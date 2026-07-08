Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định danh mục, niên hạn, kiểu mẫu, màu sắc, chỉ tiêu kỹ thuật, quản lý, sử dụng trang phục, vật chất dùng chung cho sinh viên học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

Theo đó, trong một khóa học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, mỗi sinh viên được mượn: 01 mũ tai bèo, 01 sao mũ tai bèo, 01 mũ cứng, 01 sao mũ cứng, 02 bộ trang phục, 01 dây lưng (đối với sinh viên nam), 01 đôi dép nhựa, 01 đôi giầy vải, 01 đôi bít tất, 01 chăn cá nhân, 01 gối cá nhân, 01 màn tuyn cá nhân, 01 ba lô, 01 tấm nilon đi mưa.

Ngoài các loại trang phục trên, sinh viên từ phía Bắc đèo Hải Vân trở ra và khu vực Tây nguyên vào mùa đông được mượn thêm 01 áo ấm, 01 ruột chăn bông cá nhân.

Sinh viên có trách nhiệm:

+ Sử dụng trang phục, vật chất dùng chung đúng mục đích, quy định;

+ Giữ gìn, bảo quản trong quá trình sử dụng; không tự ý sửa đổi kiểu dáng, màu sắc, ký hiệu và ghi, vẽ lên trang phục, vật chất dùng chung, cho thuê, cầm cố trái quy định;

+ Kết thúc khóa học phải giặt sạch, phơi khô và hoàn trả đầy đủ trang phục, vật chất dùng chung theo danh mục được mượn;

+ Làm mất, làm hỏng do thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng phải bồi thường theo định giá quy định tại thời điểm làm mất, làm hỏng.

Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, cơ sở đào tạo môn học giáo dục quốc phòng và an ninh có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn việc sử dụng, bảo quản trang phục, vật chất dùng chung;

+ Tổ chức bảo quản theo quy định;

+ Kiểm tra tình trạng chất lượng trước khi đưa vào sử dụng;

+ Quản lý, cấp phát, thu hồi trang phục, vật chất dùng chung phải đúng mục đích, đúng đối tượng không để vụ lợi hoặc mua, bán trái phép trang phục, vật chất dùng chung.

Kiểu mẫu, màu sắc trang phục, vật chất