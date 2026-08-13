Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và 2027.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội quy định giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Về đối tượng áp dụng: Nghị quyết quy định giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của các Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:

(i) Người nộp thuế là cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh;

(ii) Người nộp thuế là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế;

(iii) Cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp.

Bố cục dự thảo Nghị quyết gồm 02 Điều. Điều 1 quy định về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ. Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành.

Đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân

Về quy định giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, tại dự thảo Nghị quyết quy định:

Giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng.

Đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng.

Giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp là cần thiết và phù hợp

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như giảm thuế giá trị gia tăng đối với hầu hết các mặt hàng, giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, các giải pháp về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiêu liệu bay, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và miễn, giảm hơn 40 loại phí và lệ phí.

Do đó, trong bối cảnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ và căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước và để khuyến khích, tạo điều kiện đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027 và giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có mức doanh thu năm đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và năm 2027.

Theo Bộ Tài chính, việc đề xuất giảm số thuế phải nộp tương tự như các giải pháp hỗ trợ (giảm 30% số thuế phải nộp) trước đây tại Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân…

Ngoài ra, thời gian vừa qua chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (từ 10% xuống 8%) cho hầu hết các mặt hàng đã góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng sức mua hàng hóa, dịch vụ. Qua tổng kết, chính sách này đã phát huy được vai trò điều tiết tiêu dùng, tối ưu hóa chi phí sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên chính sách giảm thuế giá trị gia tăng có hiệu lực đến hết năm 2026. Theo đó, để hỗ trợ trực tiếp các đối tượng này trong giai đoạn hiện nay, giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng để người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy hướng tới mục tiêu tăng trưởng 02 con số thì đề nghị giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng trong năm 2026 và 2027 là cần thiết và phù hợp.

Tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định thời gian áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, 2027.

Khi Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành, việc nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Điều 1 Nghị quyết này được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế.

Theo Bộ Tài chính việc áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, 2027 sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh cho hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ.

Nghị quyết này áp dụng trong thời gian ngăn đối với nhóm đối tượng cụ thể. Do đó, trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật có quy định mức thuế khác quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết này.

Các đối tượng không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế, pháp luật về quản lý thuế và pháp luật có liên quan.

Với đề xuất này, dự kiến tổng số giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng. Trong đó số thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 929 tỷ đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp khoảng 2.262 tỷ đồng. Năm 2027 giảm thu ngân sách khoảng 3.510 tỷ đồng. Trong đó số thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh khoảng 1.022 tỷ đồng, số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp khoảng 2.488 tỷ đồng.

Việc giảm thuế theo đề xuất nêu trên trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách ổn định và bền vững hơn.

Giảm thuế để hỗ trợ trực tiếp hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ

Việc giảm thuế để hỗ trợ trực tiếp hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ trong giai đoạn hiện nay, giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng để người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh: Đây là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này, việc giảm thuế sẽ góp phần giảm trực tiếp vào số thuế phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh, được xem là khoản tiền Nhà nước hỗ trợ cho hộ, cá nhân kinh doanh giảm bớt khó khăn.

Hộ, cá nhân kinh doanh được giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng để có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy như đã nêu tại điểm b.

Đối với doanh nghiệp: Doanh nghiệp siêu nhỏ được giảm đáng kể số thuế phải nộp... Qua đó, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng khả năng phục hồi và mở rộng hoạt động.

Đồng thời, việc giảm thuế cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp điều chỉnh giá bán, nâng cao năng lực cạnh tranh so với doanh nghiệp khác.