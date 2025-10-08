Tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh lãi suất cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mức vay tối đa và điều kiện đảm bảo tiền vay và thời hạn vay vốn

Bộ Nội vụ đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm trong đó đề xuất nhiều nội dung mới liên quan đến cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cụ thể, Điều 11, dự thảo đề xuất: Mức vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn; các khoản chi phí đi làm việc ở nước ngoài và các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn.

Điều kiện bảo đảm tiền vay (Điều 12): Đối với mức vay trên 200 triệu đồng, người lao động vay vốn phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Thời hạn vay vốn (Điều 13): Thời hạn vay vốn tối đa bằng thời hạn hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, không bao gồm thời gian gia hạn hợp đồng.

Đề xuất lãi suất vay vốn bằng 125% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo

Về lãi suất vay vốn (Điều 14), dự thảo đề xuất: Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật việc làm, lãi suất vay vốn bằng 125% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định (theo quy định hiện hành, lãi suất vay vốn ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định).

Đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Việc làm, lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay vốn theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với quy định về lãi suất vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm quy định tại Điều 7 dự thảo Nghị định theo định hướng tại Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030: "Tiếp tục thực hiện cơ chế ưu đãi về lãi suất phù hợp với khả năng tài chính của Nhà nước và của đối tượng vay vốn trong từng thời kỳ.

Mức độ ưu đãi về lãi suất phân biệt theo các nhóm đối tượng thụ hưởng, sẽ giảm dần và được thay thế bằng các hình thức ưu đãi về quy trình, thủ tục và điều kiện vay vốn.

Mức ưu đãi cao nhất dành cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và vùng đặc biệt khó khăn.

Đối với hộ cận nghèo, hộ không thuộc diện hộ nghèo được hưởng một số chính sách tín dụng ưu đãi, lãi suất tiếp cận dần với lãi suất thị trường".

Hồ sơ vay vốn

Về hồ sơ vay vốn (Điều 15), dự thảo đề xuất: Hồ sơ vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm:

- Giấy đề nghị vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 9 Luật Việc làm (nếu có), bao gồm:

+ Đối với người lao động là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, giấy tờ chứng minh là xác nhận thông tin về dân tộc được tra cứu trên tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của người lao động theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội và giấy tờ chứng minh thuộc hộ nghèo theo quy định của cấp có thẩm quyền;

+ Đối với người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, giấy tờ chứng minh là xác nhận thông tin về dân tộc, nơi ở hiện tại trên tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của người lao động theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội và giấy tờ chứng minh thuộc hộ nghèo theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Bản sao hợp đồng của người lao động với doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn của người lao động;

- Các giấy tờ có liên quan đến tài sản bảo đảm (nếu có).

Trình tự, thủ tục vay vốn (Điều 16): Người lao động có nhu cầu vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lập hồ sơ vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội nơi giải quyết thủ tục cho vay thuộc địa bàn người lao động cư trú hợp pháp.

Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn thủ tục giải quyết cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.