Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định thanh toán bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, tại nhà, từ xa, trong đó đề xuất danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế.

Danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế STT Chuyên khoa Bệnh, tình trạng bệnh Mã ICD-10 1 Dinh dưỡng Béo phì E66 2 Tai Mũi Họng Viêm mũi họng cấp tính J00 3 Tai Mũi Họng Viêm mũi họng mạn tính J31.1 4 Răng Hàm Mặt Viêm lợi/miệng áp tơ K12.0 5 Răng Hàm Mặt Viêm lưỡi bản đồ K14.1 6 Răng Hàm Mặt Viêm lợi do mọc răng K06.9 7 Cơ Xương Khớp Đau vai gáy M25.5 8 Cơ Xương Khớp Hội chứng cánh tay cổ M53.1 9 Cơ Xương Khớp Đau thắt lưng M54.5 10 Cơ Xương Khớp Viêm khớp dạng thấp M05.0 11 Cơ Xương Khớp Thoái hóa khớp gối M17 12 Cơ Xương Khớp Thoái hóa cột sống M47 13 Cơ Xương Khớp Loãng xương (không gãy xương) M81 14 Ngoại khoa Theo dõi sau phẫu thuật, thủ thuật Z09. 15 Ung thư Giai đoạn duy trì sau điều trị ung thư, chăm sóc giảm nhẹ Z08 16 Tim mạch Tăng huyết áp I10 17 Tim mạch Giãn tĩnh mạch chi dưới I83 18 Tim mạch Suy tĩnh mạch I87.2 19 Tim mạch Bệnh động mạch chi dưới mạn tính I74.3 20 Nội tiết Đái tháo đường E10.9; E119; E12.9; E13.9; E14.9 21 Nội tiết Rối loạn Lipid máu E78 22 Nội tiết Suy giáp E00; E01; E02; E03; E04; E05; E06; E07 23 Thận - tiết niệu Suy thận mạn chưa chạy thận nhân tạo N18.1 24 Hô hấp Hen phế quản J45 25 Hô hấp Bệnh phổi mạn tính tắc nghẽn J44 26 Tâm thần Rối loạn tâm thần F28.8 27 Tâm thần Rối loạn lo âu, trầm cảm F41.2 28 Da liễu Bệnh da nhiễm khuẩn L01, L02 L66 29 Da liễu Bệnh da do nấm - ký sinh trùng B86, B35 B36.0 30 Da liễu Bệnh da do vi rút B01 B02 31 Da liễu Bệnh da dị ứng - miễn dịch và bệnh da viêm L20, L23 L28.2 L50 32 Thần kinh Bệnh Parkinson G20 33 Thần kinh Alzeimer F00.- 34 Thần kinh Sa sút trí tuệ căn nguyên mạch F01.- 35 Thần kinh Đau nửa đầu G43 36 Thần kinh Đau đầu do căng thẳng G44.2 37 Thần kinh Rối loạn tiền đình H81 38 Truyền nhiễm Nhiễm HIV/AIDS B24 39 Lao và bệnh phổi Tái khám Bệnh lao Z76.0 + A15-A19 40 Truyền nhiễm Sốt xuất huyết không có dấu hiệu cảnh báo A97.0 41 Truyền nhiễm Cúm J19; J10; J10.1 42 Truyền nhiễm COVID-19 U07.1 43 Tiêu hóa Viêm dạ dày - tá tràng K29,- 44 Tiêu hóa Táo bón K59 45 Tiêu hóa Trào ngược dạ dày - thực quản K21.- 46 Truyền nhiễm Viêm gan virus B, C B16; B18.1 47 Mắt Viêm kết mạc H10 48 Mắt Viêm giác mạc H16 49 Mắt Loạn đường võng mạc di truyền H35.5 50 Phục hồi chức năng Vật lý trị liệu Z50.1