Thanh toán tiền chi phí đi lại gồm 2 hình thức bao gồm thanh toán theo hóa đơn thực tế và thanh toán khoán. Cụ thể

1. Thanh toán theo hóa đơn thực tế:

a) Người đi công tác được thanh toán tiền chi phí đi lại bao gồm:

- Chi phí chiều đi và về từ nhà hoặc cơ quan đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé tàu, xe vận tải công cộng đến nơi công tác và theo chiều ngược lại.

- Chi phí đi lại tại địa phương nơi đến công tác: Từ chỗ nghỉ đến chỗ làm việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (lượt đi và lượt về).

- Cước, phí di chuyển bằng phương tiện đường bộ, đường thủy, đường biển cho bản thân và phương tiện của người đi công tác.

- Cước vận chuyển tài liệu, thiết bị, dụng cụ, đạo cụ (nếu có) phục vụ trực tiếp cho chuyến đi công tác mà người đi công tác đã chi trả.

- Cước hành lý của người đi công tác bằng phương tiện máy bay trong trường hợp giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo. Trường hợp cơ quan, đơn vị nơi cử người đi công tác và cơ quan, đơn vị nơi đến công tác đã bố trí phương tiện vận chuyển thì người đi công tác không được thanh toán các khoản chi phí này.

b) Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, căn cứ tính chất công việc của chuyến đi công tác và trong phạm vi nguồn kinh phí được giao; thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đi công tác bằng phương tiện máy bay, tàu hoả, xe ô tô hoặc phương tiện công cộng hoặc các phương tiện khác bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả;

Chi tiết tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước

c) Quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước:

- Đối với chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đối với chức danh lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương; chức danh lãnh đạo cấp Thứ trưởng và các chức danh tương đương: Hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class);

- Đối với lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,25 nhưng không thuộc đối tượng mua vé hạng thương gia (Business class hoặc Cclass): Hạng ghế phổ thông đặc biệt, linh hoạt (Premium, Deluxe, Plus, Flex).

Trường hợp do yêu cầu công tác đột xuất nhưng không mua được các hạng vé phổ thông đặc biệt, linh hoạt, người đi công tác là lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,25 được mua vé máy bay hạng thương gia (Business class hoặc C class).

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố quy định cụ thể về việc áp dụng quy định này bảo đảm phù hợp với đặc thù và khả năng cân đối kinh phí của cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Đối với người đi công tác thuộc các đối tượng còn lại: Hạng ghế thường (Economy class hoặc Y class); Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ở trung ương, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định việc cho phép người đi công tác thuộc các đối tượng còn lại được mua vé máy bay hạng phổ thông đặc biệt, linh hoạt trong trường hợp do yêu cầu công tác đột xuất nhưng không mua được hạng ghế thường, bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với đặc thù và khả năng cân đối kinh phí của cơ quan, đơn vị, địa phương mình;

- Khi cấp có thẩm quyền thay đổi quy định về chức danh, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì căn cứ vào hướng dẫn để xác định lại cho phù hợp.

d) Đối với những vùng không có phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật mà người đi công tác phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét quyết định thanh toán tiền thuê phương tiện vận tải.

Quy định mức thanh toán chi phí đi lại

đ) Mức thanh toán: Theo giá ghi trên vé, hợp đồng thuê phương tiện, hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đi công tác tại địa bàn khó khăn, phải di chuyển bằng phương tiện vận tải không có vé, hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định, thanh toán theo chi phí thực tế căn cứ giấy biên nhận của chủ phương tiện hoặc bảng kê có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Giá vé, chi phí được thanh toán không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như: Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu.

Riêng trường hợp vé máy bay không bao gồm cước hành lý thì người đi công tác được thanh toán cước hành lý theo đơn giá cước hành lý của chuyến đi và khối lượng hành lý được thanh toán tối đa bằng khối lượng hành lý được mang theo của loại vé thông thường khác (là vé đã bao gồm cước hành lý mang theo).

2. Thanh toán khoán chi phí đi lại (bao gồm cả trường hợp tự túc phương tiện đi công tác): Áp dụng quy định về khoán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác theo Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Quy định về phụ cấp lưu trú

1. Phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị cử người đi công tác chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi kết thúc đợt công tác trở về cơ quan, đơn vị (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian lưu trú tại nơi đến công tác).

Mức phụ cấp lưu trú để chi trả cho người đi công tác 300.000 đồng/ngày. Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày), thủ trưởng cơ quan, đơn vị, quyết định mức phụ cấp lưu trú theo các tiêu chí: Số giờ thực tế đi công tác trong ngày (bao gồm cả thời gian đi trên đường), quãng đường đi công tác và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 400.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo).

Trường hợp một số ngành đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quy định về chế độ khi đi công tác trên biển, đảo thì được chọn chế độ quy định cao nhất (phụ cấp lưu trú hoặc chi bồi dưỡng) để chi trả cho người đi công tác.

Quy định phụ cấp lưu trú

Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác gồm 2 hình thức bao gồm: thanh toán theo hình thức khoán và thanh toán theo hóa đơn thực tế

1. Nguyên tắc thanh toán tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác:

a) Đối với Lãnh đạo cấp cao thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước;

b) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cơ quan, đơn vị cử đi công tác khi phát sinh việc thuê phòng nghỉ nơi đến công tác thì được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo một trong hai hình thức: Thanh toán theo hình thức khoán hoặc thanh toán theo hóa đơn thực tế;

c) Trường hợp người đi công tác được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí phòng nghỉ không phải trả tiền, thì người đi công tác không được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ. Trường hợp phát hiện người đi công tác đã được cơ quan, đơn vị nơi đến công tác bố trí phòng nghỉ không phải trả tiền nhưng vẫn đề nghị cơ quan, đơn vị cử đi công tác thanh toán tiền thuê phòng nghỉ, thì người đi công tác phải nộp lại số tiền đã được thanh toán cho cơ quan, đơn vị đồng thời phải bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chi tiết mức thanh toán phụ cấp lưu trú theo hình thức khoán

2. Thanh toán theo hình thức khoán:

a) Đối với chức danh lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương, chức danh lãnh đạo cấp Thứ trưởng và các chức danh tương đương, chức danh lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên: 1.600.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác;

b) Đối với lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,20:

- Đi công tác tại các địa bàn đô thị loại I, loại II: 800.000 đồng/ngày/người.

- Đi công tác tại các địa bàn còn lại: 600.000 đồng/ngày/người.

c) Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động còn lại:

- Đi công tác tại các địa bàn đô thị loại I, loại II: 600.000 đồng/ngày/người.

- Đi công tác tại các địa bàn còn lại: 500.000 đồng/ngày/người.

3. Thanh toán theo hoá đơn thực tế: Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức khoán tại khoản 2 Điều này thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn thuê phòng như sau:

Quy định phụ cấp lưu trú các chức danh lãnh đạo

a) Đối với chức danh lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương: 4.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/ một phòng, không phân biệt nơi đến công tác;

b) Đối với chức danh lãnh đạo cấp Thứ trưởng và các chức danh tương đương, các chức danh lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,30:

- Đi công tác tại các địa bàn đô thị loại I, loại II: 2.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/một phòng.

- Đi công tác tại các địa bàn còn lại: 1.800.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/một phòng.

c) Đối với chức danh lãnh đạo được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,8 đến 1,20:

- Đi công tác tại các địa bàn đô thị loại I, loại II: 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/ một phòng.

- Đi công tác tại các địa bàn còn lại: 800.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/ một phòng.

d) Đối với người đi công tác thuộc các đối tượng còn lại:

- Đi công tác tại các đô thị loại I, loại II: 1.400.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai người/một phòng.

- Đi công tác tại các địa bàn còn lại: 1.100.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn hai người/một phòng.

đ) Trường hợp người đi công tác thuộc đối tượng thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới, thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 người/phòng);

e) Trường hợp người đi công tác thuộc đối tượng thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng đi công tác cùng đoàn với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn thuê phòng khách sạn 1 người/phòng, thì người đi công tác được thanh toán theo mức giá thuê phòng thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (phòng Standard) tại khách sạn nơi các chức danh lãnh đạo nghỉ và theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Quy định phụ cấp lưu trú trong trường hợp đặc biệt

4. Trường hợp người đi công tác do phải hoàn thành công việc đến cuối ngày, hoặc do chỉ đăng ký được phương tiện đi lại (vé máy bay, tàu hoả, ô tô) từ 18 giờ đến 24 giờ cùng ngày, thì được thanh toán tiền nghỉ của nửa ngày nghỉ thêm (bao gồm cả hình thức thanh toán khoán và thanh toán theo hóa đơn thực tế) tối đa bằng 50% mức thanh toán khoán tiền thuê phòng nghỉ tương ứng của từng đối tượng; không thanh toán khoản tiền khoán thuê phòng nghỉ trong thời gian đi qua đêm trên tàu hỏa, thuyền, tàu thủy, máy bay, ô tô và các phương tiện đi lại khác./.



