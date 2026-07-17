Đề xuất đầu tư 288.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 Vùng Thủ đô đi qua 7 tỉnh thành Chính phủ đề xuất xây dựng tuyến Vành đai 5 đi qua 7 tỉnh thành phía Bắc với quy mô 6 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư hơn 288.268 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công.

Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong việc kết nối liên vùng và thúc đẩy không gian phát triển kinh tế cho toàn khu vực phía Bắc.

Quy mô kỹ thuật và hướng tuyến dự án Vành đai 5

Tuyến Vành đai 5 có tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 349km. Theo tờ trình của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn trình bày, hướng tuyến được thiết kế dựa trên nguyên tắc tối ưu hóa chiều dài và hạn chế tối đa tác động đến công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án đi qua địa giới hành chính của 7 địa phương bao gồm: TP. Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, TP. Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Phương án hướng tuyến này đã nhận được sự đồng thuận bằng văn bản từ tất cả các địa phương liên quan.

Hình ảnh tại buổi làm việc. Nguồn ảnh: Quochoi.vn

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, tuyến chính của Vành đai 5 được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế đạt từ 100-120km/h. Song song với tuyến cao tốc, dự án sẽ xây dựng hệ thống đường song hành với quy mô tối thiểu 2 làn xe, vận tốc thiết kế 60-80km/h để phục vụ nhu cầu giao thông địa phương.

Bên cạnh đó, dự án sẽ được đầu tư đồng bộ các nút giao liên thông, hệ thống giao thông thông minh (ITS), trung tâm điều hành và các trạm dừng nghỉ hiện đại. Tại một số khu vực địa hình đặc thù như Ninh Bình và Phú Thọ, dự án sẽ triển khai xây dựng các đoạn cầu cạn để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. Nguồn ảnh: Quochoi.vn

Cơ cấu nguồn vốn và phương thức đầu tư công

Sơ bộ tổng mức đầu tư cho toàn dự án ước tính khoảng 288.268 tỷ đồng. Chính phủ đề xuất áp dụng hình thức đầu tư công và sẽ thực hiện tổ chức thu phí sau khi công trình hoàn thành để hoàn vốn cho ngân sách nhà nước.

Cơ cấu nguồn vốn dự kiến được phân bổ cụ thể như sau:

Ngân sách Trung ương: Khoảng 215.192 tỷ đồng, tập trung đầu tư cho phần tuyến chính cao tốc.

Khoảng 215.192 tỷ đồng, tập trung đầu tư cho phần tuyến chính cao tốc. Ngân sách địa phương: Khoảng 73.076 tỷ đồng, dùng để triển khai phần đường song hành và các hạng mục liên quan tại địa bàn.

Dự án được đánh giá là phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Việc đầu tư đồng bộ hệ thống đường song hành trên toàn tuyến cũng đang được các cơ quan thẩm tra yêu cầu làm rõ cơ sở và tính khả thi về vốn.

Tuyến Vành đai 5 Vùng Thủ đô. Ảnh minh họa

Yêu cầu rà soát và hiệu quả sau đầu tư

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất sự cần thiết của dự án. Tuy nhiên, do quy mô đầu tư đặc biệt lớn, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tập trung vào các điểm sau:

Rà soát hướng tuyến để giảm chi phí giải phóng mặt bằng và tối ưu hóa quỹ đất dọc tuyến.

Bổ sung dự báo lưu lượng vận tải chi tiết theo từng giai đoạn để phân kỳ đầu tư hợp lý, tránh lãng phí.

Đánh giá khả năng hình thành các hành lang kinh tế, khu đô thị, logistics mới sau khi dự án hoàn thành.

Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các chính sách đặc thù để phòng chống thất thoát.

Dự kiến, chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ được trình Quốc hội xem xét và quyết định tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất sắp tới.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.