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    Đề xuất phi tội phạm hoá một số tội danh tại Bộ luật Hình sự

    29/06/2026 10:08

    Bộ Công an đề xuất phi tội phạm hoá một số tội danh tại Bộ luật Hình sự.

    Đề xuất phi tội phạm hoá một số tội danh tại Bộ luật Hình sự- Ảnh 1.

    Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

    Theo Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra, truy tố, xét xử đối với một số tội danh tại Bộ luật Hình sự và trên cơ sở tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam hiện nay, dự thảo Bộ luật Hình sự dự kiến phi tội phạm hoá một số tội danh nhằm bảo đảm pháp luật hình sự chỉ điều chỉnh những hành vi thật sự nguy hiểm đáng kể cho xã hội, tránh hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính, cụ thể dự kiến bỏ các tội sau:

    + Tội tổ chức tảo hôn ( Điều 183).

    + Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; tội làm mất tài liệu bí mật công tác (Điều 362);

    Bên cạnh đó nhập một số tội danh để bảo đảm tính tinh gọn của Bộ luật Hình sự, tránh việc một hành vi bị xử lý về nhiều tội danh khác nhau, đáp ứng các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ cụ thể là:

    - Nhập Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ quan biên giới (Điều 189) vào Tội buôn lậu (Điều 188);

    - Nhập Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự (Điều 405) vào Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự (Điều 404);

    - Nhập Tội làm mất tại liệu bí mật công tác quân sự (Điều 407) vào Tội vô ý làm lộ bí mật quân công tác quân sự (Điều 406).

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/de-xuat-phi-toi-pham-hoa-mot-so-toi-danh-tai-bo-luat-hinh-su-119260629095621122.htm
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