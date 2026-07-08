Theo đó, trong một khóa học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, mỗi sinh viên được mượn: 01 mũ tai bèo, 01 sao mũ tai bèo, 01 mũ cứng, 01 sao mũ cứng, 02 bộ trang phục, 01 dây lưng (đối với sinh viên nam), 01 đôi dép nhựa, 01 đôi giầy vải, 01 đôi bít tất, 01 chăn cá nhân, 01 gối cá nhân, 01 màn tuyn cá nhân, 01 ba lô, 01 tấm nilon đi mưa.
Ngoài các loại trang phục trên, sinh viên từ phía Bắc đèo Hải Vân trở ra và khu vực Tây nguyên vào mùa đông được mượn thêm 01 áo ấm, 01 ruột chăn bông cá nhân.
Sinh viên có trách nhiệm:
+ Sử dụng trang phục, vật chất dùng chung đúng mục đích, quy định;
+ Giữ gìn, bảo quản trong quá trình sử dụng; không tự ý sửa đổi kiểu dáng, màu sắc, ký hiệu và ghi, vẽ lên trang phục, vật chất dùng chung, cho thuê, cầm cố trái quy định;
+ Kết thúc khóa học phải giặt sạch, phơi khô và hoàn trả đầy đủ trang phục, vật chất dùng chung theo danh mục được mượn;
+ Làm mất, làm hỏng do thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng phải bồi thường theo định giá quy định tại thời điểm làm mất, làm hỏng.
Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ sở đào tạo môn học giáo dục quốc phòng và an ninh có trách nhiệm:
+ Hướng dẫn việc sử dụng, bảo quản trang phục, vật chất dùng chung;
+ Tổ chức bảo quản theo quy định;
+ Kiểm tra tình trạng chất lượng trước khi đưa vào sử dụng;
+ Quản lý, cấp phát, thu hồi trang phục, vật chất dùng chung phải đúng mục đích, đúng đối tượng không để vụ lợi hoặc mua, bán trái phép trang phục, vật chất dùng chung.
Kiểu mẫu, màu sắc trang phục, vật chất
Theo Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trang phục, vật chất phục vụ học tập môn học GDQP&AN, Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 2424/QĐ-BQP ngày 02 tháng 7 năm 2022 về Danh mục vật chất, trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học quân dụng chuyên dùng phục vụ dạy và học môn học GDQP&AN cho sinh viên tại các cơ sở giáo dục, trung tâm GDQP&AN; Quyết định số 4039/QĐ-BQP ngày 09 tháng 9 năm 2023 về bảo đảm trang phục dùng chung cho sinh viên học tập tại các trung tâm GDQP&AN.
Qua thời gian triển khai thực hiện, công tác sản xuất, bảo đảm, cấp phát, quản lý và sử dụng trang phục, vật chất dùng chung cho sinh viên học tập môn học GDQP&AN cơ bản đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tại các trung tâm GDQP&AN và các cơ sở đào tạo môn học GDQP&AN.
Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc như: Kiểu mẫu, màu sắc, tiêu chuẩn kỹ thuật, công tác quản lý, cấp phát, sử dụng, bảo quản và thanh lý trang phục, vật chất dùng chung chưa được quy định đầy đủ, thống nhất; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chưa được quy định cụ thể; do đó, để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý và sử dụng trang phục, vật chất dùng chung phục vụ học tập môn học GDQP&AN.