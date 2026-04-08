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    Đề xuất danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám, chữa bệnh từ xa thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

    04/08/2026 16:38

    Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa, trong đó đề xuất danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

    Danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế

    STT

    Chuyên khoa

    Bệnh, tình trạng bệnh

    Mã ICD-10

    1

    Dinh dưỡng

    Béo phì

    E66

    2

    Tai Mũi Họng

    Viêm mũi họng cấp tính

    J00

    3

    Tai Mũi Họng

    Viêm mũi họng mạn tính

    J31.1

    4

    Răng Hàm Mặt

    Viêm lợi/miệng áp tơ

    K12.0

    5

    Răng Hàm Mặt

    Viêm lưỡi bản đồ

    K14.1

    6

    Răng Hàm Mặt

    Viêm lợi do mọc răng

    K06.9

    7

    Cơ Xương Khớp

    Đau vai gáy

    M25.5

    8

    Cơ Xương Khớp

    Hội chứng cánh tay cổ

    M53.1

    9

    Cơ Xương Khớp

    Đau thắt lưng

    M54.5

    10

    Cơ Xương Khớp

    Viêm khớp dạng thấp

    M05.0

    11

    Cơ Xương Khớp

    Thoái hóa khớp gối

    M17

    12

    Cơ Xương Khớp

    Thoái hóa cột sống

    M47

    13

    Cơ Xương Khớp

    Loãng xương (không gãy xương)

    M81

    14

    Ngoại khoa

    Theo dõi sau phẫu thuật, thủ thuật

    Z09.

    15

    Ung thư

    Giai đoạn duy trì sau điều trị ung thư, chăm sóc giảm nhẹ

    Z08

    16

    Tim mạch

    Tăng huyết áp

    I10

    17

    Tim mạch

    Giãn tĩnh mạch chi dưới

    I83

    18

    Tim mạch

    Suy tĩnh mạch

    I87.2

    19

    Tim mạch

    Bệnh động mạch chi dưới mạn tính

    I74.3

    20

    Nội tiết

    Đái tháo đường

    E10.9; E119; E12.9; E13.9; E14.9

    21

    Nội tiết

    Rối loạn Lipid máu

    E78

    22

    Nội tiết

    Suy giáp

    E00; E01; E02; E03; E04; E05; E06; E07

    23

    Thận - tiết niệu

    Suy thận mạn chưa chạy thận nhân tạo

    N18.1

    24

    Hô hấp

    Hen phế quản

    J45

    25

    Hô hấp

    Bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn

    J44

    26

    Tâm thần

    Rối loạn tâm thần

    F28.8

    27

    Tâm thần

    Rối loạn lo âu, trầm cảm

    F41.2

    28

    Da liễu

    Bệnh da nhiễm khuẩn

    L01, L02

    L66

    29

    Da liễu

    Bệnh da do nấm - ký sinh trùng

    B86, B35

    B36.0

    30

    Da liễu

    Bệnh da do vi rút

    B01

    B02

    31

    Da liễu

    Bệnh da dị ứng - miễn dịch và bệnh da viêm

    L20, L23

    L28.2

    L50

    32

    Thần kinh

    Bệnh Parkinson

    G20

    33

    Thần kinh

    Alzeimer

    F00.-

    34

    Thần kinh

    Sa sút trí tuệ căn nguyên mạch

    F01.-

    35

    Thần kinh

    Đau nửa đầu

    G43

    36

    Thần kinh

    Đau đầu do căng thẳng

    G44.2

    37

    Thần kinh

    Rối loạn tiền đình

    H81

    38

    Truyền nhiễm

    Nhiễm HIV/AIDS

    B24

    39

    Lao và bệnh phổi

    Tái khám Bệnh lao

    Z76.0 + A15-A19

    40

    Truyền nhiễm

    Sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo

    A97.0

    41

    Truyền nhiễm

    Cúm

    J19; J10; J10.1

    42

    Truyền nhiễm

    COVID-19

    U07.1

    43

    Tiêu hóa

    Viêm dạ dày - tá tràng

    K29,-

    44

    Tiêu hóa

    Táo bón

    K59

    45

    Tiêu hóa

    Trào ngược dạ dày - thực quản

    K21.-

    46

    Truyền nhiễm

    Viêm gan virus B, C

    B16; B18.1

    47

    Mắt

    Viêm kết mạc

    H10

    48

    Mắt

    Viêm giác mạc

    H16

    49

    Mắt

    Loạn đường võng mạc di truyền

    H35.5

    50

    Phục hồi chức năng

    Vật lý trị liệu

    Z50.1

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-danh-muc-benh-tinh-trang-benh-duoc-kham-chua-benh-tu-xa-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bao-hiem-y-te-119260804160920317.htm
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      Chính sách
      Đề xuất danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám, chữa bệnh từ xa thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
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