Đề xuất chi tiết mức chi hội nghị

Mức chi tổ chức hội nghị được đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Cụ thể, Dự thảo Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đang được lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính. Dự thảo đã đề xuất sửa đổi, bổ sung mức chi hội nghị, cụ thể như sau:

Quy định về chi tiền công, công tác phí cho giảng viên, báo cáo viên,... trong mức chi hội nghị

1. Chi tiền công cho giảng viên, báo cáo viên; chi cho người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị: Thực hiện theo mức chi tiền công quy định đối với giảng viên, báo cáo viên tại Thông tư số 100/2025/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

2. Các khoản chi công tác phí cho giảng viên, báo cáo viên do cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị chi theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình và ghi rõ trong giấy mời giảng viên, báo cáo viên.

3. Chi giải khát giữa giờ: 50.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu.

Chi tiết quy định chi hỗ trợ tiền ăn trong mức chi hội nghị

4. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán như sau:

a) Cuộc họp tổ chức tại địa bàn đô thị loại I, loại II: 300.000 đồng/ngày/người;

b) Cuộc họp tổ chức tại địa bàn đô thị loại III, loại IV: 200.000 đồng/ngày/người;

c) Cuộc họp tổ chức tại các địa bàn còn lại: 150.000 đồng/ngày/người. Trong trường hợp phải tổ chức ăn tập trung, mức khoán tại khoản 4 Điều này không đủ chi phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị căn cứ tính chất từng cuộc họp và trong phạm vi nguồn ngân sách được giao quyết định mức chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp cao hơn mức khoán bằng tiền tại khoản 4 Điều này, nhưng tối đa không vượt quá 130% mức khoán bằng tiền nêu trên;

Đồng thời thực hiện thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức tối đa bằng mức phụ cấp lưu trú quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị chủ trì hội nghị và được phép chi bù thêm phần chênh lệch (giữa mức chi thực tế do tổ chức ăn tập trung với mức đã thu tiền ăn từ tiền phụ cấp lưu trú của các đại biểu này).

6. Chi hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp: Thanh toán khoán hoặc theo hoá đơn thực tế theo mức chi quy định tại Điều 7 Thông tư này.

7. Chi hỗ trợ tiền phương tiện đi lại cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này.

8. Chi thuê/mua thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến: Cơ quan, đơn vị được chủ trì tổ chức hội nghị căn cứ sự cần thiết quyết định việc sử dụng thiết bị/phương tiện sẵn có hoặc thuê/mua sắm theo phân cấp quản lý; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu, chứng từ, hóa đơn, các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý tài sản công. Mức chi theo hợp đồng thực tế phát sinh./.



