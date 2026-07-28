Đề xuất mở rộng đường Tố Hữu tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm lên 7 làn xe ở TP.HCM UBND TP.HCM thống nhất chủ trương nghiên cứu mở rộng đường Tố Hữu từ 4 lên 7 làn xe, nhằm tăng kết nối với Trung tâm hành chính và Quảng trường trung tâm.

TP.HCM đã thống nhất chủ trương nghiên cứu cải tạo, mở rộng đường Tố Hữu (đoạn từ đường Mai Chí Thọ đến đường Nguyễn Cơ Thạch) tại phường An Khánh, TP.HCM từ 4 lên 7 làn xe. Quyết định này nhằm nâng cao năng lực thông hành, phục vụ kết nối giao thông đồng bộ với Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới của thành phố tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phương án điều chỉnh quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật

UBND TP.HCM giao Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn bổ sung phương án mở rộng đường Tố Hữu vào hồ sơ dự án và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi. Đồng thời, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát sự phù hợp về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị trong quá trình thẩm định.

Đường Tố Hữu tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được nghiên cứu mở rộng lên 7 làn xe để tăng khả năng kết nối giao thông.

Đối với hạng mục cầu cạn trên tuyến đường R1 (đường Trần Bạch Đằng), TP.HCM thống nhất chủ trương điều chỉnh cao độ thiết kế để bảo đảm đồng bộ với quy hoạch và thiết kế Quảng trường trung tâm TP.HCM. Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh phối hợp hoàn thiện hồ sơ thiết kế hạng mục cầu cạn này.

Đường Tố Hữu giữ vai trò liên kết với các trục đường lớn như Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Trần Bạch Đằng.

Quy mô kỹ thuật và áp lực giao thông trong tương lai

Đường Tố Hữu (ký hiệu R2) có chiều dài khoảng 3 km, mặt cắt ngang hiện hữu 29,2 m. Tuyến đường uốn lượn qua lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm và là trục mặt tiền chính của dự án Quảng trường trung tâm cùng Trung tâm hành chính TP.HCM.

Các hạng mục thuộc Trung tâm hành chính và Quảng trường trung tâm dự kiến lần lượt hoàn thành từ năm 2027, trước khi Trung tâm hành chính TP.HCM đi vào hoạt động chính thức từ tháng 9/2028. Khi các công trình này đưa vào khai thác, nhu cầu giao thông trên đường Tố Hữu sẽ gia tăng lớn do tiếp nhận lượng cán bộ, người dân và doanh nghiệp đến giao dịch, làm việc.

Đường Tố Hữu nằm sát khu vực thi công Trung tâm hành chính và Quảng trường trung tâm TP.HCM.

Nằm trong mạng lưới 4 tuyến đường chính trị giá 8.256 tỷ đồng

Đường Tố Hữu là một trong 4 tuyến đường giao thông chính thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cùng với đường Trần Bạch Đằng (R1), đường Nguyễn Thiện Thành (R3) và đường Bùi Thiện Ngộ (R4). Tổng chiều dài toàn mạng lưới đạt khoảng 12 km với tổng mức đầu tư 8.256 tỷ đồng.

Hiện nay, các tuyến đường tại khu vực này đang tiếp tục triển khai hoàn thiện các hạng mục nâng cấp, hướng tới hoàn thành trong năm 2026. Mạng lưới hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển cho Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ của TP.HCM.

Hạ tầng giao thông Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang gấp rút hoàn thành các hạng mục mở rộng.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và phương án thiết kế dự án có thể thay đổi theo các quyết định phê duyệt chính thức của cơ quan có thẩm quyền.